Ciało ok. 20-letniego Syryjczyka znaleziono w piątek niedaleko polsko-białoruskiej granicy w rejonie Wólki Terechowskiej – potwierdziła podlaska policja. Jak relacjonują funkcjonariusze, dzisiejszej nocy doszło do kolejnej próby masowego nielegalnego przejścia przez granicę - również rejonie Wólki Terechowskiej k. Czeremchy żołnierze białoruscy zaczęli niszczyć tymczasową zaporę graniczą. Nieopodal tego miejsca około stuosobowa grupa migrantów oczekiwała na możliwość nielegalnego przekroczenia granicy. Byli oni wyposażeni w gaz łzawiący, który został użyty w kierunku polskich służb. Sytuacja przy polsko-białoruskiej granicy wciąż jest bardzo trudna. Śledzimy wydarzenia związane z kryzysem migracyjnym.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Obóz migrantów na granicy białorusko-polskiej / STRINGER / PAP/EPA

12:03 Litewska straż graniczna obserwuje grupę migrantów, która idzie w stronę Polski

Grupa migrantów, około 70 osób, która sformułowała się po stronie białoruskiej na granicy z Litwą, na południu kraju w okolicach Oran (Vareny - lit.) przesuwa się w stronę Polski - poinformowała w sobotę litewska Służba Ochrony Granicy Państwowej (VSAT).



Według litewskich pograniczników migranci, w większości młodzi mężczyźni, którzy są obserwowani z ziemi i z powietrza, nie próbują przekroczyć granicy. Wykrzykują, że idą z powrotem do Polski. Mówią, że na granicę litewsko-białoruską zostali z Polski siłą przetransportowani ciężarówkami.

11:55 Reporter RMF FM w pobliżu miejsca, gdzie obowiązuje stan wyjątkowy

Reporter RMF FM w pobliżu strefy, gdzie obowiązuje stan wyjątkowy Michał Dukaczewski / RMF FM

11:40 Policja zatrzymała kolejne trzy osoby, które przewoziły migrantów

Trzech kurierów którzy przewozili w sumie 20 osób zatrzymali ostatniej doby policjanci z Podlasia. W ręce funkcjonariuszy wpadli dwaj Ukraińcy oraz Polak.

W ciągu ostatnich tygodni policjanci zatrzymali ponad 260 kurierów. Osoby te łącznie przewoziły w samochodach ponad tysiąc osób.

11:30 Policyjni kontrterroryści na granicy

Stu policyjnych kontrterrorystów, przygotowanych do działań w sytuacjach kryzysowych, dołączy do funkcjonariuszy i żołnierzy na wschodniej granicy, aby wzmocnić ochronę granicy Polski i zewnętrznej UE przed prowokacjami reżimu białoruskiego - poinformował rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka.



11:15 Szrot: Zakaz sprzedaży biletów na Białoruś to dobry krok, ale nie zakończy kryzysu na granicy

Wątpię, że zakaz sprzedaży biletów dla obywateli Iraku, Syrii i Jemenu, chcących udać się na Białoruś, zakończy kryzys na granicy, ale to krok w dobrym kierunku, pozwoli ograniczyć eskalację tej sytuacji - uważa szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot.



Minister nie chciał oceniać, czy działania te są spóźnione. "Dobrze, że te działania podjęto po prostu" - dodał.



"Pan prezydent rozmawia z głowami bardzo wielu państw. Udało mu się stworzyć silną koalicję regionalną, ale też udało mu się uzyskać poparcie większości krajów europejskich i naszych sojuszników z NATO" - mówił.



Pytany o zakończenie kryzysu na polsko-białoruskiej granicy, Szrot stwierdził, że "wszystkie sznurki są w rękach prezydenta Łukaszenki". "Jeśli on zdecyduje, że ten konflikt się skończy, on się po prostu skończy. Można spekulować na temat tego, kto z innych krajów współpracuje z panem prezydentem Łukaszenką. Wnioski w tej sprawie są dosyć oczywiste" - dodał.

10:50 Ostatniej doby odnotowano 219 prób nielegalnego przekroczenia granicy

Ostatniej doby odnotowano 219 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski - poinformowała w sobotę Straż Graniczna. Wobec 78 cudzoziemców wydano postanowienia o opuszczeniu terytorium RP.



Zatrzymano trzech cudzoziemców, obywateli Iraku, oraz za pomocnictwo przy przekraczaniu granicy zatrzymano jednego obywatela Polski - podano.

10:32 Próba forsowania granicy. Migranci mieli gaz łzawiący

W nocy doszło do próby przekroczenia granicy przez ok. 100 migrantów; dostali oni od Białorusinów gaz łzawiący, którego użyto wobec polskich funkcjonariuszy.



"Białorusini wyposażyli cudzoziemców w gaz łzawiący, który został użyty w kierunku polskich służb. Tej oraz kolejnym próbom nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej zapobiegliśmy" - przekazała SG.



Do jednego z wpisów SG załączyła nagranie, na którym widać, jak ktoś oślepia polskie służby m.in. wiązką laserową oraz światłem z reflektorów.



Rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Katarzyna Zdanowicz sprecyzowała w rozmowie z PAP, że do próby przekroczenia granicy doszło w nocy z piątku na sobotę w Wólce Terechowskiej k. Czeremchy. Jak dodała, wyraźnie było widać tam zaangażowanie służb białoruskich.

10:15 W nocy w rejonie Czeremchy białoruscy żołnierze zaczęli niszczyć tymczasową zaporę graniczą

W nocy w rejonie Wólki Terechowskiej k. Czeremchy żołnierze białoruscy zaczęli niszczyć tymczasową zaporę graniczą - podała w sobotę SG. “Wyrywali słupki ogrodzeniowe oraz rozrywali concertinę przy pomocy pojazdu służbowego. Polskie służby były oślepiane wiązkami laserowymi oraz światłem stroboskopowym" - napisała na Twitterze Straż Graniczna.





10:00 Znaleziono ciało 20-letniego Syryjczyka

Ciało ok. 20-letniego Syryjczyka znaleziono w piątek niedaleko polsko-białoruskiej granicy w rejonie Wólki Terechowskiej - potwierdziła podlaska policja.



W trakcie oględzin policja znalazła paszport zmarłej osoby.

09:50 Kumoch: Atak reżimu Łukaszenki to próba testowania wytrzymałości obrony polskiej granicy

Atak reżimu Łukaszenki na granicę nie jest zwykłym kryzysem humanitarnym, tylko próbą testowania wytrzymałości obrony polskiej granicy; widzimy, że Rosja przyjęła aktywną postawę w tym kryzysie i dąży do eskalacji - powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.





09:35 20 godzin czekają kierowcy ciężarówek w Koroszczynie na wyjazd z Polski

Na wyjazd z Polski przez towarowe przejście graniczne z Białorusią w Koroszczynie (Lubelskie) czeka 900 pojazdów; szacunkowy czas oczekiwania to 20 godzin - poinformował PAP w sobotę rano rzecznik Izby Administracji Skarbowej (IAS) w Lublinie Michał Deruś.

09:12 52 godziny czekają tiry na wjazd do Białorusi przez przejście w Bobrownikach

Do 52 godzin wydłużył się w sobotę czas oczekiwania na odprawę tirów, które jadą na Białoruś przez przejście w Bobrownikach - podała PAP podlaska KAS. W piątek wieczorem było to 47 godzin.

Bobrowniki to obecnie jedyne przejście graniczne z Białorusią w Podlaskiem, z którego mogą korzystać ciężarówki po tym, gdy we wtorek zamknięto do odwołania sąsiednie przejście w Kuźnicy.

Rzecznik podlaskiej KAS Maciej Czarnecki poinformował PAP, że w sobotę w kolejce przed przejściem w Bobrownikach stoi około 1,2 tys. ciężarówek. Kolejka ma ponad 20 km. Podał, że w ciągu ostatniej doby (liczonej od godz. 7.00 rano w piątek do 7.00 rano w sobotę) odprawiono na tym przejściu 550 ciężarówek wyjeżdżających na Białoruś, z czego 264 podczas ostatniej dwunastogodzinnej zmiany.

09:00 Wschodni eksperci o kryzysie przy polsko-białoruskiej granicy

Moskwa wykorzystuje kryzys migracyjny, by zwiększyć swoją obecność wojskową na Białorusi - mówi niezależnemu białoruskiemu portalowi Nasza Niwa analityk Andrej Jelisiejeu. Jego zdaniem Łukaszenka chciałby, aby zarówno UE, jak i Rosja płaciły mu za "spokój i przewidywalność".



"Putin ma ogromny wpływ na działania Łukaszenki w polityce zagranicznej, a propaganda w mediach białoruskich i kremlowskich przedstawia sytuację (wokół migrantów - PAP) mniej więcej tak samo"- zaznaczył Jelisiejeu.



Z kolei rosyjski analityk Iwan Prieobrażeński jest przekonany, że "Moskwa zna wszystkie szczegóły operacji białoruskich władz w ramach wykorzystania uchodźców jako broni transgranicznej i chętnie korzysta z tego w swoich interesach".



"Rosja czekała, aż UE będzie zmuszona poprosić ją, by wystąpiła jako pośrednik w relacjach z Łukaszenką, bo nikogo oprócz Rosji (i być może Chin) ten nie posłucha. Chodzi o rozmowę Putina z Merkel. Jeśli UE zgodzi się na pośrednictwo Putina, ten wystąpi w roli "siły pokojowej" tak jak Łukaszenka w 2014 r. (po aneksji Krymu i rozpoczęciu konfliktu w Donbasie Łukaszenka zaproponował Mińsk jako miejsce negocjacji w sprawie uregulowania - PAP) i będzie mógł wyjść z izolacji" - oświadczył Prieobrażeński.