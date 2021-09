Polscy żołnierze, pilnujący granicy z Białorusią, są prowokowani przez funkcjonariuszy białoruskich – podał na konferencji prasowej szef MON Mariusz Błaszczak. „Oddawane są strzały w powietrze, celowana jest broń w kierunku polskich żołnierzy, rzucane są petardy” – relacjonował. Szef MSWiA Mariusz Kamiński określił sytuację na polsko-białoruskiej granicy jako niezwykle napiętą. „Dochodzi do szeregu prowokacyjnych incydentów z udziałem funkcjonariuszy mundurowych służb białoruskich” – przekazał, dodając jednocześnie, że będzie rekomendował rządowi przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni.

Polsko-białoruskiej granicy pilnują strażnicy graniczni i żołnierze / Artur Reszko / PAP

Szef MSWiA: Sytuacja na granicy Polski z Białorusią jest niezwykle napięta

Na konferencji prasowej, na której pojawili się również szef resortu obrony Mariusz Błaszczak i Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga, Mariusz Kamiński stwierdził, że sytuacja na granicy Polski z Białorusią jest niezwykle napięta.

"Dochodzi do szeregu prowokacyjnych incydentów z udziałem funkcjonariuszy mundurowych służb białoruskich i do prób masowego łamania integralności naszej granicy. Mamy do czynienia ze zjawiskiem bardzo poważnym" - mówił szef MSWiA.

Zaznaczył, że nie są to "ruchy uchodźcze", ale powodowana względami politycznymi "masowa, nielegalna migracja".

"Osoby, które usiłują forsować naszą granicę, w żaden sposób nie są zagrożone na Białorusi. Przebywają tam całkowicie legalnie i są tak naprawdę zapraszane przez reżim Łukaszenki i używane przez niego jako broń i amunicja ze względów politycznych" - podkreślał Kamiński.

Poinformował, że od sierpnia polskie służby odnotowały 9400 prób nielegalnego przekroczenia naszej granicy, a 8200 z nich udaremniły w pasie granicznym.

"Mamy około 1200 zatrzymanych nielegalnych imigrantów w ośrodkach strzeżonych. Wielu z nich nie ma żadnych dokumentów, wielu z nich ma fałszywe dokumenty" - dodał Mariusz Kamiński.

Szef MON: Polscy żołnierze są prowokowani przez funkcjonariuszy białoruskich

Minister podał, że polsko-białoruskiej granicy strzeże obecnie około 4 tysięcy funkcjonariuszy Straży Granicznej z oddziałów podlaskiego i nadbużańskiego, a także około 600 policjantów. Szef MON Mariusz Błaszczak przekazał z kolei, że strażników granicznych wspiera codziennie 2,5 tysiąca żołnierzy, a ta liczba może jeszcze zostać zwiększona, "kiedy będzie taka konieczność".

Błaszczak podał także, że polscy żołnierze są prowokowani przez funkcjonariuszy białoruskich.

"Oddawane są strzały w powietrze, celowana jest broń w kierunku polskich żołnierzy, rzucane są petardy, przeładowywana jest broń tak, żeby polscy żołnierze to widzieli" - relacjonował.

Równocześnie zaznaczył: "Zapewniam państwa, że polscy żołnierze są profesjonalistami, są wyszkoleni, nie ulegają prowokacjom".

Kamiński: Będę rekomendował rządowi przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni

Będę rekomendował rządowi przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni - zapowiedział szef MSWiA Mariusz Kamiński. Na granicy prowokowane są incydenty, które mogą doprowadzić do bardzo gorących sytuacji; nasi funkcjonariusze powinni mieć swobodę działania - powiedział.



Kamiński przekazał również, iż "nie ma planów pozwolenia mediom na wjazd na tereny przy granicy z Białorusią objęte stanem wyjątkowym". Minister argumentował to troską o bezpieczeństwo. Jak dodawał, napięcie na granicy z Białorusią niestety nie maleje, a wzrasta.

Ja rozumiem, że państwo chcieliby ustawić kamery bezpośrednio na granicy. Nie ma takiej możliwości, naprawdę mamy duże problemy. Jest tam bardzo napięta sytuacja, prowokacje służb białoruskich. Nie możemy pójść na żadne kompromisy w tym zakresie - wyjaśnił Kamiński.

Według szefa MSWiA dla informowania o sytuacji na pograniczu wystarczy zbieranie informacji od służb i osób mieszkających w strefie objętej stanem wyjątkowym.



Stan wyjątkowy na granicy polsko-białoruskiej

Od 2 września w przygranicznym pasie granicznym z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego, obowiązuje stan wyjątkowy. Obejmuje 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów.





Gdzie obowiązuje stan wyjątkowy? / RMF FM

Przedstawiciele rządu uzasadniają konieczność wprowadzania stanu wyjątkowego sytuacją na granicy z Białorusią, gdzie reżim Łukaszenki prowadzi "wojnę hybrydową" oraz rosyjskimi ćwiczeniami wojskowymi Zapad, które rozpoczęły się 10 września.