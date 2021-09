​60 dni a może krócej? O ile przedłużony zostanie stan wyjątkowy? Trwa spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim w tej sprawie. O 11 zacznie się posiedzenie rządu, na którym prawdopodobnie zostanie przyjęty wniosek o przedłużenie stanu wyjątkowego.

Służby przy granicy / Kuba Rutka / RMF FM

Dyskusja prezydenta z premierem dotyczy głównie terminu wydłużenia stanu wyjątkowego. Gdy rząd składał pierwotny wniosek 3 tygodnie temu - stan wyjątkowy miał być wprowadzony aż na 90 dni. Po rozmowach z prezydentem został skrócony do 30 dni.

Teraz prezydent prawdopodobnie przychyli się 60-dniowego przedłużenia, bo można to zrobić tylko raz. Jak usłyszał reporter RMF FM w Pałacu Prezydenckim: zawsze można ten termin skrócić.

A kiedy stan wyjątkowy zostanie formalnie przedłużony? To już zależy od procedury. Prezydent Andrzej Duda może uznać, że ma decydujący głos w sprawie i postanowi wydać rozporządzenie. Może też czekać, aż Sejm zmieni procedurę, według której prezydent składa do Sejmu wniosek o zgodę na przedłużenie stanu wyjątkowego.

Najpierw decyzja prezydenta, a potem kwestia ewentualnego uchylenia - przekonywał prezydencki minister Andrzej Dera. To jest kwestia techniczna, to przedłużenie. Sejm może zawsze uchylić rozporządzenie, nie ma w trybie, że prezydent ma się pytać, jak to zrobić - dodaje.

Ustawa o stanie wyjątkowym jasno mówi o rozporządzeniu prezydenta, a nie wniosku do Sejmu. Mimo to sejmowa komisja po południu zacznie prace nad tą zmianą.

Według sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej", 46,7 proc. Polaków uważa, że stan wyjątkowy powinien być przedłużony , przeciwnego zdania jest 37,5 proc.

Kryzys na granicy i stan wyjątkowy

Przypomnijmy, że kryzys na granicy polsko-białoruskiej trwa od początku sierpnia. Reżim Alaksandra Łukaszenki ściąga migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, po czym przewozi ich na granice z Polską i Litwą. Mińskowi zależy bowiem na zdestabilizowaniu sytuacji w sąsiadujących z Białorusią krajach.

Od 2 września w pasie granicznym z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego, obowiązuje stan wyjątkowy. Obejmuje 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów.

/ Grafika RMF FM

Przedstawiciele rządu uzasadniali konieczność wprowadzania stanu wyjątkowego sytuacją na granicy z Białorusią, gdzie reżim Łukaszenki prowadzi "wojnę hybrydową".