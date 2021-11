Od początku sierpnia tylko na Podlasiu zatrzymaliśmy 231 kurierów, którzy w swoich samochodach przewozili ponad tysiąc osób, nielegalnie przebywających w naszym kraju, przekraczających bezprawnie granice UE - poinformował PAP rzecznik Komendy Głównej Policji inspektor Mariusz Ciarka. Dodał, że od sierpnia polscy policjanci w całym kraju zatrzymali już ponad 4,3 tys. nielegalnych imigrantów.

Zdj. ilustracyjne / Artur Reszko / PAP

Polscy policjanci cały czas podejmują działania mające na celu ochronę granic Unii Europejskiej. W ochronie nienaruszalności granic wspieramy przede wszystkim straż graniczną w Polsce, ale także Litwę, gdzie przebywa ponad 50 polskich policjantów wspierających nienaruszalność granicy UE pomiędzy Litwą a Białorusią - to już trzecia zmiana naszego kontyngentu - powiedział w rozmowie z PAP rzecznik Komendy Głównej Policji.

Inspektor wskazał, że tylko od sierpnia do chwili obecnej polscy policjanci zatrzymali już ponad 4315 osób, których przemycono na teren Unii Europejskiej. Średnio każdej doby policjanci ujawniają około 100 takich osób - podkreślił policjant.

Zaznaczył, że od początku sierpnia tylko na Podlasiu policjanci zatrzymali 231 kurierów, którzy w swoich samochodach przewozili ponad tysiąc osób, które nielegalnie przebywały w naszym kraju, przekraczając bezprawnie granice Unii Europejskiej.

Każdej doby kontrolujemy średnio ponad 10 tys. pojazdów mając na uwadze ujawnienie przemytników osób nielegalnie przekraczających granice Unii Europejskiej. Od sierpnia to już 245 tys. kontroli takich pojazdów - przekazał.

Poinformował, że przemytnicy głównie legitymują się dokumentami tożsamości niemieckimi lub szwedzkimi. Przemycają oni ludzi tylko i wyłącznie z chęci zysku pobierając za każdą przemycaną osobę opłaty sięgające ponad tysiąc euro lub dolarów - tłumaczył.

W naszej ocenie mamy do czynienia ze zorganizowaną przestępczością nastawiona tylko na zysk, a kurierzy kierujący pojazdami, jak pokazują nasze doświadczenia, to osoby bardzo często będące pod wpływem narkotyków lub ujawniamy przy nich narkotyki, a zdarzały się sytuacje, że nie mieli oni w ogóle uprawnień do kierowania pojazdami - ocenił.

Przekazał przy tym, że kurierzy spoza Polski często nie potrafią dostosować się do warunków panujących na polskich drogach, powodują kolizje i wypadki drogowe, zdarza się, że tragiczne w skutkach. Były również przypadki, gdy przy kurierach ujawnialiśmy przedmioty, które figurowały, jako kradzione, np. telefony komórkowe - podał.

W każdym przypadku wspólnie z prokuraturą występujemy do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci aresztu dla przemytników, a pojazdy i przedmioty, które wykorzystują do przemytu ludzi są zabezpieczane dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości.