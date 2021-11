Na odcinku podlaskiego oddziału SG doszło do kolejnej próby siłowego sforsowania granicy; brało w niej udział 150 osób. "Atak rozpoczął się rzucaniem w stronę żołnierzy różnych przedmiotów, a następnie próbą zniszczenia ogrodzenia - przekazał MON. "Żołnierze oddali strzały ostrzegawcze w powietrze" - dodał resort. Straż graniczna ostatniej doby odnotowała 468 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Rada Bezpieczeństwa ONZ zajmie się dziś kryzysową sytuacją na wschodniej granicy UE z Białorusią. Jest tam teraz 15 tys. żołnierzy Wojska Polskiego. Po drugiej stronie granicy w obozowiskach koczuje kilkuset migrantów, którzy chcą przedostać się do Polski. Dla większości z nich krajem docelowym są Niemcy. Szef MON Mariusz Błaszczak zapowiedział, że "jesteśmy przygotowani na odparcie ataku" przedarcia się migrantów przez polsko-białoruską granicę. Wydarzenia na polsko-białoruskiej granicy relacjonujemy dla Was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

/ foto. Terytorialsi/Twitter /

Rada Bezpieczeństwa ONZ zajmie się dziś kryzysową sytuacją na wschodniej granicy UE z Białorusią

Na granicy jest 15 tys. żołnierzy Wojska Polskiego

W rejonie Białowieży doszło do próby siłowego przekroczenia granicy przez kilkuset migrantów. "Żołnierze oddali strzały ostrzegawcze w powietrze" - podał MON

Ostatniej doby odnotowano 468 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski

Według polskich służb widać, że migranci szykują się na dłuższy pobyt - budowane są nawet prowizoryczne szałasy.





11:10

W środę w rejonie Białowieży doszło do próby siłowego przekroczenia granicy przez kilkuset migrantów; atak rozpoczął się rzucaniem w stronę żołnierzy różnych przedmiotów, a następnie próbą zniszczenia ogrodzenia - przekazał w czwartek MON. "Żołnierze oddali strzały ostrzegawcze w powietrze" - dodał resort.

Ponadto MON poinformował również, że "w tym samym czasie w okolicach Szudziałowa doszło do kolejnego ataku migrantów na żołnierza". "Został uderzony gałęzią w klatkę piersiową. Oddał dwa strzały ostrzegawcze w powietrze. Żołnierzowi nic się nie stało" - podkreśliło ministerstwo. "Agresywni napastnicy oddalili się w głąb Białorusi" - zaznaczył MON.

09:04

Na odcinku podlaskiego oddziału SG doszło do kolejnej próby siłowego sforsowania granicy; brało w niej udział 150 osób - przekazał wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki. Jak dodał, ze względu na zaangażowanie służb w Święto Niepodległości możliwe jest, że wieczorem dojdzie do "szturmu" na granicę. "Jesteśmy na to przygotowani" - zapewnił w rozmowie z Polsat News.

08:50

Dziennikarz RMF FM Piotr Bułakowski dowiedział się, że wczoraj wieczorem niedaleko Białowieży zgromadziła się kilkusetosobowa grupa migrantów. Wstępnie mowa nawet o 300-400 osobach. Nie doszło jednak do próby nielegalnego przekroczenia granicy. Na miejscu od razu pojawiło się około 30 policjantów. Rano z lotniska na Krywlanach w Białymstoku miał wystartować policyjny Black Hawk, aby patrolować teren wzdłuż granicy. Z powodu mgły start jednak się opóźni.





08:43

Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka z okazji Dnia Niepodległości życzy narodowi polskiemu i Polsce solidarności, pomyślności i wiary w przyszłość. Na oficjalnym portalu białoruskiego prezydenta pojawiło się oświadczenie "w imieniu miłującej pokój, wielonarodowej Białorusi".

Jak zauważa dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, w obecnej sytuacji te życzenia brzmią trochę prowokacyjnie. Szczególnie w kontekście użycia stwierdzeń "wielonarodowa Białoruś" w obliczu napływu migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu, a także zapewniania o pokojowych intencjach w sytuacji prowokacyjnych działań białoruskich służb na granicy.

Co ciekawe - Łukaszenka pisze o silnych więziach łączących Polskę i Białoruś od czasów starożytnych... Odnosi się też do obecnych warunków - jest przekonany, że mimo sytuacji politycznej, trudnych wyzwań i zagrożeń oba kraje przez otwarty dialog "będą mogły wspólnie realizować pragmatyczne idee jednoczące". Warunkami dobrej współpracy mają być natomiast między innymi nieingerencja w sprawy wewnętrzne i znaczące projekty inwestycyjne.

08:39

Ostatniej doby odnotowano 468 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski - poinformowała straż graniczna. Wobec 42 cudzoziemców zostały wydane postanowienia o opuszczeniu terytorium RP.

Od początku roku straż graniczna zanotowała ponad 32 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego blisko 17,3 tys. w październiku, prawie 7,7 tys. we wrześniu i ponad 3,5 tys. w sierpniu.

Do połowy przyszłego roku na odcinku granicy z Białorusią stanie stalowy płot zwieńczony drutem kolczastym i wzbogacony o urządzenia elektroniczne.

07:44

Przez zamknięcie przejścia granicznego w Kuźnicy na Podlasiu rosną kolejki do przejścia w Bobrownikach. Teraz na wjazd na Białoruś trzeba czekać nawet 50 godzin.

W tej chwili sznur samochodów ciężarowych ma prawie 30 kilometrów. Policja wprowadziła strefę buforową w miejscowości Waliły-Stacja. Dopiero, gdy przy granicy zwolni się miejsce, jadą kolejne ciężarówki. Ma to ułatwić mieszkańcom poruszanie się po lokalnych drogach.

Wydłuża się też czas oczekiwania na odprawę w Koroszczynie w Lubelskiem. Teraz wynosi on 14 godzin. W weekend ruch na granicy jest największy, kolejki mogą się więc jeszcze wydłużyć.

07:06

W razie konfliktu, gdyby sytuacja na granicy polsko-białoruskiej wymknęła się spod kontroli Alaksandr Łukaszenka "będzie musiał wołać Rosję na pomoc" i jej siły będą wprowadzane na Białoruś w przyspieszonym trybie - uważa rosyjski komentator wojskowy Paweł Felgenhauer, często cytowany przez zachodnie media.

Rosyjski ekspert zwraca uwagę, że NATO jest zobowiązane artykułem 4. Traktatu Północnoatlantyckiego, a Rosję i Białoruś również łączą traktaty. Jeśli konflikt będzie się zaostrzał, może rozpocząć się koncentracja wojsk z obu stron - ocenia Felgenhauer.

"Sytuacja jest rzeczywiście niebezpieczna. Rosja na razie nie zamierza przesuwać sił, ale może to uczynić w szybkim tempie, jeśli będzie to potrzebne. Samo w sobie ściąganie wojsk z jednej i z drugiej strony jest niebezpieczne. Do tej pory na granicy polsko-białoruskiej nie było konfrontacji" - powiedział komentator.

Zdaniem Felgenhauera Łukaszenka chce postąpić wobec UE podobnie, jak niegdyś prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan: "uzyskać ustępstwa pod groźbą fali uchodźców". Dla Łukaszenki - dodaje ekspert - "jest to kluczowe, ponieważ jego reżim teraz się chwieje. Model gospodarczy, który budował balansując między Moskwą i Zachodem zawalił się z powodu sankcji zachodnich". Tak więc, teraz "wysyła on sygnały: zadzwońcie do mnie, dogadamy się, nie będzie więcej żadnych uchodźców. Uznajcie mnie za prezydenta i cofnijcie sankcje".





07:01

Tysiące uchodźców codziennie uciekają z Afganistanu do sąsiedniego Iranu, a tendencja ta może ostatecznie poważnie dotknąć Europę - powiedział szef organizacji humanitarnej Norweska Rada Uchodźców (NRC) Jan Egeland. Jego zdaniem ten kryzys może wkrótce przyćmić wydarzenia na granicy Polski i Białorusi.

06:56

Jak ujawnił w rozmowie z RMF FM dyplomata UE, apel o obecności Frontexu, organizacji pozarządowych oraz mediów na granicy "był głównym powodem wizyty Charlesa Michela w Warszawie i spotkania z premierem Morawieckim".

Unijny dyplomata wyjaśnił, że utrzymywanie przez Polskę odmowy wobec europejskiej obecności "będzie paliwem dla propagandy Łukaszenki i Putina", a także, że "podejrzenia wokół Polski, że ma coś do ukrycia będą narastać".





06:49

Noc na polsko-białoruskiej granicy była spokojna. Jak informuje policja, nie było masowych prób forsowania granicy.

Koczowisko migrantów po białoruskiej stronie przypomina te, które jeszcze kilka tygodni temu funkcjonowało na wysokości Usnarza Górnego - tutaj jednak mamy zdecydowanie więcej osób - nawet tysiąc.

Według polskich służb widać, że migranci szykują się na dłuższy pobyt - budowane są nawet prowizoryczne szałasy, są kłótnie o miejsce.

Migranci budują koczowisko / STRINGER / PAP/EPA

Wczoraj wieczorem w białoruskiej telewizji reżimowej skierowano do Polaków pytanie, czy niczego nie nauczył nas 1939 rok. Postraszono, że jeżeli nie przemawia do nas płacz dzieci, to przemówią rosyjskie bombowce. Wcześniej ministerstwo obrony w Moskwie podało, że dwa takie samoloty patrolowały w środę teren Białorusi. Takie loty mają być regularne.

06:38

W środę wieczorem Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało film, na którym widać żołnierzy białoruskich z karabinami snajperskimi i granatnikami przy granicy z Polską. "To projekcja siły ze strony Białorusinów" - podał we wpisie resort obrony.