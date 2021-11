Obecnie trwają rozmowy z sojusznikami z NATO w sprawie ewentualnego uruchomienia art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego - powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch po spotkaniu w BBN. W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyła się kolejna narada ws. sytuacji na granicy z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, szefów resortów, służb oraz Sił Zbrojnych.

Jakub Kumoch i Piotr Müller / Wojciech Olkuśnik / PAP

Wiele o tym spotkaniu z oczywistym względów państwu nie powiem, omawiano cały szereg spraw związanych zarówno z bezpieczeństwem, jak i polityką zagraniczną, wszyscy widzimy, co się dzieje na granicy. (...) Zarówno pan prezydent, jak i pan premier (wyrażają) bezwarunkowe poparcie, wsparcie dla wszystkich, którzy na granicy białoruskiej dzień i noc bronią naszego bezpieczeństwa - powiedział na briefingu po spotkaniu szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

Kumoch podkreślił po spotkaniu, że obecnie trwają rozmowy z sojusznikami z NATO w sprawie ewentualnego uruchomienia art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego . Jest to pewna opcja, która cały czas jest na stole - mówił.



Pytany o rozmowę kanclerz Niemiec Angeli Merkel z Alaksandrem Łukaszenką podkreślił, że Polska była o tej rozmowie informowana. Polska strona była informowana przez niemieckich partnerów o rozmowie i jej treści, powstrzymam się od dalszej oceny, bo treść (rozmowy) jest niejawna"- dodał minister.



Szef BPM zaznaczył również swoje obiekcje, co do sensu rozmów z Władimirem Putinem, z którym rozmawiał prezydent Francji Emmanuel Macron. Jak zaznaczył, w trakcie rozmów Merkel z Łukaszenką i Macrona z Putinem nie zapadły żadne ustalenia dotyczące polskiej granicy. Polska sama dyskutuje na temat swoich granic i swojego bezpieczeństwa - podkreślił.

"Omawiano wszystkie możliwe warianty rozwoju sytuacji"

Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że w tej chwili dochodzi do kolejnej próby przeforsowania granicy polskiej. Zarówno polska policja, straż graniczna, jak i polskie wojsko mają wytyczne, by nie dopuścić do jakiegokolwiek przeforsowania polskiej granicy - podkreślił.



Dodał, że na granicę cały czas są kierowane odpowiednie środki jeśli chodzi o wojsko, WOT, policję i straż graniczną. Na bieżąco też ta infrastruktura na naszej wschodniej granicy jest wzmacniana, również pod kątem logistycznym, zapewnienia odpowiednich warunków dla naszych funkcjonariuszy oraz żołnierzy - zaznaczył rzecznik rządu.



Müller powiedział, że podczas dzisiejszego spotkania omawiano "wszystkie możliwe warianty rozwoju sytuacji" na wschodniej granicy. Zaznaczył, że "oczywiście, siłą rzeczy, ze względu na materiały, które są przekazywane przez służby, te informacja mają charakter niejawny".



Podkreślił jednocześnie, że "są brane pod uwagę również warianty, które są pesymistyczne, czyli że ten konflikt może się przeciągać przez najbliższe miesiące". Wiemy o tym doskonale, że reżim dyktatora Łukaszenki pod również kierownictwem prezydenta (Rosji) Władimira Putina ma ten cały sposób organizacji przepływu migrantów na teren Białorusi zorganizowany, przemyślany - powiedział rzecznik rządu.