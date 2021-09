Większość Polaków, bo aż 72 proc., nie chce wpuszczania do kraju uchodźców z granicy polsko-białoruskiej - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu".

Granica w okolicy wsi Nomiki / Marcin Onufryjuk / PAP

Na pytanie, czy Polska powinna wpuścić do kraju uchodźców z granicy polsko-białoruskiej, aż 49 proc. ankietowanych odpowiedziało - "zdecydowanie nie", a 23 proc. - "raczej nie". Z kolei 18 proc. badanych uważa, że "raczej tak", a 10 proc. - "zdecydowanie tak".

Sondaż zrealizowany przez Instytut Badań Pollster w dniach 13-14 września br. na próbie 1048 dorosłych Polaków.

Kryzys na granicy i stan wyjątkowy

Przypomnijmy, że kryzys na granicy polsko-białoruskiej trwa od początku sierpnia. Reżim Alaksandra Łukaszenki ściąga migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, po czym przewozi ich na granice z Polską i Litwą. Mińskowi zależy bowiem na zdestabilizowaniu sytuacji w sąsiadujących z Białorusią krajach.

Od 2 września w pasie granicznym z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego, obowiązuje stan wyjątkowy. Obejmuje 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów.

Gdzie obowiązuje stan wyjątkowy? / RMF FM

Przedstawiciele rządu uzasadniali konieczność wprowadzania stanu wyjątkowego sytuacją na granicy z Białorusią, gdzie reżim Łukaszenki prowadzi "wojnę hybrydową".

Ciała migrantów przy granicy

W niedzielę w trzech różnych miejscach przy granicy znaleziono ciała imigrantów. Po stronie polskiej odnaleziono ciała trzech osób , m.in. Irakijczyka - ludzie ci zmarli z wychłodzenia. Służby i prokuratura wyjaśniają sprawę.

Z kolei w Gibach na Podlasiu, przy granicy z Litwą, znaleziono grupę trojga obywateli Iraku. Wskutek skrajnego wychłodzenia jedna osoba zmarła. Pozostałe dwie zostały przetransportowane do szpitali. Teren, na którym znajdowali się migranci, nie jest objęty stanem wyjątkowym.

Z kolei już na Białorusi, tuż przy granicy z Polską, znaleziono ciało kobiety. Była przy niej trójka dzieci i dwoje dorosłych. Białoruski reżim wykorzystuje sprawę do antypolskiej propagandy. Tamtejsza straż graniczna wydała komunikat, w którym pisze, że "stwierdzono wyraźne ślady wleczenia ciała z Polski do Białorusi". Napisała także, że według towarzyszących kobiecie imigrantów, polskie służby groziły im bronią i zmusiły ich do przejścia przez granicę na Białoruś.

Od początku sierpnia odnotowano ponad 7,5 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej.