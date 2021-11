346 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski odnotowała straż graniczna w ciągu ostatniej doby. Funkcjonariusze poinformowali także, że grupa ok. 150 agresywnych cudzoziemców próbowało wedrzeć się na terytorium Polski w okolicach Dubicz Cerkiewnych. Przy wschodniej granicy rozpoczął się kolejny tydzień, kiedy polskie służby zmagają się z kryzysem migracyjnym. W naszej relacji śledzimy dla was tamtejsze wydarzenia.

Fotografie z Dubicz Cerkiewnych. Wczoraj 150 agresywnych cudzoziemców próbowało wedrzeć się na terytorium Polski / Ministerstwo Obrony Narodowej /

Grupa około 150 agresywnych osób próbowała wedrzeć się w niedzielę do Polski. W rezultacie na odległość kilku metrów przedostało się 70 osób. Zdarzenie nadzorowane było przez białoruskie służby - przekazała w poniedziałek rzecznik Straży Granicznej ppor. Anna Michalska.

Ostatniej doby odnotowano 346 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski.

Białoruska dziennikarka Hanna Liubakova poinformowała, że białoruskie media przekazują informacje, które przekazują sami migranci. "Na swoich czatach publikują teraz informacje o nowej lokalizacji - lesie w pobliżu przejścia granicznego Peschatka w obwodzie brzeskim".





18:15

Na przejściu granicznym w Bruzgach pojawił się dziś rosyjski polityk Vitaly Milonov, poseł do Dumy z ramienia pro-Putinowskiej partii. Na widok naszych żołnierzy i funkcjonariuszy cała ekipa filmowa zaczęła krzyczeć i obrażać Polskę" - napisał na Twitterze Stanisław Żaryn.



Żaryn dołączył do wpisu krótkie nagranie, na którym widać rosyjskiego polityka. Do filmu dodano też napisy z tłumaczeniem jego słów. Wystarczy przeklinać kościół, łamać zasady wyznawane przez kościół. Nie jesteście chrześcijanami. Was nie dopuszczą do świętej komunii, za to wszystko co robicie. Ksiądz nie wpuści was na próg kościoła, ponieważ jesteście niemiłosierni" - czytamy. "Katolicy, gdzie wasza miłość do bliźniego. Wiara znaczy dla was mniej niż wypłata i instrukcje z Brukseli - dodaje Rosjanin.

17:31

Strategia Łukaszenki się nie powiodła - ocenia w poniedziałek w komentarzu redakcyjnym holenderski dziennik "De Volkskrant". Dyktator chciał się zemścić na Unii Europejskiej za nałożone sankcje, a naraził się Putinowi po groźbach wstrzymania transportu gazu i pozostał z tysiącem migrantów.



17:04

"W ostatnich dniach liczba przywożonych do nas przez straż graniczną pacjentów jest nieco mniejsza" - mówi RMF FM lekarz ze szpitala w Hajnówce na Podlasiu.

W placówce przebywa obecnie około dziesięciu migrantów. To najczęściej poważne wychłodzenie i odwodnienie, ale też infekcje dróg oddechowych. Jeśli chodzi o intensywność i zaawansowanie ich chorób i stanu ogólnego, to niestety ta intensywność rośnie wraz ze spadkiem temperatury i pogorszeniem się warunków atmosferycznych - mówił Tomasz Musiuk, zastępca dyrektora do spraw medycznych szpitala w Hajnówce.

Pacjenci coraz częściej wymagają dłuższej hospitalizacji, wśród nich są też dzieci. Dzieci nie jest tak łatwo zbadać, nie są w stanie powiedzieć o swoich dolegliwościach, więc z marginesem bezpieczeństwa chcemy te dzieci obserwować - dodaje.

Co istotne, przyjmowanie pacjentów-migrantów przez placówkę nie zaburza jej pracy, wszystkie planowane zabiegi i przyjęcia odbywają się bez zakłóceń

16:21

Pięciu obywateli Iraku, którzy nielegalnie przekroczyli polsko-niemiecką granicę zatrzymali funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu. Cudzoziemcy zostali zatrzymani za nielegalny pobyt na terenie Niemiec i przekazani do Polski.



15:31

"W czasie ataków na granicę RP funkcjonariusze służb białoruskich biorą udział w osłanianiu grup cudzoziemców próbujących nacierać na naszą granicę. Obie grupy prowadzą wspólne działania, wyglądające jak realizacja uzgodnionej taktyki ataku" - napisał na Twitterze rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

15:11

Premier Włoch Mario Draghi rozmawiał w poniedziałek przez telefon z prezydentem Rosji Władimirem Putinem na temat kryzysu migracyjnego na granicy Polski i Białorusi, o cenach energii i o sytuacji na Ukrainie - poinformowała kancelaria szefa włoskiego rządu.



Nie podano żadnych innych informacji na temat tej rozmowy.

14:51

W kryzysie związanym z migrantami na Białorusi, którzy chcą przekroczyć granicę z Polską, aby wejść do Unii Europejskiej, Alaksander Łukaszenka liczy na to, że Europa się ugnie - przekazuje w poniedziałek agencja dpa.



"Czekam na odpowiedź UE na pytanie o 2000 uchodźców" - przytacza agencja jego uwagę na spotkaniu z gubernatorem Grodna.



Łukaszenka zwrócił się do UE, a w szczególności do Niemiec, aby "odebrali od nas tych ludzi" - pisze dpa.



14:22

Podczas cotygodniowego posiedzenia kolegium komisarzy UE odbędzie się rozmowa na temat tego, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej - poinformowała w poniedziałek na konferencji prasowej w Brukseli rzeczniczka Komisji Europejskiej Dana Spinant.



O wynikach obrad kolegium dziennikarzy ma poinformować przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.



Tego samego dnia podczas sesji plenarnej w Strasburgu o kryzysie bezpieczeństwa na granicy będzie też debatować Parlament Europejski.

14:08

W poniedziałek po południu szef MSZ Zbigniew Rau będzie rozmawiał telefonicznie z szefem niemieckiej dyplomacji Heiko Maasem na temat obecnej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy - przekazał PAP rzecznik resort spraw zagranicznych Łukasz Jasina.



13:41

Komisja Europejska zaproponuje we wtorek rozszerzenie kryteriów "czarnej listy" linii lotniczych, które nie mogą latać do UE, tak by na tę listę można było dodać przewoźników odpowiadających za przemyt migrantów - poinformowało PAP w poniedziałek źródło unijne.

Projekt będzie musiał zostać formalnie przyjęty przez Radę (kraje członkowskie). Decyzja pozwoli UE objąć zakazem lotów na terytorium UE te linie lotnicze, które odpowiadają za transport migrantów na Białoruś, a które nie współpracują z Unią w zakresie przeciwdziałania temu zjawisku.

"Czarna lista" to wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów lub ograniczeniom w wykonywaniu przewozów w ramach Unii Europejskiej, ponieważ nie spełniają międzynarodowych norm bezpieczeństwa.

Ocena linii lotniczych odbywa się pod kątem międzynarodowych norm bezpieczeństwa, a zwłaszcza norm przyjętych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

13:12

Kanał Nexta poinformował dzisiaj informację, że "około stu migrantów z centrum logistycznego w pobliżu punktu kontrolnego "Bruzgi" potrzebowało pomocy medycznej". W większości przypadków chodziło o przypadki zachorowań na Covid-19, zapalenie płuc czy konieczność leczenia urazów doznanych na granicy.

13:10

"W ostatnich dniach liczba przywożonych do nas pacjentów przez straż graniczną jest nieco mniejsza" - tłumaczy w rozmowie z naszym reporterem, Mateuszem Chłystunem, lekarz ze szpitala w Hajnówce na Podlasiu. Przebywa w nim obecnie około dziesięciu migrantów.

Dolegliwości z jakimi cudzoziemcy trafiają do szpitala, to najczęściej poważne wychłodzenie i odwodnienie, ale też infekcje dróg oddechowych.

Co istotne, przyjmowanie pacjentów-migrantów przez placówkę nie zaburza jej pracy. Wszystkie planowe przyjęcia i zabiegi odbywają się bez zakłóceń.

12:58

Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało zdjęcia z Dubicz Cerkiewnych. "Wczoraj 150 agresywnych cudzoziemców próbowało wedrzeć się na terytorium Polski. Atak był nadzorowany przez Białorusinów. Białoruskie służby m. in. oślepiały naszych żołnierzy i funkcjonariuszy laserami" - czytamy we wpisie na Twitterze.



12:38

12:30

Minister Mariusz Kamiński rozmawiał telefonicznie z minister spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii Priti Patel - poinformowało MSWiA. Rozmowa dotyczyła podejmowanych działań wobec naporu migrantów na wschodniej granicy UE i NATO.



"Minister Mariusz Kamiński rozmawiał telefonicznie z minister spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii Priti Patel. Minister Patel wyraziła uznanie dla polskiego rządu w związku z podejmowanymi działaniami wobec naporu migrantów na wschodniej granicy UE i NATO" - napisało w poniedziałek na Twitterze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

12:05

"Z tego co nam przekazują lekarze, jest w ciężkim stanie. Straż Graniczna zapewniła opiekę psychologiczną jej mężowi oraz piątce ich dzieci w wieku od 7 do 16 lat. Mężczyzna jest przywożony do szpitala, by móc odwiedzać kobietę. Mężczyzna wraz z 5 dzieci przebywa teraz w domu otwartym w Fundacji Dialog" - powiedziała rzeczniczka straży granicznej Anna Michalska. Irakijska rodzina została znaleziona przez straż graniczną około 2 tygodnie temu przy granicy polsko-białoruskiej. Kobieta będąca w ciąży, w ciężkim stanie trafiła do szpitala, gdzie poroniła.

Zaznaczyła też, że w niedzielę w wyniku siłowego forsowania granicy straż graniczna zabrała do szpitala dwie rodziny - obywateli Iraku. "W jednym przypadku podczas użycia gazu łzawiącego przez kogoś po stronie białoruskiej 8 miesięczna dziewczynka zaczęła się krztusić. Wezwaliśmy karetkę pogotowia, matka z dzieckiem trafiły do szpitala, a ojciec przebywa w naszej placówce" - wskazała rzeczniczka. "Te osoby zadeklarowały, że będą składały wniosek o objęcie ochroną międzynarodową" - dodała.

11:45

W tym tygodniu planujemy deportować około 20 osób, głównie obywateli Iraku i Iranu, w tym 10 organizatorów nielegalnego przekroczenia granicy - powiedziała rzecznik Straży Granicznej ppor. Anna Michalska.



Ppor. Anny Michalskiej poinformowała, że w tej chwili ośrodkach strzeżonych przebywa 1240 obywateli Iraku, z czego 716 osób złożyło wnioski o objęcie ich ochroną międzynarodową.



Zapytana o to, ile będzie lotów czarterowych z cudzoziemcami i kiedy się rozpoczną odpowiedziała, że funkcjonariusze SG "chcieliby jak najwięcej takich lotów czarterowych zorganizować". "Pierwszy lot na razie jest w planach, więc dokładnie nie powiem kiedy on będzie, ponieważ tutaj to nie tylko zależy od nas, ale też współpracujemy z MSZ, ale też ze stroną iracką, która musi się zgodzić na przyjęcie swoich obywateli" - zaznaczyła.



"Chcielibyśmy, aby w pierwszym locie poleciało około 80 osób. Dlaczego tylko 80? Proszę pamiętać, że te osoby nie lecą same. Lecą z przedstawicielami organizacji pozarządowych, jest też ochrona funkcjonariuszy straży granicznej. Jeżeli w takiej grupie są w większości mężczyźni to nasza ochrona musi być większa. Jeżeli są to rodziny to możemy sobie pozwolić na mniejszą ochronę. Lecą zazwyczaj również lekarze" - tłumaczyła rzeczniczka SG.

11:26

Dwóch obywateli Uzbekistanu, którzy przewozili w autach migrantów, zatrzymano w poniedziałek w Piątnicy (Podlaskie) - poinformowała podlaska policja. Jak podała oficer prasowa komendy miejskiej policji w Łomży Justyna Janowska, do zatrzymania doszło po godz. 9 w Piątnicy.



Dwóch obywateli Uzbekistanu w skodach przewoziło w sumie ośmiu Irakijczyków. "Policjanci zatrzymali dwie osoby, w związku z pomocnictwem przy nielegalnym przekraczaniu granicy" - podała Janowska.

11:05

Rosyjski biznes jest zaniepokojony problemami z przewozami towarów z UE przez Białoruś, związanymi z kryzysem migracyjnym na granicy z Polską, i ostrzegł władze, że opóźnienia w dostawach mogą odczuć konsumenci w Rosji - podał w poniedziałek "Kommiersant".



Według rosyjskiego dziennika na przejściu w Bobrownikach utworzył się korek o długości 25 km. Zakłócenia te "grożą rosyjskim konsumentom problemami z dostawami towarów, w tym pierwszej potrzeby. Wielkie sieci detaliczne już odczuwają opóźnienia, a dostawcy uprzedzają o ryzyku wzrostu cen" - pisze "Kommiersant".

10:55

Ok. 400 ciężarówek oczekuje na odprawę przez przejście graniczne z Białorusią w Koroszczynie (Lubelskie); w ciągu ostatniej zmiany kolejka skróciła się - poinformował w poniedziałek rano rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś.



Na wyjeździe z Polski funkcjonariusze w ciągu 12-godzinnej zmiany odprawili 541 pojazdów ciężarowych. Na przekroczenie granicy oczekuje ok. 400 pojazdów, a czas oczekiwania wynosi osiem godzin - powiedział rzecznik IAS w Lublinie Michał Deruś.



Od niedzieli kolejka ciężarówek skróciła się o ok. 600 pojazdów, a czas oczekiwania skrócił się o ok. 11 godzin. Kolejka zmniejszyła się dosyć istotnie - powiedział rzecznik lubelskiej IAS.

10:42

"To, w jaki sposób wykonujecie swoją służbę jest jednocześnie dumą wszystkich Polaków, ale chcę wam powiedzieć, że wasza służba jest dostrzegana także poza granicami naszego kraju" - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas swojej wizyty w Krynkach.

10:30

"Sytuacja jest wciąż napięta, więc pamietajmy i wspierajmy tych, którzy bronią Polski i całej UE" - napisał na Twitterze minister obrony Mariusz Błaszczak.

10:06

Od początku ogłoszenia stanu wyjątkowego w pasie przy granicy z Białorusią wydano 1809 zezwoleń na wjazd do strefy objętej ograniczeniami - przekazała w rzecznik Straży Granicznej ppor. Anna Michalska.



Na wjazd na teren objęty działaniem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej wydano 1628 pozwoleń, a na wjazd na teren działań Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej - 181 pozwoleń - podała Michalska.



Większość składanych wniosków motywowana jest koniecznością odwiedzin krewnych.

09:55

"Noc na polsko-białoruskim odcinku granicy w woj. lubelskim upłynęła spokojnie, bez incydentów. Nie odnotowaliśmy prób nielegalnego przekroczenia granicy z terytorium Białorusi do Polski" - przekazał rzecznik NOSG kpt. Dariusz Sienicki.



09:38

Służby białoruskie wciąż kierują na naszą granicę agresywne grupy cudzoziemców - napisał w poniedziałek na Twitterze rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.





09:30

"Koordynujemy obecnie swoje starania z Polską, Litwą, krajami UE, by Alaksandr Łukaszenka przestał wykorzystywać migrantów jako broń przeciwko naszym partnerom, przyjaciołom i potencjalnie przeciwko nam samym" - podkreślił szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba w jednej ze stacji telewizyjnych.



Zaznaczył, że Ukraina "politycznie nie uznaje Alaksandra Łukaszenki". "Jesteśmy w stanie wojny z Rosją, bronimy swojego kraju. Powinniśmy wzmacniać naszą gospodarkę, nie przekraczając czerwonych linii. Przy tym w sensie politycznym w pełni jesteśmy odgrodzeni od białoruskiej brutalnej rzeczywistości" - dodał.



Według Kułeby, cytowanego przez MSZ, "kryzys migracyjny, wojskowa eskalacja Rosji wzdłuż granicy i na tymczasowo okupowanych terytoriach, podwyższony poziom propagandy Rosji w UE i działania Rosji w kwestii paraliżowania formatu normandzkiego i procesu mińskiego to elementy tej samej gry, mającej na celu zwiększenie nacisku na UE (w celu uzyskania) ustępstw".

09:18

Nieco zmniejszyła się w nocy z niedzieli na poniedziałek kolejka ciężarówek czekających na odprawę na przejściu granicznym z Białorusią w Bobrownikach (Podlaskie). Rano czas oczekiwania sięgał 27 godzin, wieczorem było to 35 godzin - wynika z danych KAS.



Bobrowniki to obecnie jedyne w regionie przejście graniczne z Białorusią obsługujące drogowy ruch towarowy. Od blisko dwóch tygodni zamknięte jest do odwołania sąsiednie przejście w Kuźnicy. Od tego czasu w Bobrownikach wciąż utrzymuje się kolejka ciężarówek, a czas oczekiwania nie spada poniżej 20 godzin.

09:05

Prezydent Andrzej Duda został zapytany przez tygodnik "Sieci", czy kryzys migracyjny na naszej granicy z Białorusią to jest wojna? "Rzeczywiście mamy do czynienia z wydarzeniami bez precedensu, ale to nie jest wojna" - odpowiedział prezydent.



Dodał, że patrząc na tę sytuację "nawet w kategoriach kryzysu migracyjnego, to na ten moment należy otwarcie powiedzieć, że jego dzisiejsza skala jest zdecydowanie mniejsza niż w 2015 r."



"Pamiętamy wszyscy te nieprzebrane tłumy, setki tysięcy migrantów, które przemieszczały się przez Europę. Domagano się od nas, byśmy w systemie kwotowym przyjmowali migrantów do siebie. Wówczas w ten sam sposób, jak my dzisiaj, Węgrzy bronili swojej granicy" - powiedział Duda w opublikowanym w poniedziałek wywiadzie.



Ocenił również, że "dzisiejszy proceder jest wynikiem zaplanowanego działania władz państwa białoruskiego". "Oczywiście my uznajemy, że wybrano je w nieuczciwych wyborach, ale to zupełnie inna kwestia. Formalnie Aleksander Łukaszenka zarządza państwem i w ramach tego państwa organizuje presję na naszą granicę, z premedytacją przemieszczając na nią migrantów. I to jest coś niezwyczajnego" - dodała głowa państwa.

08:50

Ostatniej doby odnotowano 346 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski - poinformowała w poniedziałek Straż Graniczna. Wobec 58 cudzoziemców zostały wydane postanowienia o opuszczeniu terytorium RP.



08:35

Straż graniczna poinformowała, że grupa ok. 150 agresywnych cudzoziemców próbowało wedrzeć się na terytorium Polski w okolicach Dubicz Cerkiewnych.



"Atak rozpoczął się od rzucania kamieniami w kierunku polskich posterunków. Następnie było oślepianie latarkami i laserami, na concertinę położono drewnianą kładkę i w ten sposób migranci zaczęli się próbować przedzierać" - powiedziała rzecznik Straży Granicznej ppor. Anna Michalska.



Podała, że w rezultacie do Polski na odległość kilku metrów weszło 70 osób. Zostały one zatrzymane, poinformowane o obowiązku opuszczenia terytorium Polski i doprowadzone do linii granicy. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

08:26

Białoruska dziennikarka Hanna Liubakova poinformowała, że białoruskie media przekazują informacje, które przekazują sami migranci. "Na swoich czatach publikują teraz informacje o nowej lokalizacji - lesie w pobliżu przejścia granicznego Peschatka w obwodzie brzeskim. Polskie służby graniczne poinformowały, że wczoraj na tym terenie miała miejsce próba przebicia się przez granicę białorusko-polską" - napisała dziennikarka na Twitterze.



08:20

08:13

Od początku kryzysu na polsko-białoruskiej granicy policjanci z całego kraju, pełniący tam obecnie służbę, zatrzymali w Podlaskiem 304 tzw. kurierów w związku z pomocnictwem przy nielegalnym przekraczaniu granicy; przewozili oni łącznie blisko 1300 osób, które wcześniej nielegalnie przekroczyły granicę z Białorusi do Polski.





08:05

Czterech kolejnych tzw. kurierów - trzech Ukraińców i obywatela Tadżykistanu - przewożących osoby nielegalnie przebywające w Polsce, zatrzymała minionej doby policja w województwie podlaskim. W autach zatrzymani przewozili łącznie 39 osób.