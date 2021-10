Pościg za przemytnikiem ludzi w Siemiatyczach na Podlasiu! Albańczyk przewożący siedmioro Irakijczyków nie zatrzymał się do kontroli straży granicznej.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło ok. godz. 15:25. 31-letni kierowca peugeota po tym, jak ominął patrol straży granicznej, nie zatrzymał się także do kontroli policyjnej.

Uciekając, doprowadził do zderzenia z nieoznakowanym radiowozem oraz próbował staranować inny policyjny samochód.

Po pościgu został zatrzymany na ul. Kościuszki w Siemiatyczach. Na szczęście nikt nie został ranny.

Okazało się, że przewoził siedmioro obywateli Iraku - sześciu mężczyzn i jedną kobietę.

Według policji - kierowca był trzeźwy. Również badanie narkotestem dało wynik negatywny.

Obywatel Ukrainy wiózł 27 imigrantów z Iraku

Z kolei funkcjonariusze straży granicznej zatrzymali w okolicach miejscowości Radziwiłłów obywatela Ukrainy, który samochodem dostawczym przewoził 27 imigrantów z Iraku - poinformowała SG.

Do wpisu załączono trzy zdjęcia, na których widać biało-czerwone dostawcze Iveco. W jego części bagażowej siedzieli na podłodze imigranci, wśród których byli mężczyźni i kobiety.

Jak wcześniej informowała SG, wczoraj strażnicy graniczni odnotowali 524 próby nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Zatrzymano pięciu imigrantów - 4 obywateli Iraku i jednego obywatela Syrii.

Za pomocnictwo w nielegalnym przekroczeniu granicy funkcjonariusze zatrzymali wczoraj 5 cudzoziemców - dwóch obywateli Syrii oraz obywateli Gruzji, Kazachstanu i Białorusi.

Od początku roku Straż Graniczna udaremniła ponad 18 tysięcy prób nielegalnego sforsowania granicy polsko-białoruskiej, z czego ponad 7 tysięcy miało miejsce w październiku.