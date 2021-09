Po godz. 21 Sejm rozpoczął rozpatrywanie wniosku prezydenta Andrzeja Dudy ws. wyrażenia przez Sejm zgody na przedłużenie o 60 dni stanu wyjątkowego obowiązującego w części województw podlaskiego i lubelskiego. Głosowanie ma się odbyć bezpośrednio po debacie.

Sejm / Mateusz Marek / PAP

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch, przedstawiając wniosek prezydenta o przedłużenie stanu wyjątkowego, wyraził w imieniu prezydenta "najwyższe uznanie dla wszystkich funkcjonariuszy oraz żołnierzy pełniących służbę na terenie obowiązującego stanu wyjątkowego". Za absolutnie niedopuszczalne traktujemy wszelkie prowokacyjne i niebezpieczne działania białoruskich służb wobec polskich funkcjonariuszy i żołnierzy mające prowadzić do wywołania incydentów na granicy - oświadczył szef BBN.

Prezydent z najwyższą powagą podchodzi również do prowadzonych przez polskie służby działań operacyjnych dotyczących analizy zagrożeń, w tym oceny profili migrantów i związanych z tym potencjalnych ryzyk dla bezpieczeństwa Polski, ale także pozostałych krajów Unii Europejskiej - mówił Soloch. Wiele z tych informacji ma charakter szczególnie alarmujących - dodał.

Szef BBN przypomniał też działania prezydenta na forum międzynarodowym, gdzie przedstawiał on sytuację bezpieczeństwa w regionie, działań hybrydowych i ochrony granic. Zapowiedział też kolejne rozmowy z przywódcami innych państw na temat kryzysu migracyjnego i działań władz białoruskich.

Prezydent stoi na stanowisku, iż państwo polskie powinno udzielać wsparcia osobom, które ze względu na prześladowania w krajach pochodzenia szukają pomocy i zwracają się o nią w drodze przewidzianych prawem procedur i taka pomoc jest przez Polskę udzielana - powiedział Soloch, wymieniając tu ewakuację obywateli afgańskich po upadku władz w Kabulu, a także przyjęcie w ostatnim roku ok. 15 tysięcy obywateli Białorusi.

Natomiast przyzwolenie na nielegalne przekroczenie granicy oznaczałoby akceptację działań sprzecznych z prawem międzynarodowym - podkreślił Soloch.

Szef BBN oświadczył, że "w ocenie prezydenta oraz Rady Ministrów nie ustały przyczyny wprowadzenia stanu wyjątkowego, a dalsze przeciwdziałanie jego przyczynom możliwe jest wyłącznie w drodze przedłużenia czasu jego obowiązywania".

Sipiera o przekazie medialnym nakręcającym spiralę emocji

W imieniu klubu PiS poseł Zdzisław Sipiera mówił w debacie, że dzięki wprowadzeniu stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią "zmniejszyło się epatowanie przekazem medialnym w celu nakręcenia spirali emocji". Udało się też usprawnić pracę służb - dodał.

Według niego, "obywatele mieszkający w strefie przygranicznej w zdecydowanej większości akceptują stan wyjątkowy".

Obecnie jest sytuacja, w której widzimy codziennie intensyfikację działań po stronie białoruskiej, w formie tzw. wojny hybrydowej. Jej celem jest zmniejszenie działalności operacyjnej polskich służb - powiedział poseł PiS dodając, że na granicy niszczone są zapory.

Sipiera oświadczył, że "potrzebny jest czas, wyciszenie sporu politycznego, pomoc dla polskich służb, dokończenie budowy barier ochronnych przy granicy oraz nieprzyjmowanie narracji reżimu Alaksandra Łukaszenki i współpraca z Unią Europejską w tym zakresie".

Prezydent podpisał wniosek, Sejm zmienił regulamin

W środę prezydent Andrzej Duda podpisał wniosek o przedłużenie stanu wyjątkowego. Jak poinformowała szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch, prezydent występując z wnioskiem, podzielił argumentację strony rządowej w sprawie konieczności przedłużenia stanu wyjątkowego.

Mamy do czynienia z utrzymującym się zagrożeniem dla obywateli i porządku publicznego na terenach przygranicznych. Dane z ostatnich dni pokazują, że musimy wręcz mówić o eskalacji presji migracyjnej na granicę. Nowym elementem są także niebezpieczne, prowokacyjne zachowania białoruskich służb względem polskich żołnierzy i funkcjonariuszy - zaznaczył Soloch.



Nasze oceny niestety wskazują, że stoimy wobec długofalowego pogorszenia się sytuacji bezpieczeństwa na całej granicy Unii Europejskiej z Białorusią, czyli także na obszarze Litwy oraz Łotwy. Wiąże się to z postępującym uzależnieniem białoruskich władz od Rosji. To nowa rzeczywistość, wobec której zarówno państwa graniczne, jak i wspólnota zmuszone będą do zbudowania odpowiedzi - podkreślił szef BBN.

Także w środę znowelizowany został Regulamin Sejmu - dodano zapisy dotyczące postępowania w sprawach stanów nadzwyczajnych. Projekt zmian złożył klub PiS.



Po zmianach Regulamin Sejmu przewiduje, że w sprawie m.in. wniosku prezydenta o wyrażenie zgody na przedłużenie stanu wyjątkowego Sejm rozstrzyga większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, a w debacie w sprawie wprowadzenia lub przedłużenia stanu nadzwyczajnego nie będzie można składać wniosków o odroczenie czy zamknięcie posiedzenia.

Stan wyjątkowy obowiązuje od 2 września

Od 2 września w przygranicznym pasie z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego, obowiązuje stan wyjątkowy. Obejmuje 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów.

Gdzie obowiązuje stan wyjątkowy? /RMF FM



W związku z obowiązywaniem stanu wyjątkowego obowiązują następujące ograniczenia: