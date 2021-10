We wtorek strażnicy graniczni odnotowali 483 próby nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Zatrzymali dwóch obywateli Iraku - poinformowała Straż Graniczna.

Zdjęcie ilustracyjne / Jakub Rutka / RMF FM

"Wczoraj, tj. 04.10 na granicy odnotowano 483 próby jej nielegalnego przekroczenia, zatrzymano 2 obywateli Iraku, pozostałym próbom zapobieżono. Za pomaganie w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali aż 13 osób" - podała Straż Graniczna na Twitterze.

Od sierpnia Straż Graniczna udaremniła ponad 10 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski, a 1,5 tys. osób zostało zatrzymanych w głębi kraju i przewiezionych do ośrodków dla uchodźców. We wrześniu 7535 razy próbowano sforsować granicę między Białorusią a naszym krajem.

Stan wyjątkowy przy polsko-białoruskiej granicy przedłużony

Od 2 września w przygranicznym pasie z Białorusią - w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego - obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów.

Gdzie obowiązuje stan wyjątkowy? / RMF FM

Rada Ministrów podjęła decyzję o zwróceniu się do prezydenta Andrzeja Dudy o przedłużenie stanu wyjątkowego w przygranicznym pasie z Białorusią o 60 dni.



Andrzej Duda podpisał i przesłał do Sejmu wniosek ws. wyrażenia zgody na przedłużenie stanu o 60 dni. Później Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego.