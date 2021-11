Coraz bardziej napięta sytuacja na polsko-białoruskiej granicy. Do Kuźnicy dotarła ogromna grupa migrantów eskortowana przez białoruskie służby. „Jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz. Twarda obrona granicy jest naszym priorytetem” – poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. MON publikuje kolejne filmy, na których widać próby sforsowania granicy. Sytuację śledzimy na bieżąco!

Próba sforsowania granicy / Twitter

Do okolic Kuźnicy dotarła duża grupa migrantów wysłana przez reżim Alaksandra Łukaszenki.

W związku z napiętą sytuacją na granicy trwa posiedzenie sztabu kryzysowego.

Straż graniczna wzmocniła siły na odcinku granicy z Białorusią. Na pograniczne jadą też dodatkowe siły policji. W pełnej gotowości są żołnierze.

O konsensus wszystkich sił politycznych zaapelował premier Mateusz Morawiecki.

Prezydent Andrzej Duda rozważa zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Rzecznik rządu poinformował, że obecnie u polskich granic jest 3-4 tys. migrantów.

Kwatera Główna NATO w Brukseli przekazała, że uważnie monitoruje sytuację, która wywiera presję na sojuszników.

Rzecznik KE zapewnia, że będzie adekwatna odpowiedź Unii na hybrydowe działania Łukaszenki.





16:58 Wezwanie dla żołnierzy WOT

Żołnierze dwóch batalionów 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej zostali w trybie alarmowym wezwani po południu do stawiennictwa w jednostce - podały na Twitterze Wojska Obrony Terytorialnej.



W komunikacie kierowanym do pracodawców WOT podały, że dotyczy to żołnierzy z batalionów lekkiej piechoty z Białegostoku i Hajnówki.



Rzecznik dowództwa WOT płk Marek Pietrzak powiedział, że wezwanie to dotyczy około tysiąca żołnierzy, którzy stawiają się już do jednostek.







16:54 Migranci rozbili obóz w rejonie Kuźnicy

Jak informuje MON, obecnie migranci rozbili obóz w rejonie Kuźnicy. Są cały czas pilnowani przez białoruskie służby - przekazało polskie ministerstwo.



16:34 Rzecznik rządu: Na terenie całej Białorusi jest kilkanaście tysięcy ludzi gotowych przekroczyć polską granicę

Dzisiaj mamy do czynienia z najtrudniejszą sytuacją od początku konfliktu na granicy. W sposób zorganizowany reżim Łukaszenki organizuje grupy, które uderzają na granicę. Dzięki działaniu naszych służb, te próby zostały powstrzymane - mówił po spotkaniu u prezydenta rzecznik rządu Piotr Müller. Jak poinformował, u polskich granic jest około 3-4 tys. osób, które są w bezpośredniej bliskości granicy, a na terenie całej Białorusi około kilkanaście tysięcy ludzi jest gotowych przekroczyć polską granicę. Nasze służby informują, że na Białorusi nadal organizowane są transporty z krajów arabskich i ci ludzie będą próbowali przekroczyć granicę - dodał rzecznik rządu.

16:19 Prezydent rozważa zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Zakończyło się spotkanie prezydenta z przedstawicielami rządu i służb. Omawiali kroki, jakie należy podjąć w reakcji na sytuację na granicy. Prezydent będzie się kontaktował z sojusznikami z UE i NATO - poinformował szef BBN Paweł Soloch.

Szef BBN poinformował też, o decyzji prezydenta, o modyfikacji planów na najbliższe dni: skróceniu wizyty na Słowacji. Prezydent miał udać się z wizytą na Słowację w poniedziałek.



Soloch poinformował, że prezydent rozważa zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. W tej sprawie wpłynął między innymi wniosek ze strony Lewicy.

16:26 Niepokój wśród mieszkańców Kuźnicy

Coraz trudniejsza sytuacja na polsko-białoruskiej granicy niepokoi okolicznych mieszkańców. W Sokółce, 16 kilometrów od przejścia granicznego w Kuźnicy, jest reporterka RMF FM Magdalena Grajnert.

Mieszkańcy, z którymi rozmawiała, mają niepokojące sygnały od swoich rodzin i znajomych, którzy mieszkają lub pracują w Kuźnicy. Ze strachu przed tym, co może się wydarzyć, część z nich decyduje się zamknąć firmy i opuścić przygraniczny teren. W Kuźnicy są zamykane w tej chwili biznesy, ludzie zamykają swoje domy - to jest strach, nie mieliśmy nigdy wcześniej z czymś takim do czynienia - mówił jeden z przedsiębiorców w Sokółce.

16:09 Wąsik: Pod Kuźnicą trwa regularna bitwa

W tej chwili pod Kuźnicą przy granicy polsko-białoruskiej trwa regularna bitwa - napisał na Twitterze wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik.

"Straż Graniczna, Policja i Wojsko Polskie bronią naszej Granicy przed atakiem migrantów inspirowanym i przygotowanym przez Łukaszenkę. Pamiętajcie, polskie służby bronią nas, ale potrzebują naszego wsparcia! Nie żałujcie Im tego!" - napisał na Twitterze wiceszef MSWiA.

16:02 Litwa, Łotwa i Estonia wspierają Polskę

Litwa z pełną solidarnością wspiera Polskę, dziś omawiałem działania wobec hybrydowego atak na granicę białorusko-polską z prezydentem Andrzejem Dudą - poinformował prezydent Litwy Gitanas Nauseda. UE musi wspierać Polskę - podkreślił premier Łotwy Edgars Rinkeviczs. Estonia wspiera Polskę w każdy możliwy sposób - przekazała dyplomacja tego kraju.



16:00 Kolejny film z próby forsowania granicy

Straż Graniczna opublikowała kolejny film z próby forsowania granicy.



15:52 Opozycyjny białoruski dziennikarz: Migranci znaleźli się w pułapce

Na granicy polsko-białoruskiej trwa klincz - relacjonuje białoruski opozycyjny dziennikarz Tadeusz Giczan. Dodaje, że Białoruś sieje dezinformację, a zgromadzeni po jej stronie granicy migranci znaleźli się w pułapce bez odwrotu.



"Część drutu kolczastego została usunięta. Polscy funkcjonariusze utworzyli kordon zakrywający wyrwę i starają się odstraszyć migrantów helikopterem. Tłum krzyczy 'Niemcy!'" - pisze na Twitterze Giczan.



Dziennikarz opisuje też dezinformację ze strony białoruskich i rosyjskich mediów i urzędów, które informowały wcześniej o tym, że całej grupie migrantów udało się przekroczyć granicę i opuścić teren Białorusi. Zdjęcia i nagrania prezentowane m.in. w stacji Sputnik przedstawiały migrantów przekraczających wewnętrzne ogrodzenie, jeszcze po białoruskiej stronie granicy, a nie ogrodzenie bezpośrednio na granicy - podkreśla Giczan.



"Obecnie ta grupa migrantów znajduje się między dwoma ogrodzeniami granicznymi. Znajdują się w pułapce, jest mało prawdopodobne, by Białoruś pozwoliła im na powrót" - pisze opozycyjny dziennikarz.



"Myślę, że najważniejszą częścią tej historii jest to, że Kurdowie, którzy zorganizowali dzisiejszy marsz, nie chcieli łamać prawa. Chcieli dostać się do przejścia granicznego, by skorzystać z legalnych procedur, ale białoruscy funkcjonariusze nie przepuścili ich i zamiast tego zepchnęli do lasu" - informował wcześniej Giczan, były redaktor naczelny portalu Nexta.



15:32 Narada w BBN

W BBN trwa zwołana przez prezydenta Andrzeja Dudę narada nt. sytuacji na granicy polsko-białoruskiej - poinformowała na Twitterze Kancelaria Prezydenta. Bierze w niej udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, szef MON Mariusz Błaszczak oraz szef BBN Paweł Soloch.



15:13 MON publikuje kolejne filmy z granicy

Ministerstwo Obrony Narodowej zamieściło następne filmy z prób forsowania granicy.



Wszystkie działania migrantów - jak informuje MON - odbywają się pod okiem i kontrolą białoruskich żołnierzy.



14:27 Kolejne próby forsowania granicy

MON publikuje film z kolejnych prób forsowania granicy przez migrantów w rejonie Kuźnicy. Na nowym nagraniu widać, jak migranci wyposażeni w specjalne nożyce do cięcia metalu przecinają drut kolczasty. Nie odstrasza ich nawet rozpylany gaz łzawiący.

Jak usłyszał od pograniczników dziennikarz RMF FM Piotr Bułakowski, na razie nie ma potrzeby wysyłania w ten rejon dodatkowych sił. Teren monitorowany jest też z pokładu helikoptera, po zmroku używane będą m.in. drony wyposażone w specjalne kamery.

14:24 Premier: Będziemy bronili bezpieczeństwa naszego kraju oraz całej UE

W związku z zaistniałą sytuacją szef rządu zwołał pilny sztab kryzysowy. Poza premierem Morawieckim biorą w nim udział m.in.: wicepremier Jarosław Kaczyński, szef MSWiA Mariusz Kamiński, szef MON Mariusz Błaszczak, szef MSZ Zbigniew Rau, szef BBN Paweł Soloch, a także przedstawiciele służb.



"W MON trwa nadzwyczajne spotkanie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego z udziałem wszystkich polskich służb w związku z kryzysem, jaki na granicy polsko-białoruskiej wywołuje białoruski reżim Łukaszenki" - napisał Morawiecki na Facebooku.



"Polski rząd jest zdeterminowany i będziemy bronili bezpieczeństwa naszego kraju oraz całej UE, przestrzegając naszych zobowiązań międzynarodowych oraz mając na uwadze przede wszystkim interes państwa i bezpieczeństwo polskich żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej i obywateli" - dodał premier.



14:07 Rzeczniczka podlaskiej straży granicznej o sytuacji na granicy

Wśród osób, które próbowały sforsować polsko-białoruską granicę w Kuźnicy jest sporo agresywnych migrantów - mówi major Katarzyna Zdanowicz z podlaskiej straży granicznej.

Te osoby w dalszym ciągu są przy linii granicy. Być może będą próbowały po raz kolejny tę granicę nielegalnie przekroczyć - zaznaczyła. Dopytywana o to, czy ktoś próbował dojść do przejścia w Kuźnicy, by złożyć dokumenty dotyczące ochrony międzynarodowej, odpowiedziała: Nie było takiej sytuacji. Te osoby w niedalekiej odległości od przejścia zostały przekierowane w kierunku, gdzie granicę można nielegalnie przekroczyć - podkreśliła.

13:57 Prezydent spotka się z uczestnikami sztabu kryzysowego

Prezydent Andrzej Duda spotka się z uczestnikami sztabu kryzysowego zwołanego w poniedziałek w związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej.



W związku z tą sytuacją na granicy polsko-białoruskiej w poniedziałek zostało zwołane posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera ds. bezpieczeństwa Jarosława Kaczyńskiego, ministra spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego oraz ministra obrony Mariusza Błaszczaka, a także przedstawicieli odpowiednich służb.

Jak poinformowały źródła zbliżone do Kancelarii Prezydenta, prezydent Andrzej Duda spotka się w poniedziałek z uczestnikami sztabu kryzysowego.







13:50 Gen. Skrzypczak: Obawiam się najgorszego, że może dojść do przypadkowej wymiany ognia

W rozmowie z radiem RMF24 o sytuacji na granicy mówił generał Waldemar Skrzypczak. Widać, że UE i NATO działają ze spóźnionym zapłonem. UE powinna podjąć działania wspierające rząd polski, chociażby poprzez stworzenie mostu deportacyjnego z Polski do Iraku czy Syrii. NATO powinno podjąć działania takie, które przekonałyby Putina do tego, żeby nie wspierał Łukaszenki, bo to jest kluczowy gracz na tej scenie po tamtej stronie - zaznaczył.

Generał podkreślił, że ludzie znajdujący się na granicy są zdeterminowani. Obawiam się, że wśród nich będą przebrani prowokatorzy białoruscy, którzy będą inspirować do bardziej drastycznych działań, które mogą spowodować obostronne użycie siły, przemocy (...). Obawiam się, że Białorusini mogą stosować tzw."mur" z dzieci i kobiet. Musimy być przygotowani na to, że naszą granicę, do naszych ludzi będą szły dzieci i kobiety. Tego należy się spodziewać i w stosunku do nich nie używać siły fizycznej, bo uważam, że oni są ofiarami reżimu Łukaszenki.

Jego zdaniem strona białoruska chce pokazać całemu światu, że "to Polacy są tymi, którzy biją i są przeciwko nieszczęśnikom, którym w ojczyźnie grozi śmierć". Chodzi o destabilizację Unii Europejskiej, jej jedności. Widać wyraźnie, że chwieje się ta jedność, bo Unia Europejska i NATO wydają tylko komunikaty, które w zasadzie nic do tej sprawy nie wnoszą - mówił.

Obawiam się najgorszego, że może dojść do przypadkowej wymiany ognia między stronami, co będzie szczytem eskalacji tego konfliktu i to może się przerodzić w konflikt lokalny. Być może nawet to jest zamiarem Putina, żeby wywołać konflikt lokalny, nawet zbrojny między Polską a Białorusią, to byłoby dla niego najlepsze zdarzenie. Pewnie on tego oczekuje. Obawiam się, że Łukaszenka się do tego posunie - zaznaczył.

Gen. Skrzypczak o sytuacji na granicy: Działania NATO spóźnione

13:37 Straż graniczna pokazuje kolejne nagranie

SG informuje o kolejnych grupach podprowadzanych do granicy.



13:20 Müller apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności

Rzecznik rządu przed rozpoczęciem posiedzenia sztabu kryzysowego mówił dziennikarzom, że mamy do czynienia z kolejnym elementem nacechowanym wojną hybrydową. Dodał, że do granicy zbliża się kilkaset osób, które de facto są przeprowadzane na terenie Białorusi przez osoby związane ze służbami białoruskimi. To jest zorganizowana akcja, o której wiedzieliśmy z racji na to, jakie informacje otrzymały nasze służby - stwierdził.



Apelujemy do wszystkich, którzy są na tych terenach o zachowanie szczególnej ostrożności, ponieważ w dniu dzisiejszym i w kolejnych dniach może dochodzić do prób nielegalnego przekraczania granicy - powiedział Müller.

12:58 Próba nielegalnego przekroczenia granicy

Przed 13 doszło do pierwszej próby nielegalnego przekroczenia granicy w okolicach przejścia polsko-białoruskiego w Kuźnicy. Kilkuset cudzoziemców naparło na płot i zasieki z drutu kolczastego. Próbowali uszkodzić te zapory. Na razie wiadomo, że ta próba się nie powiodła. Po polskiej stronie odparli ją strażnicy graniczni, policjanci i żołnierze.



Z informacji, które uzyskał reporter RMF FM Krzysztof Zasada wynika, że funkcjonariusze używali między innymi miotaczy gazu łzawiącego. Jak zapewniają służby, w okolicach Kuźnicy są wzmożone, wystarczające siły do odparcia kolejnych prób siłowego wtargnięcia do Polski.

12:27 Polska może prosić o wsparcie NATO

Rzecznik Komisji Europejskiej przekazał, że Polska w sprawie sytuacji na granicy z Białorusią zawsze może poprosić o wsparcie swoich sojuszników z Unii Europejskiej lub NATO.

Przyznał też, że nastąpiła "eskalacja" konfliktu po stronie białoruskiej.

Dodał, że będzie adekwatna odpowiedź Unii na hybrydowe działania Aleksandra Łukaszenki. Kraje członkowskie UE mają wstępnie opracować w tym tygodniu piąty już pakiet sankcji wobec Białorusi. Restrykcjami zostaną objęte m.in. białoruskie agencje turystyczne oraz białoruski przewoźnik Belavia, a także Białoruscy oficjele.

12:22 Reakcja NATO

Niepokoi nas niedawna eskalacja na granicy polsko-białoruskiej. Wzywamy Białoruś do przestrzegania prawa międzynarodowego. Obserwujemy falę migrantów próbujących przedostać się na terytorium sojuszników przez Białoruś. NATO nadal uważnie monitoruje sytuację, która wywiera presję na naszych sojuszników Litwę, Łotwę i Polskę - podkreśliła Kwatera Główna NATO w Brukseli.



Kwatera Głowna jest zdania, że "wykorzystywanie migrantów przez reżim Łukaszenki jako taktyki hybrydowej jest niedopuszczalne". Wskazała też, że sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg jest w bliskim kontakcie z rządami państw sojuszniczych w tej sprawie.

12:15

Wrogie działania Białorusi niebezpiecznie zaostrzają sytuację na granicy z UE i NATO i muszą się natychmiast zakończyć - podkreślił chargé d'affaires USA w Polsce Bix Aliu. Tym samym odniósł się do doniesień medialnych informujących o dużych grupach migrantów próbujących przekroczyć granicę polsko- białoruską.



Reżim Łukaszenki naraża życie i zdrowie migrantów, wykorzystując ich do eskalacji kryzysu granicznego i prowokacji wobec Polski. Wrogie działania Białorusi niebezpiecznie zaostrzają sytuację na granicy z UE i NATO i muszą się natychmiast zakończyć - napisał w poniedziałek Bix Aliu na Twitterze.







12:08 WOT podnosi alert gotowości

"Podnosimy alert gotowości naszych sił do wsparcia Straży Granicznej! Od g. 10.30 100 procent żołnierzy 1,2,4 BOT jest w 6-godzinnej got. do działania. Żołnierze! Sprawdźcie wyposażenie i środki łączności, powiadomcie pracodawców i bliskich!" - czytamy na Twitterze Wojsk Obrony Terytorialnej.

12:06 Tusk: Trzeba się zastanowić nad wykorzystaniem art. 4 NATO

Głos w sprawie sytuacji na granicy zabrał przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Jestem tym zaniepokojony. Prawdziwym problemem jest to, że nikt nie wie, co polski rząd chce zrobić ­ - mówił podczas konferencji prasowej.

Jeśli miałoby dojść do jakichkolwiek aktów przemocy, to jest dokładnie ten moment, kiedy władza natychmiast powinna rozmawiać z opozycją. Prezydent ma takie instrumenty jak Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Trzeba się zastanowić nad wykorzystaniem art. 4 NATO - zaznaczył.





12:01

Nie wiemy, co cudzoziemcy zamierzają zrobić, nie wiemy, co strona białoruska przygotowała, jaki scenariusz. W tej chwili te osoby zmierzają w stronę przejścia, ale gdzieś rozeszły się na boki, schowały się w lesie. Szacunki są różne, przewiduje się, że to jest kilkaset a może kilka tysięcy osób - przyznała Katarzyna Zdanowicz, rzeczniczka podlaskiej straży granicznej.

11:53 "Szykujemy się na próbę siłowego przekroczenia polskiej granicy"

Szykujemy się na próbę siłowego przekroczenia polskiej granicy przez cudzoziemców przebywających na Białorusi - usłyszał od podlaskiej straży granicznej reporter RMF FM Krzysztof Zasada.

Co najmniej jedna bardzo duża grupa cudzoziemców dotarła do ogrodzenia i zasieków z drutu kolczastego. Jak przekonuje rzeczniczka podlaskiej straży Katarzyna Zdanowicz, ci ludzie są wciąż na białoruskim terytorium. Jak dotąd nie podjęli próby wtargnięcia do Polski. Na miejscu są spore siły polskich funkcjonariuszy, o których rzeczniczka mówi - wystarczające. Trwa weryfikacja informacji dotyczących liczebności całej grupy, która dotarła na granicę i została skierowana do lasu w okolicach przejścia.





11:37

Z informacji, które w tej chwili docierają do polskich służb, ale również z tego, co opinia publiczna może sama zaobserwować, chociażby z mediów społecznościowych, widzimy, że dzisiaj może dojść do najtrudniejszej sytuacji od czas rozpoczęcia działań wymierzonych przez Białoruś w Polskę. Dzisiaj na granicy polsko-białoruskiej dojdzie do próby przekroczenia zorganizowanej grupy migrantów, która zmierza ku polskiej granicy również z pomocą funkcjonariuszy państwa białoruskiego - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.



Dodał, że na obszar największego zagrożenia skierowano dodatkowe służby. Funkcjonariuszy, którzy będą strzec polskich granic - zapewnił.

11:25 Pieskow o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow wyraził w poniedziałek przekonanie, że służby migracyjne Białorusi "podejmują wszelkie niezbędne działania", aby sytuację z uchodźcami na granicy z Polską utrzymać w ramach prawa.



"Nie wątpimy, że służby migracyjne Białorusi podejmują wszelkie niezbędne działania w celu utrzymania sytuacji w nurcie zgodnym z prawem" - powiedział Pieskow. Zastrzegł, że Rosja bierze pod uwagę ewentualne zaniepokojenie możliwością przeniknięcia uchodźców na jej własne terytorium.



"Sytuacja jest niełatwa, na barkach władz białoruskich spoczywa wielki ciężar" - oświadczył Pieskow.

11:20 MON publikuje film

Na granicy pełni służbę już ponad 12 tys. żołnierzy. Wspólnie ze służbami MSWiA jesteśmy przygotowani do obrony polskiej granicy - zapewnił w poniedziałek minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.



11:00 Zaplanowano pilne posiedzenie sztabu kryzysowego

Na godz. 13:00 zaplanowano posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego, szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego oraz ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka oraz przedstawicieli właściwych służb.

10:50 Szef MSWiA: Twarda obrona naszym priorytetem

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński przekazał, że rząd monitoruje sytuację w Kuźnicy od kilku dni. "Twarda obrona granicy jest naszym priorytetem. Zwiększyliśmy liczbę funkcjonariuszy Straży Granicznej, policjantów i żołnierzy. Czekamy w pełnej gotowości" - zaznaczył.

10:30 Białoruskie media publikują filmy

Białoruski niezależny kanał Nexta pokazała, jak eskortujący grupę Białorusini przekierowali migrantów w stronę przygranicznego lasu - widać tam, że niektórzy rozpalili już ogniska i rozbili namioty.

9:00 Próba masowego wkroczenia do Polski

Bardzo niepokojące informacje z granicy. Na Białorusi, przy granicy z Polską, zgromadziła się duża grupa migrantów. Ruszyli właśnie w stronę granicy RP. Będą próbowali masowo wkroczyć do Polski" - rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn, powołując się na dostępne w intrenecie filmy.