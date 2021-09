Ostatniej doby odnotowaliśmy rekordową liczbę prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej; w sobotę było ich ponad 320 - przekazała rzeczniczka Straży Granicznej ppor. Anna Michalska. Dodała, że wszystkie próby zostały udaremnione. Michalska poinformowała także, że od początku obowiązywania stanu wyjątkowego w pasie przy granicy wydano ponad 440 pozwoleń na wjazd do strefy nim objętej.

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Jak poinformowała ppor. Anna Michalska, w sobotę strażnicy graniczni odnotowali na granicy polsko-białoruskiej rekordową liczbę prób nielegalnego przekroczenia granicy. Było ich aż 324. Wszystkim próbom strażnicy graniczni zapobiegli - podkreśliła.



Dodatkowo rzeczniczka SG wskazała, że ostatniej doby pogranicznicy zatrzymali dwie osoby za pomoc w organizowaniu nielegalnego przekraczania granicy polsko-białoruskiej. Był to obywatel Uzbekistanu i obywatel Gruzji - podała.



Od początku września Straż Graniczna odnotowała już ponad 3,8 tysiąca prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski z Białorusią.

Ponad 440 pozwoleń na wjazd do strefy objętej stanem wyjątkowym

Od początku obowiązywania stanu wyjątkowego na granicy z Białorusią wydano 441 pozwoleń na wjazd do strefy nim objętej. Na terenie działania Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej do tej pory wydano 371 pozwoleń, natomiast na obszarze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej - 70.



Pozwolenia dotyczyły odwiedzin u osób, zazwyczaj rodzin, które mieszkają w strefie objętej stanem wyjątkowym.





Stan wyjątkowy w pasie przy granicy polsko-białoruskiej