Noc minęła spokojnie, ale nie obyło się bez incydentów. Straż graniczna informuje o dwóch siłowych próbach przekroczenia granicy i zamieszcza nagranie jednej z nich. "Służby białoruskie towarzyszyły agresywnej grupie, używały lasera. Cudzoziemcy rzucali kamieniami w stronę polskich służb" – napisała SG na Twitterze.

We wtorek wieczorem na granicy w Kuźnicy, w miejscu gdzie w ciągu dnia dochodziło do incydentów z udziałem migrantów, pojawili się białoruscy funkcjonariusze. Zachowywali się tak, jakby zabezpieczali dowody w śledztwie.

Policja podaje, że podczas zajść na granicy rannych zostało 9 funkcjonariuszy.

Śledztwo ws. napaści na funkcjonariuszy wszczęła Prokuratura Rejonowa w Sokółce.

"W mojej ocenie wśród osób najbardziej agresywnych byli funkcjonariusze służb białoruskich" - ocenił powiedział komendant główny policji Jarosław Szymczyk.

Poniżej znajdziecie nasz raport dnia. W nim na bieżąco zamieszczamy wszystkie najważniejsze informacje dotyczące polsko-białoruskiej granicy i przebywających tam migrantów z Bliskiego Wschodu.

09:15

Placówka SG w Czeremsze. Wczorajsza udaremniona próba sforsowania granicy polskiej przez ok. 50 osób. Służby białoruskie towarzyszyły agresywnej grupie, używały lasera. Cudzoziemcy rzucali kamieniami w stronę polskich służb - informację tej treści straż graniczna zamieściła o poranku na Twitterze.

Do podobnego zdarzenia doszło też wczoraj około 23:00 w Dubiczach Cerkiewnych. Tam ogrodzenie próbowała sforsować grupa około 100 osób, z których połowa zachowywała się agresywnie.



08:51

Ostatniej doby odnotowano 161 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski - poinformowała straż graniczna. "W godzinach wieczornych odnotowano również dwie siłowe próby przekroczenia granicy" - podano na Twitterze.





08:00

Wszyscy policjanci poszkodowani we wczorajszych starciach z migrantami na granicy polsko-białoruskiej w Kuźnicy opuścili już szpitale. Ostateczny bilans rannych to 9 funkcjonariuszy.

Policjantka i policjant, trafieni kamieniami, mają urazy głowy - u funkcjonariusza podejrzewano pęknięcie czaszki, jednak te podejrzenia się nie potwierdziły. Pozostałe osoby zostały uderzone rzucanymi przedmiotami w ręce i nogi. Po ataku z białoruskiej strony zniszczonych jest też wiele tarcz, kasków i ochraniaczy.





W związku z tymi zajściami prokuratura w Sokółce wszczęła śledztwo w sprawie napaści na funkcjonariuszy.

Swoje postępowanie prowadzi też białoruski komitet śledczy. Badają okoliczności - jak to ujęto - "brutalnego działania przeciwko bezbronnym ludziom znajdującym się na terytorium innego państwa".

07:57

Na południe od przejścia granicznego w Kuźnicy swoją bazę przygotowali ratownicy z Polskiego Centrum Pomocy Narodowej. To oni przejęli działania Medyków na Granicy. Zespół ratowników PCPM nie otrzymał w nocy żadnego zgłoszenia o konieczności pomocy migrantom. Zasada działania grupy jest podobna jak w przypadku Medyków na Granicy - dyżurujące zespoły reagują na zgłoszenia od mieszkańców i aktywistów.

07:00

Policja potwierdza - miniona noc na koczowisku migrantów w rejonie przejścia granicznego w Kuźnicy minęła spokojnie. Inaczej niż poprzedniej nocy, nie było zatrzymań migrantów ani przewożących ich kurierów po stronie polskiej.

Jak poinformował rzecznik podlaskiej policji, grupa osób nie wróciła do koczowiska w lesie, w którym wg straży granicznej może przebywać około 2 tysięcy osób, ale pozostała bezpośrednio w sąsiedztwie terminala granicznego. M.in. dlatego na przejściu przez całą noc służbę pełniło kilkuset policjantów i żołnierzy, którzy byli gotowi odeprzeć szturm na ogrodzenie graniczne, podobny do tego, który miał miejsce wczoraj przed południem. Nadal niezmiennie w gotowości w Podlaskiem jest kilka tysięcy funkcjonariuszy, gotowych dołączyć do policjantów na granicy.

06:00

Minionej nocy na Podlasiu temperatura miejscami spadła do zera. Na przygranicznym koczowisku w rejonie Kuźnicy spędziła ją ogromna grupa migrantów. Polskie służby były w pełnej gotowości, by w każdej chwili odeprzeć ewentualny kolejny atak na polską granicę - relacjonuje reporter RMF FM Mateusz Chłystun.

Po wczorajszych incydentach, według wstępnych ustaleń, noc w rejonie przejścia granicznego w Kuźnicy przebiegła spokojnie. Straż graniczna przekazała, że na koczowisko, w lesie nieopodal przejścia - wróciło około 2 tysięcy migrantów. Kilkuset, Białorusini ulokowali wczoraj pod dachem - w hali magazynowej w przygranicznych Bruzgach. To najprawdopodobniej osoby, które wcześniej zadeklarowały chęć powrotu do swoich krajów. Wcześniej ambasada Iraku w Moskwie deklarowała, że jest w stanie zorganizować lot powrotny dla swoich obywateli.

Hala, w której Białorusini umieścili kilkuset migrantów / MAXIM GUCHEK / BELTA POOL / POOL / PAP/EPA

05:31

Śledztwo ws. napaści na funkcjonariuszy wszczęła Prokuratura Rejonowa w Sokółce.

"Zabezpieczamy te wszystkie przedmioty, które przeleciały w kierunku tych, którzy dziś stali na straży polskiej granicy i ten brutalny atak odpierali. To też nam pokaże, z czym mieliśmy do czynienia" - powiedział komendant główny policji Jarosław Szymczyk w Polsat News.

"Patrząc na osoby, które rzucały tymi kamieniami, sposób w jaki się zachowywały, to są osoby w mojej ocenie dosyć dobrze wyszkolone i doświadczone w różnego rodzaju walkach. W mojej ocenie wśród osób najbardziej agresywnych byli funkcjonariusze służb białoruskich" - ocenił.

Jak dodał, "osoby te były zamaskowane, w kominiarkach, uniemożliwiając jakąkolwiek identyfikację, więc wiele wskazuje na to, że to właśnie funkcjonariusze służb białoruskich byli inicjatorami i głównymi prowodyrami tych zajść, aczkolwiek w tych zajściach wzięło udział bardzo dużo przede wszystkim młodych mężczyzn z niespotykanym ładunkiem agresji".





05:21

Około 2 tysięcy osób jest w koczowisku w pobliżu przejścia granicznego Bruzgi na Białorusi - podała przed godziną 21:00 rzeczniczka Straży Granicznej ppor. Anna Michalska. "Siedzą i palą ogniska" - powiedziała. Jednocześnie na Twitterze straż graniczna umieściła film, na którym widać, jak dwie osoby rzucają w kierunku polskich funkcjonariuszy kamieniami, oraz grupę osób siedzącą w kręgu przy ognisku.

05:08

We wtorek wieczorem na granicy w Kuźnicy, w miejscu gdzie w ciągu dnia dochodziło do incydentów z udziałem migrantów, pojawili się białoruscy funkcjonariusze. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn twierdzi, że zachowywali się tak, jakby zabezpieczali dowody w śledztwie.

Do wpisu załączył krótki film, na którym widać grupę ubranych na czarno mężczyzn, którzy mając założone jednorazowe rękawiczki podnoszą z ziemi różne przedmioty. Widoczni są także funkcjonariusze w mundurach.

"Wygląda to jak przygotowanie do akcji propagandowej przeciwko Polsce. Bardzo prawdopodobne, że Białoruś zacznie oskarżać władze PL o rzekome zbrodnie, popełnione w dniu dzisiejszym. Kolejne prowokacje niemal pewne..." - napisał w kolejnym wpisie.

Sytuacja na przejściu granicznym Kuźnica - Bruzgi, gdzie od poniedziałku po stronie białoruskiej koczują migranci, zaostrzyła się we wtorek rano, gdy - jak informowała straż graniczna - w stronę polskich służb rzucane były m.in. kamienie, kłody drewna. Policja używała armatek wodnych wobec agresywnych osób znajdujących na przejściu po stronie białoruskiej. Ministerstwo Obrony Narodowej dodało, że "migranci zostali wyposażeni przez białoruskie służby w granaty hukowe i obrzucili polskich żołnierzy i funkcjonariuszy".