​W poniedziałek strażnicy graniczni odnotowali 590 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Zatrzymali 34 Irakijczyków i jednego obywatela Konga - poinformowała straż graniczna.

Zdj. ilustracyjne / Kuba Rutka / RMF FM

Po raz kolejny w ostatnich dniach liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski to ponad pół tysiąca. Wczoraj tj. 04.10 funkcjonariusze SG odnotowali aż 590 takich prób. Zatrzymano 35 nielegalnych imigrantów: 34 ob. Iraku i ob. Konga. Pozostałym próbom zapobieżono - podała straż graniczna na Twitterze.

Od sierpnia straż graniczna udaremniła ponad 10 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, a 1,5 tys. osób zostało zatrzymanych w głębi kraju i przewiezionych do ośrodków dla uchodźców. Tylko we wrześniu 7535 razy próbowano sforsować granicę między naszym krajem a Białorusią.

