Żandarmeria wojskowa i prokuratura wyjaśniają sprawę śmierci polskiego żołnierza, który zmarł w czasie pełnienia służby na granicy z Białorusią. Mężczyzna zginął od wystrzału z broni służbowej. Wcześniej w sobotę Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało film, na którym widać, jak w pobliżu polsko-białoruskiej granicy przybywa uzbrojonych białoruskich żołnierzy. Nagranie pochodzi z okolic Kuźnicy. Sytuacja przy granicy z Białorusią wciąż jest bardzo trudna. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau przeprowadził rozmowę telefoniczną z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem na temat działań hybrydowych Białorusi przeciwko Polsce. Śledzimy wydarzenia związane z kryzysem migracyjnym.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Na zdjęciu z 09.11.2021 drut kolczasty w okolicy polsko-białoruskiego przejścia granicznego w Kuźnicy / PAP/Irek Dorożański/DWOT /

W nocy w rejonie Wólki Terechowskiej k. Czeremchy żołnierze białoruscy zaczęli niszczyć tymczasową zaporę graniczą.

Stu policyjnych kontrterrorystów, przygotowanych do działań w sytuacjach kryzysowych, dołączyło do funkcjonariuszy i żołnierzy na wschodniej granicy.

"Mamy do czynienia z atakiem na całą Unię Europejską i wspólnotę zachodnią. Jest to atak motywowany politycznie, z wykorzystaniem sztucznie wykreowanego strumienia nielegalnych migrantów, który napływa do Europy" - mówił Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński komentował w ten sposób trudną sytuację na polsko-białoruskiej granicy.







21:10

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest trudna, w działania zaangażowanych jest 15 tys. polskich żołnierzy współpracujących ze Strażą Graniczną - powiedział w "Gościu Wiadomości" w TVP wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz. Podkreślił, że Polska ma bardzo mocne wsparcie ze strony NATO i UE.







21:03

Na wyjazd z Polski przez towarowe przejście graniczne w Koroszczynie (Lubelskie) czeka 1600 pojazdów. Szacunkowy czas oczekiwania to 33 godziny - poinformował wieczorem rzecznik Izby Administracji Skarbowej (IAS) w Lublinie Michał Deruś.





20:38

Polski żołnierz zmarł w czasie pełnienia służby na granicy polsko-białoruskiej. Jak podała 11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej, mężczyzna zginął od wystrzału z broni służbowej. Sprawę wyjaśnia żandarmeria wojskowa i prokuratura.









19:52

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau przeprowadził rozmowę telefoniczną z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem na temat działań hybrydowych Białorusi przeciwko Polsce - przekazało MSZ.



Ministerstwo wyjaśniło w komunikacie, że Rau w trakcie rozmowy z Blinkenem przedstawił kryteria, którymi Polska będzie się kierować w ocenie rozwoju sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i w swoich dalszych decyzjach.



Minister podziękował za wsparcie polityczne Stanów Zjednoczonych i omówił możliwości dalszego współdziałania, dwustronnie i w kontekście organizacji międzynarodowych, w tym UE - poinformowano.



Resort dodał, że szefowie dyplomacji rozmawiali również na temat sytuacji wokół Ukrainy. Minister i sekretarz stanu będą pozostawać w stałym kontakcie - zapewniono.





19:50

73 kontenery mieszkalne dla żołnierzy pełniących służbę na granicy polsko-białoruskiej zostaną dziś dostarczone w rejon Michałowa - poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Kontenery przekazane zostały przez Agencję Rezerw Strategicznych.

19:22

Budowanie przez władze Polski muru na granicy ze stosującą szantaż polityczny Białorusią nie jest w UE nowością, twierdzi w sobotę madrycki dziennik "La Razon", odnotowując, że do 2018 r. powstało już 15 takich budowli chroniących Unię przed nielegalną imigracją.



Europa nie jest jeszcze fortecą - twierdzi stołeczny dziennik, pisząc, że Hiszpania była jednym z pionierów w tworzeniu zapór przeciwko nielegalnym przybyszom, budując i systematycznie podwyższając płoty graniczne w swoich sąsiadujących z Marokiem enklawach: Ceucie i Melilli.



"La Razon" odnotowuje, że zjawisko nielegalnej imigracji wraz z działaniami reżimu w Mińsku nabrało w ostatnim czasie innego zdarzenia wraz z szantażem stosowanym przez prezydenta Białorusi Alaksandra Łukaszenkę.

18:55

Białorusini wciąż zapewniają migrantom wsparcie np. w budowie obozowiska - podał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Dodał, że cały szlak migracyjny ma zapewnione wsparcie instytucji białoruskich.



Operacja hybrydowa przeciwko Polsce to akcja reżimu Łukaszenki, wspierana i kontrolowana przez różne państwowe agendy - ocenił rzecznik.





17:50

Po kontakcie z naszym numerem alarmowym nadal będzie można liczyć na przyjazd dostępnego 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu zespołu medycznego.





16:33 Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM zastąpi grupę "Medycy na granicy"

Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM zastąpi grupę “Medyków na granicy" od 16 listopada.



Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM jest pierwszą i jedyną w Polsce certyfikowaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) medyczną grupą szybkiego reagowania (EMT - Emergency Medical Team) na kryzysy humanitarne i katastrofy naturalne. Na swoim koncie ma misje ratunkowe w Libanie po wybuchu w porcie, trzęsieniu ziemi w Nepalu, lawinach błotnych w Peru czy powodzi w Bośni. Członkowie Zespołu pomagali także podczas protestów na kijowskim Majdanie, a od początku pandemii COVID-19 przeprowadzili blisko 10 misji na 3 kontynentach, począwszy od włoskiej Lombardii, gdzie wspierali personel miejscowych szpitali wspólnie z wojskowymi medykami z WIM - czytamy na stronie organizacji.

15:35 Koczowisko migrantów w okolicach Kuźnicy

Sporo dzisiaj dzieje się w koczowisku migrantów w pobliżu Kuźnicy na Podlasiu. Białorusini przywieźli tam m.in. duży agregat prądotwórczy - informuje reporter RMF FM Piotr Bułakowski.



Nasz dziennikarz relacjponuje, że po białoruskiej stronie trwa budowa obozu z prawdziwego zdarzenia. Na filmach opublikowanych w mediach społecznościowych widać, że dostarczono m.in. namioty wojskowe.

W koczowisku są nie tylko białoruscy żołnierze. Pracują też strażacy, którzy pomagają rozstawiać namioty i wycinać drzewa. Być może są to przygotowania do nadchodzących przymrozków. Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że w rejon Kuźnicy przybyło ostatnio sporo uzbrojonych białoruskich żołnierzy.

14:39 Mobilizacja białoruskich żołnierzy

Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało film, na którym widać, jak w pobliżu polsko-białoruskiej granicy przybywa uzbrojonych białoruskich żołnierzy. Nagranie pochodzi z okolic Kuźnicy.





14:16 Medycy PCPM na granicy

Obserwowaliśmy dotychczas sytuację i z dużym szacunkiem przyglądaliśmy się pracy "Medyków na granicy". Widzimy, że od tygodni sytuacja się nie poprawia, stąd nasza decyzja o wsparciu i wysłaniu pomocy w okolice strefy objętej stanem wyjątkowym - przekazał dr Wojciech Wilk, ekspert ONZ do spraw kryzysów humanitarnych i prezes Fundacji PCPM. Dodał, że "nikt nie powinien umierać w lesie", a "Polska nie jest obojętna na los ludzi zagubionych".



Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM zapowiedział, że będzie działać przy granicy strefy objętej stanem wyjątkowym, by nieść pomoc wszystkim potrzebującym.

13:48 Policyjne kontrole w pobliżu strefy objętej stanem wyjątkowym. Jak wyglądają?

Punkt kontrolny przy trasie S8 Michał Dukaczewski / RMF FM

13:38 Białorusini przewożą migrantów

Według portalu Nexta Białorusini ciężarówkami przewieźli około 70 migrantów pod granicę z Litwą. "Sami migranci powiedzieli, że byli przymusowo przewożeni ciężarówką przez ludzi w mundurach wojskowych" - pisze Nexta.

13:02 Policyjne kontrole na S8

Nawet do 50 samochodów na godzinę kontrolują policjanci na trasie S8 na Podlasiu.

Funkcjonariusze prowadzą wyrywkowe kontrole, namierzając kurierów próbujących przerzucić przez granicę migrantów.

12:56 Strzały po białoruskiej stronie

Białoruski opozycyjny kanał Nexta informuje, że w miejscu, gdzie przy granicy kumulują się migranci padły strzały. Według informacji, zamieszczonej wraz z nagraniem, białoruskie wojsko oddało kilka strzałów w powietrze.



12:52 Rosja "nie ma absolutnie nic wspólnego" z kryzysem na granicy białoruskiej, jej linie lotnicze "nie przewożą" imigrantów

"To nie jest pytanie do mnie, dlaczego oni (UE i Białoruś- przyp. red.) ze sobą nie rozmawiają. Nas to nie dotyczy" - powiedział prezydent Rosji Władimir Putin, pytany o kryzys na granicach Białorusi z krajami unijnymi. "Zrozumiałem ze swoich rozmów z Alaksandrem Łukaszenką i kanclerz Merkel, że są gotowi porozmawiać ze sobą" - dodał w wywiadzie dla telewizji Rossija 1.



"Nie mamy z tym absolutnie nic wspólnego, ale na nas zawsze starają się zrzucić odpowiedzialność, z każdego powodu i bez powodu" - przekonywał.





12:48 Grupa migrantów eskortowana prze białoruskie służby

Wojska Obrony Terytorialnej udostępniły nagranie bezzałogowej Grupy Rozpoznania Obrazowego na którym widać, jak grupa 50-60 migrantów, eskortowana przez funkcjonariuszy białoruskich, nielegalnie przekracza granicę.



12:20 Żaryn: Wśród migrantów rozpuszczane są plotki, że przyjadą po nich autobusy z Niemiec



"Wśród migrantów rozpuszczane są plotki o zorganizowanej akcji, która ma się odbyć 15 listopada. Migrantom zapowiada się, że przyjadą po nich autobusy z Niemiec, a Polska je przepuści" - napisał w sobotę na Twitterze rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.



W kolejnym wpisie zaznaczył, że jest to kłamstwo, a polska granica będzie nadal silnie chroniona przez polskie siły. "Autorzy tych plotek liczą, że uda się zachęcić migrantów do szturmu na granicę Polski. Może dojść do niebezpiecznych sytuacji" - ocenił.

12:10 Nadbużański Oddział SG: Spokojnie na lubelskim odcinku granicy polsko-białoruskiej

Na granicy województwa lubelskiego z Białorusią jest spokojnie. Nie odnotowaliśmy żadnych szczególnych zdarzeń związanych z próbą nielegalnego przekroczenia granicy państwowej z terytorium Białorusi do Polski - powiedział PAP w sobotę rano rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej por. Dariusz Sienicki.

Polsko-białoruski odcinek granicy w woj. lubelskim liczy 171 km i w całości przebiega po rzece Bug, która jest naturalną zaporą.

12:03 Litewska straż graniczna obserwuje grupę migrantów, która idzie w stronę Polski

Grupa migrantów, około 70 osób, która sformułowała się po stronie białoruskiej na granicy z Litwą, na południu kraju w okolicach Oran (Vareny - lit.) przesuwa się w stronę Polski - poinformowała w sobotę litewska Służba Ochrony Granicy Państwowej (VSAT).



Według litewskich pograniczników migranci, w większości młodzi mężczyźni, którzy są obserwowani z ziemi i z powietrza, nie próbują przekroczyć granicy. Wykrzykują, że idą z powrotem do Polski. Mówią, że na granicę litewsko-białoruską zostali z Polski siłą przetransportowani ciężarówkami.

11:55 Reporter RMF FM w pobliżu miejsca, gdzie obowiązuje stan wyjątkowy

Reporter RMF FM w pobliżu strefy, gdzie obowiązuje stan wyjątkowy Michał Dukaczewski / RMF FM

11:40 Policja zatrzymała kolejne trzy osoby, które przewoziły migrantów

Trzech kurierów którzy przewozili w sumie 20 osób zatrzymali ostatniej doby policjanci z Podlasia. W ręce funkcjonariuszy wpadli dwaj Ukraińcy oraz Polak.

W ciągu ostatnich tygodni policjanci zatrzymali ponad 260 kurierów. Osoby te łącznie przewoziły w samochodach ponad tysiąc osób.

11:30 Policyjni kontrterroryści na granicy

Stu policyjnych kontrterrorystów, przygotowanych do działań w sytuacjach kryzysowych, dołączy do funkcjonariuszy i żołnierzy na wschodniej granicy, aby wzmocnić ochronę granicy Polski i zewnętrznej UE przed prowokacjami reżimu białoruskiego - poinformował rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka.



11:15 Szrot: Zakaz sprzedaży biletów na Białoruś to dobry krok, ale nie zakończy kryzysu na granicy

Wątpię, że zakaz sprzedaży biletów dla obywateli Iraku, Syrii i Jemenu, chcących udać się na Białoruś, zakończy kryzys na granicy, ale to krok w dobrym kierunku, pozwoli ograniczyć eskalację tej sytuacji - uważa szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot.



Minister nie chciał oceniać, czy działania te są spóźnione. "Dobrze, że te działania podjęto po prostu" - dodał.



"Pan prezydent rozmawia z głowami bardzo wielu państw. Udało mu się stworzyć silną koalicję regionalną, ale też udało mu się uzyskać poparcie większości krajów europejskich i naszych sojuszników z NATO" - mówił.



Pytany o zakończenie kryzysu na polsko-białoruskiej granicy, Szrot stwierdził, że "wszystkie sznurki są w rękach prezydenta Łukaszenki". "Jeśli on zdecyduje, że ten konflikt się skończy, on się po prostu skończy. Można spekulować na temat tego, kto z innych krajów współpracuje z panem prezydentem Łukaszenką. Wnioski w tej sprawie są dosyć oczywiste" - dodał.

10:50 Ostatniej doby odnotowano 219 prób nielegalnego przekroczenia granicy

Ostatniej doby odnotowano 219 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski - poinformowała w sobotę Straż Graniczna. Wobec 78 cudzoziemców wydano postanowienia o opuszczeniu terytorium RP.



Zatrzymano trzech cudzoziemców, obywateli Iraku, oraz za pomocnictwo przy przekraczaniu granicy zatrzymano jednego obywatela Polski - podano.

10:32 Próba forsowania granicy. Migranci mieli gaz łzawiący

W nocy doszło do próby przekroczenia granicy przez ok. 100 migrantów; dostali oni od Białorusinów gaz łzawiący, którego użyto wobec polskich funkcjonariuszy.



"Białorusini wyposażyli cudzoziemców w gaz łzawiący, który został użyty w kierunku polskich służb. Tej oraz kolejnym próbom nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej zapobiegliśmy" - przekazała SG.



Do jednego z wpisów SG załączyła nagranie, na którym widać, jak ktoś oślepia polskie służby m.in. wiązką laserową oraz światłem z reflektorów.



Rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Katarzyna Zdanowicz sprecyzowała w rozmowie z PAP, że do próby przekroczenia granicy doszło w nocy z piątku na sobotę w Wólce Terechowskiej k. Czeremchy. Jak dodała, wyraźnie było widać tam zaangażowanie służb białoruskich.

10:15 W nocy w rejonie Czeremchy białoruscy żołnierze zaczęli niszczyć tymczasową zaporę graniczą

W nocy w rejonie Wólki Terechowskiej k. Czeremchy żołnierze białoruscy zaczęli niszczyć tymczasową zaporę graniczą - podała w sobotę SG. “Wyrywali słupki ogrodzeniowe oraz rozrywali concertinę przy pomocy pojazdu służbowego. Polskie służby były oślepiane wiązkami laserowymi oraz światłem stroboskopowym" - napisała na Twitterze Straż Graniczna.





10:00 Znaleziono ciało 20-letniego Syryjczyka

Ciało ok. 20-letniego Syryjczyka znaleziono w piątek niedaleko polsko-białoruskiej granicy w rejonie Wólki Terechowskiej - potwierdziła podlaska policja.



W trakcie oględzin policja znalazła paszport zmarłej osoby.

09:50 Kumoch: Atak reżimu Łukaszenki to próba testowania wytrzymałości obrony polskiej granicy

Atak reżimu Łukaszenki na granicę nie jest zwykłym kryzysem humanitarnym, tylko próbą testowania wytrzymałości obrony polskiej granicy; widzimy, że Rosja przyjęła aktywną postawę w tym kryzysie i dąży do eskalacji - powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.





09:35 20 godzin czekają kierowcy ciężarówek w Koroszczynie na wyjazd z Polski

Na wyjazd z Polski przez towarowe przejście graniczne z Białorusią w Koroszczynie (Lubelskie) czeka 900 pojazdów; szacunkowy czas oczekiwania to 20 godzin - poinformował PAP w sobotę rano rzecznik Izby Administracji Skarbowej (IAS) w Lublinie Michał Deruś.

09:12 52 godziny czekają tiry na wjazd do Białorusi przez przejście w Bobrownikach

Do 52 godzin wydłużył się w sobotę czas oczekiwania na odprawę tirów, które jadą na Białoruś przez przejście w Bobrownikach - podała PAP podlaska KAS. W piątek wieczorem było to 47 godzin.

Bobrowniki to obecnie jedyne przejście graniczne z Białorusią w Podlaskiem, z którego mogą korzystać ciężarówki po tym, gdy we wtorek zamknięto do odwołania sąsiednie przejście w Kuźnicy.

Rzecznik podlaskiej KAS Maciej Czarnecki poinformował PAP, że w sobotę w kolejce przed przejściem w Bobrownikach stoi około 1,2 tys. ciężarówek. Kolejka ma ponad 20 km. Podał, że w ciągu ostatniej doby (liczonej od godz. 7.00 rano w piątek do 7.00 rano w sobotę) odprawiono na tym przejściu 550 ciężarówek wyjeżdżających na Białoruś, z czego 264 podczas ostatniej dwunastogodzinnej zmiany.

09:00 Wschodni eksperci o kryzysie przy polsko-białoruskiej granicy

Moskwa wykorzystuje kryzys migracyjny, by zwiększyć swoją obecność wojskową na Białorusi - mówi niezależnemu białoruskiemu portalowi Nasza Niwa analityk Andrej Jelisiejeu. Jego zdaniem Łukaszenka chciałby, aby zarówno UE, jak i Rosja płaciły mu za "spokój i przewidywalność".



"Putin ma ogromny wpływ na działania Łukaszenki w polityce zagranicznej, a propaganda w mediach białoruskich i kremlowskich przedstawia sytuację (wokół migrantów - PAP) mniej więcej tak samo"- zaznaczył Jelisiejeu.



Z kolei rosyjski analityk Iwan Prieobrażeński jest przekonany, że "Moskwa zna wszystkie szczegóły operacji białoruskich władz w ramach wykorzystania uchodźców jako broni transgranicznej i chętnie korzysta z tego w swoich interesach".



"Rosja czekała, aż UE będzie zmuszona poprosić ją, by wystąpiła jako pośrednik w relacjach z Łukaszenką, bo nikogo oprócz Rosji (i być może Chin) ten nie posłucha. Chodzi o rozmowę Putina z Merkel. Jeśli UE zgodzi się na pośrednictwo Putina, ten wystąpi w roli "siły pokojowej" tak jak Łukaszenka w 2014 r. (po aneksji Krymu i rozpoczęciu konfliktu w Donbasie Łukaszenka zaproponował Mińsk jako miejsce negocjacji w sprawie uregulowania - PAP) i będzie mógł wyjść z izolacji" - oświadczył Prieobrażeński.