Przedstawiciele 45 krajów, w tym Polski, USA i Japonii, potępili we wspólnym oświadczeniu na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych łamanie praw człowieka przez białoruski reżim, w tym wykorzystywanie migrantów do celów politycznych. "Przyjęte oświadczenie to wynik zabiegów polskiej dyplomacji" - podkreślił ambasador Polski przy ONZ Krzysztof Szczerski.

