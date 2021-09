Posłowie znowelizowali regulamin Sejmu. Wprowadzono zapisy przewidujące, że głosowanie nad wnioskiem o przedłużeniu stanu nadzwyczajnego będzie się odbywało zwykłą większością głosów. Ponadto w debacie ws. wprowadzenia lub przedłużenia takiego stanu nie będzie można składać części wniosków formalnych.

Sejm / Mateusz Marek / PAP

Projekt zmian w Regulaminie Sejmu złożyła grupa posłów PiS.

W Regulaminie dodano rozdział o Postępowaniu w sprawach dotyczących stanów nadzwyczajnych, który przewiduje, że Sejm rozpatruje: rozporządzenie prezydenta o wprowadzeniu stanu wojennego; rozporządzenie prezydenta o wprowadzeniu stanu wyjątkowego; wniosek prezydenta o wyrażenie zgody na przedłużenie stanu wyjątkowego; wniosek Rady Ministrów o wyrażenie zgody na przedłużenie stanu klęski żywiołowej.



Sejm będzie głosował wniosek o przedłużeniu stanu nadzwyczajnego zwykłą większością głosów, a w debacie ws. wprowadzenia lub przedłużenia stanu nadzwyczajnego nie będzie można składać wniosków o odroczenie czy zamknięcie posiedzenia.



To właśnie te zapisy wywołały największą dyskusję wśród posłów zarówno podczas I czytania na posiedzeniu komisji, jak i podczas debaty na sali plenarnej. Opozycja w czasie I i II czytania złożyła poprawki skreślające zapisy o braku możliwości składania wniosków formalnych oraz przewidujące, że do przedłużenia stanu wyjątkowego potrzebne będzie nie zwykła, lecz bezwzględna większość głosów.



PiS złożyło poprawkę przewidującą poszerzenie katalogu wniosków formalnych, które są niedopuszczalne w debacie ws. wprowadzenia lub przedłużenia stanu nadzwyczajnego - o wniosek formalny o odesłanie wniosku, nad którym toczy się debata do komisji.



Jedynie ta ostatnia poprawka została finalnie zaakceptowana w głosowaniu. Za całością zmian w Regulaminie Sejmu wraz z poprawką PiS opowiedziało się 229 posłów, przeciw było 214, od głosu wstrzymała się 1 osoba.



Z harmonogramu obrad izby wynika, że w czwartek wieczorem Sejm rozpatrzy wniosek prezydenta Andrzeja Dudy ws. wyrażenia zgody na przedłużenie stanu wyjątkowego na obszarze części woj. podlaskiego i woj. lubelskiego.