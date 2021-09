Zdaniem większości respondentów, stan nadzwyczajny we wschodniej Polsce powinien trwać aż do czasu ustania problemów z imigrantami - wynika z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej". Przypomnijmy, że stan wyjątkowy dobiegnie końca 1 października, ale – jak informowaliśmy - jest niemal pewne, że potrwa on kolejne 60 dni.

