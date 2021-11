Senackie komisje praw człowieka oraz samorządu terytorialnego przyjęły z poprawkami nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej. Co ciekawe, wcześniej biuro legislacyjne Senatu stwierdziło, że ustawa do tego stopnia jest niekonstytucyjna, że nie powinna się stać elementem systemu prawnego i nie można jej poprawić.

Senackie komisje przyjęły ustawę o ochronie granicy / Marcin Obara / PAP

Senatorowie dali do zrozumienia, że rozumieją powagę sytuacji i zagrożeń na granicy i z tego powodu zignorowali bardzo ostre stanowisko swego biura legislacyjnego. Wątpliwości ze strony legislatorów co do zgodności z konstytucją budziły wszystkie rządowe propozycje nowelizacji.

Poprawki Senatu do ustawy

W przegłosowanych poprawkach komisje senackie chcą, by zapisy noweli obowiązywały na obszarze wyznaczonym podczas przyjmowania regulacji o stanie wyjątkowym. Po drugie, senatorowie chcą bezwarunkowego wpuszczenia do strefy przedstawicieli prasy.

Tak naprawdę ta ustawa w moim rozumieniu reguluje jedną kwestię. Jak selektywnie wybierać dziennikarzy, którzy dostąpią łaski znalezienia się na obszarze przygranicznym- mówił senator Koalicji Obywatelskiej Janusz Pęcherz.

Dodatkowo senatorowie chcą rozszerzenia rekompensat dla przedstawicieli branż: hotelarskiej, rozrywkowej i transportowej działających w strefie. Jak zaznaczył prawnik biura legislacyjnego, żadna z tych poprawek nie uzdrawia jednak regulacji na tyle, by była ona zgodna z konstytucją.

Co jest w ustawie?

Jedną z podstawowych zmian, które wprowadza regulacja, jest możliwość wprowadzenia zakazu przebywania w strefie nadgranicznej. Będzie on wprowadzany na szczególnie narażonych obszarach przy linii granicy zewnętrznej, w przypadku konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Chodzi m.in. o sytuacje powodujące zagrożenie życia lub zdrowia ludzi w związku z bezprawnym przekraczaniem granicy państwowej lub próbami takiego przekraczania.

Z zakazu wyłączeni będą m.in. stali mieszkańcy terenów, których on dotyczy, osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby pracujące zarobkowo czy prowadzące gospodarstwa rolne, a także uczniowie i ich opiekunowie, najbliższa rodzina sprawująca opiekę nad osobą zamieszkałą na terenie objętym zakazem oraz osoby przekraczające legalnie granicę.

Na teren objęty zakazem będą mogły wjechać osoby załatwiające sprawy w urzędzie administracji publicznej lub biorące udział w kulcie religijnym. Zakaz nie będzie dotyczył ponadto załóg karetek pogotowia i innych służb interwencyjnych oraz osób przewożonych tymi pojazdami.

W uzasadnionych przypadkach właściwy miejscowo komendant placówki SG będzie mógł też zezwolić na przebywanie - na czas określony i na określonych zasadach - na obszarze objętym zakazem innych osób, w tym dziennikarzy. Obszar objęty zakazem będzie oznaczony, zaś osoby w nim przebywające muszą mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Regulacja wprowadza ponadto zmiany do ustawy o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego. Zgodnie z nimi rekompensata będzie przysługiwała także osobom prowadzącym działalność na obszarze objętym czasowym zakazem przebywania.