Zwłoki mężczyzny oraz plecak i nigeryjski paszport, odnaleziono we wtorek w lesie w rejonie Olchówki w gminie Narewka – poinformowała podlaska policja.

Jeden z posterunków wojskowych przy granicy polsko-białoruskiej nad rzeką Bug. Zdjęcie ilustracyjne / Wojtek Jargiło / PAP

Rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa zaznaczył, że ciało mężczyzny znaleźli żołnierze w odległości około 9 km od granicy polsko-białoruskiej.



Nie ma pewności, co do tego, czy ta osoba jest narodowości nigeryjskiej. To będzie dopiero ustalane.



Zwłoki mężczyzny zostały przekazane do zakładu medycyny sądowej.



SG: W rejonie Czeremchy 30-osobowe grupy dwukrotnie forsowały granicę

W nocy z poniedziałku na wtorek doszło w rejonie Czeremchy do forsowania granicy przez dwie 30-osobowe grupy. Polscy funkcjonariusze byli oślepiani laserami, w ich stronę rzucano też kamieniami - poinformowała we wtorek rzecznik Straży Granicznej por. Anna Michalska.



Jej zdaniem w grupie byli głównie obywatele Iraku, ale również obywatele Rosji o narodowości czeczeńskiej.



"Osoby zostały zatrzymane i doprowadzone do linii granicy. Wydane zostały postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski" - zaznaczyła por. Michalska.



Następnie o godz. 4 rano, znowu około 30-osobowa grupa próbowała forsować granicę. "Na polską stronę przedostało się 20 osób, które zostały zatrzymane i doprowadzone do linii granicy. Dziesięć osób pozostało po stronie białoruskiej" - poinformowali funkcjonariusze.



"Kiedy próbowaliśmy naprawiać concertinę rzucano w naszą stronę kamieniami i oślepiano laserami" - dodała rzeczniczka.



Z kolei na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Kuźnicy słychać było petardy hukowe.



Od początku grudnia wydano 115 zezwoleń na wjazd na teren objęty działaniem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz 10 zezwoleń na wjazd na teren działań Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.



Od początku roku Straż Graniczna zanotowała około 40 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W listopadzie było 8,9 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy, w październiku 17,5 tys., wrześniu 7,7 tys., sierpniu 3,5 tys.



Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią obowiązywał stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy wydanego na wniosek Rady Ministrów rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy. Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego do 30 listopada.



Natomiast od 1 grudnia do 1 marca na mocy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego.







Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.