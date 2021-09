​Senat zaproponował poprawki do ustawy ws. rekompensat dla firm w związku ze stanem wyjątkowym. Poprawki rozszerzają grupę podmiotów uprawnionych do wsparcia. m.in. o sklepy spożywcze, działalność kulturalną i przewóz turystów. Ustawa trafi teraz do Sejmu.

REKLAMA