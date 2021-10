Od kilku dni funkcjonariusze obecni na granicy z Białorusią informują migrantów przez megafon, że za jej nielegalne przekroczenie grozi kara – powiedziała rzeczniczka straży granicznej ppor. Anna Michalska. Wiadomości przekazywane są po angielsku, francusku, arabsku oraz persku.

Zdjęcie ilustracyjne / Jakub Rutka / RMF FM

Od początku roku prób nielegalnego przekroczenia granicy było 18,3 tys., więc to jest naprawdę olbrzymia liczba - poinformowała rzeczniczka straży granicznej.

Ppor. Michalska przekazała jednocześnie, że na granicy polsko-białoruskiej od kilku dni obecny jest samochód Wojska Polskiego oraz straży granicznej.

Funkcjonariusze za pośrednictwem megafonu informują osoby próbujące nielegalnie przekroczyć granicę, że jest to granica polsko-białoruska, jest to granica strzeżona, za jej przekroczenie grozi kara, a na terytorium Polski przebywać będą nielegalnie - mówiła.

Jak wskazała, odpowiedzialność karna - w tym przypadku do 8 lat pozbawienia wolności - grozi również osobom, które odbierają imigrantów.

Komunikaty z tymi informacjami, jak powiedziała, nadawane są w czterech językach: angielskim, francuskim, arabskim i perskim.

15 migrantów w szpitalach

Rzeczniczka przekazała ponadto, że obecnie w szpitalach przebywa 15 migrantów, wśród nich także dzieci.

Informowałam wczoraj państwa o Syryjczyku, który w poniedziałek uciekł ze szpitala. Nie jest to pierwsza osoba, która pomimo, że deklarowała, że chce złożyć wniosek o ochronę międzynarodową, uciekła ze szpitala. Były już dwa takie przypadki - we wrześniu ze szpitala uciekła obywatelka Konga. Kobieta ta deklarowała, że ma problemy zdrowotne. Został przeprowadzony zabieg, miała doskonałą opiekę w szpitalu w Białymstoku, po czym uciekła, wyskoczyła z okna. Prawdopodobnie nie chciała pomocy w Polsce, chciał dotrzeć do swojej rodziny we Francji - relacjonowała ppor. Michalska. Jak dodała, podobne zdarzenie miało miejsce również w październiku.

"Godne warunki pobytu w ośrodkach dla cudzoziemców"

Na konferencji był też kpt. Aleksander Ułański z SG, który wyjaśniał, że straż graniczna jest obecna w całym procesie zarządzania migracją nieuregulowaną.

Nie tylko jest obecna na granicy, ale jest również obecna przy procesie zatrzymania cudzoziemca, w procesie postępowania administracyjnego, w procesie udzielenia tzw. pierwszej pomocy socjalno-bytowej i medycznej cudzoziemcowi, jak również w zapewnieniu cudzoziemcowi odpowiednich warunków bytowych do czasu zakończenia procedur administracyjnych - wyliczał.

Zaznaczył przy tym, że chodzi o ośrodki strzeżone, administrowane przez straż graniczną, których w Polsce jest sześć. Zapewnił także, że wszystkie one posiadają odpowiednią infrastrukturę, personel, a także środki, które zapewniają cudzoziemcom godne warunki pobytu w tych miejscach.

Jak mówił kpt. Ułański, straż graniczna dokonuje zatrzymania cudzoziemca w placówkach SG.

I po procesie zatrzymania, przeprowadzenia wstępnych działań identyfikacyjnych i wszczęcia procedury administracyjnych, uruchamiana jest dalsza ścieżka, czyli osoby takie - co do zasady - kierowane są do strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców - relacjonował.

Zaznaczał, że strzeżone ośrodki posiadają odpowiednie profile. (Jedne) są dedykowane dla mężczyzn, inne miejsca, separowane od mężczyzn, są dedykowane dla rodzin z dziećmi i samotnych pań - powiedział.

"Dzieci mają dostęp do edukacji"

Poinformował, że w obecnie w tych ośrodkach SG ma pod swoją opieką ponad 1,6 tys. cudzoziemców. 443 osoby to są osoby małoletnie, czyli dzieci - dodał. Dla tych dzieci w warunkach strzeżonego ośrodka zapewniony jest pakiet medyczny - tłumaczył, precyzując, że mowa o podstawowej opiece medycznej.

Kpt. Ułański zapewnił także, że w warunkach strzeżonego ośrodka dzieci mają dostęp do edukacji.

Mamy odpowiednie porozumienia i współpracę z lokalnymi szkołami, które świadczą naukę dla dzieci w warunkach strzeżonego ośrodka - powiedział.

Zaakcentował przy tym, że również pracownicy cywilni i funkcjonariusze straży granicznej mają odpowiednie kwalifikacje oraz szkolenia do tego, aby uzupełnić dzieciom edukację w strzeżonych ośrodkach.

Sama infrastruktura tych strzeżonych ośrodków została dostosowana właśnie na potrzeby dzieci, żeby jak najbardziej niwelować obraz detencji administracyjnej - podkreślił.

Koszt pobytu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku waha się między 50 a 60 zł dziennie. Miesięcznie jest to kwota około 1,7 tys. zł - poinformował. W skali miesiąca - przy obecnym obłożeniu, które wynosi 1,6 tys. osób - jest to miesięczna kwota przekraczająca ponad 2,5 mln zł - dodał.

Zastrzegł, że w tej kwocie nie są zawarte koszty personelu.