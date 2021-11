Troje mieszkańców Białegostoku usłyszało zarzuty w związku ze zniszczeniem samochodów Medyków na Granicy. to dwaj mężczyźni w wieku 23 i 25 lat oraz 23-letnia kobieta. Wszyscy są związani ze środowiskiem pseudokibiców.

Do zniszczenia pięciu aut należących do osób z grupy medyków będących na dyżurze doszło z soboty na niedzielę w miejscowości Świnoroje (powiat hajnowski). Na zdjęciach widać, że auta mają powybijane szyby, potłuczone reflektory, zniszczoną karoserię. samochody miały też poprzebijane opony.



W środę policja w związku z tym zdarzeniem zatrzymała trzy osoby: dwóch mężczyzn z wieku 23 i 25 lat oraz 23-letnią kobietę. Osoby zostały zatrzymane w miejscach zamieszkania. W wyniku przeszukań ujawniono i zabezpieczono telefony komórkowe, laptopy, maczety oraz noże, co do których zachodzi przypuszczenie, iż mogły zostać użyte do uszkodzenia pojazdów - poinformował rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa.

Policjanci wystąpili z wnioskiem o zastosowanie wobec trójki zatrzymanych tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.