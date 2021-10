Sejm przyjął dwie poprawki Senatu do noweli ustawy o cudzoziemcach, zgodnie z którą cudzoziemiec zatrzymany niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej UE będzie zobowiązany do opuszczenia terytorium Polski i objęty czasowym zakazem wjazdu do naszego kraju. BBC i agencja Reutera piszą, powołując się na organizacje praw człowieka, że Polska chce w ten sposób zalegalizować tzw. pushback.

