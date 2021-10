Podlaska policja wyjaśnia okoliczności przewozu imigrantów w samochodach. Pojazdy zostały zatrzymane w Białymstoku i powiecie siemiatyckim. Straży Granicznej przekazano w sumie 25 osób. Kierowcy z kolei odpowiedzą za pomoc w organizowaniu nielegalnego przekraczania granicy.

Zespół prasowy podlaskiej policji poinformował o dwóch akcjach pościgu, które miały miejsce w powiecie siemiatyckim. W pierwszym przypadku do kontroli na drodze krajowej nr 19 w Siemiatyczach nie zatrzymał się kierowca busa, który zaczął uciekać. W trakcie pościgu próbował zepchnąć radiowóz z drogi, ostatecznie po kilku kilometrach utknął w błocie na polu kukurydzy i próbował uciekać na piechotę. Ukrył się w kukurydzy, ale wytropił go pies wezwanej na pomoc Straży Granicznej. Mężczyzna był bardzo pobudzony, wstępne badanie wykazało obecność w jego organizmie amfetaminy. W busie było ośmioro Irakijczyków.



W okolicy Mielnika do kontroli nie zatrzymali się kierowcy dwóch samochodów osobowych. W czasie ucieczki jedno z aut uderzyło na zakręcie w znak drogowy, co uniemożliwiło dalszą jazdę. Za kierownicą siedziała kobieta, która wiozła czterech obywateli Iraku. Zatrzymany został również kierowca drugiego auta. On nie miał żadnych pasażerów, ale policja ustala, czy i on nie miał związku z pomocą w przemycie ludzi. Cała trójka to mieszkańcy województwa śląskiego.



W Białymstoku policja zatrzymała kierowców trzech aut na niemieckich numerach rejestracyjnych. W pojazdach przewożono łącznie trzynastu nielegalnych imigrantów. Kierowcami okazali się obywatele Niemiec. Imigranci z kolei zostali przekazani Straży Granicznej.

121 zatrzymanych od września

Jak przekazał Podlaski Oddział SG, we wrześniu funkcjonariusze tego oddziału zatrzymali 121 osób podejrzanych o pomaganie w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. To głównie obywatele Gruzji, Polski, Syrii, Ukrainy, Iraku i Tadżykistanu. Według SG, imigranci byli odbierani w bliskiej odległości od granicy i zadaniem tak zwanych kurierów był ich transport do kolejnych krajów europejskich.



Zgodnie z polskim Kodeksem karnym, za organizację innym osobom przekroczenia wbrew przepisom granicy RP grozi od 6 miesięcy do lat 8 więzienia.



"Wobec wszystkich cudzoziemców zatrzymanych za pomocnictwo, a do tej pory przebywających legalnie w Polsce zostaje równolegle wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji zobowiązującej do powrotu z rygorem natychmiastowej wykonalności. Ich przymusowy wyjazd do kraju pochodzenia organizowany jest w ciągu 48 godzin, dodatkowo otrzymują zakaz wjazdu do krajów Schengen na 5 lat" - poinformowała SG.

Stan wyjątkowy na granicy Polski z Białorusią

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej trwa od początku sierpnia. Reżim Alaksandra Łukaszenki ściąga migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, po czym przewozi ich na granice z Polską i Litwą. Mińskowi zależy bowiem na zdestabilizowaniu sytuacji w sąsiadujących z Białorusią krajach.

Od 2 września w przygranicznym pasie z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego, obowiązuje stan wyjątkowy. Obejmuje 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów.

