Półtora kilometra od koczowiska w Kuźnicy żołnierze białoruscy zgromadzili dużą grupę migrantów i nie pozwalają im wrócić do obozu. W internecie pojawiły się mapy, które mają sugerować migrantom przedostanie się do Niemiec z pominięciem Polski. Szlak ma prowadzić przez Ukrainę. USA i zachodnie kraje Rady Bezpieczeństwa ONZ potępiają działania Białorusi. Z kolei niemieckie media informują o rosyjskich samolotach wojskowych nad białoruską strefą przygraniczną. Od kilku dni śledzimy wydarzenia na polsko-białoruskiej granicy, gdzie po drugiej stronie zasieków koczuje kilkusetosobowa grupa migrantów z krajów Bliskiego Wschodu. Mińsk sprowadza ich samolotami i mami bezpieczną drogą na Zachód. Wydarzenia te relacjonujemy w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Migranci koczujący przy granicy / STR / PAP/EPA

Przez Ukrainę do Niemiec ma prowadzić nowy szlak migrantów. Władze Ukrainy zapowiedziały wzmocnienie granicy.

W czasie zamkniętego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ USA i europejscy członkowie Rady (poza Rosją) potępili działania Białorusi.

Niedaleko koczowiska w Kuźnicy żołnierze białoruscy zgromadzili dużą grupę migrantów i nie pozwalają im wrócić do obozu.

07:00 Kolejna niespokojna noc na polsko-białoruskiej granicy

Półtora kilometra na północ od koczowiska w Kuźnicy białoruscy żołnierze zgromadzili grupę około 200 migrantów i nie pozwalają im wrócić do obozu. Jak informuje reporter RMF FM Piotr Bułakowski, wczoraj wieczorem ponad 30-osobowa grupa złożona głównie z kobiet i dzieci miała być w tym miejscu siłą wepchnięta przez białoruskie wojsko na ogrodzenie z drutu kolczastego.

Do nielegalnego przekroczenia granicy jednak nie doszło. Te osoby miały tam spędzić całą noc. Obecnie jest tam około 200 osób.

Jak się dowiedział reporter RMF FM, bliżej granicy z Litwą policyjne i wojskowe samochody zostały obrzucone kamieniami. W jednym z pojazdów została rozbita szyba.

06:00 Z Białorusi do Niemiec przez Ukrainę

W mediach społecznościowych pojawiły się mapy, które mają sugerować migrantom przedostanie się do Niemiec z pominięciem Polski. Szlak ma prowadzić przez Ukrainę.

Jak informuje reporter RMF FM Piotr Bułakowski, władze Ukrainy już zapowiedziały, że - podobnie jak Polska - wzmocnią granicę. Szef tamtejszego ministerstwa spraw wewnętrznych Denys Monastyrski zapowiedział, że na granicę z Białorusią zostanie dodatkowo wysłanych 8,5 tys. żołnierzy i policjantów, a w ciągłej gotowości będzie 15 helikopterów.

Na kanałach w mediach społecznościowych, gdzie kontaktują się migranci, pojawiła się mapa sugerująca drogę do Niemiec właśnie przez Ukrainę, Słowację i Czechy. Dodajmy, że białorusko-ukraińska granica jest ponad dwukrotnie dłuższa niż granica Polski z Białorusią. Ma prawie 1100 kilometrów.

03:45 "Skłonności masochistyczne". Rosyjski dyplomata o rezolucji ONZ

Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie konfliktu na polsko-białoruskiej granicy kraje zachodnie potępiły reżim Łukaszenki. Rosyjski dyplomata nie zgodził się z przyjętą rezolucją i zarzucił jej autorom "skłonności masochistyczne".

Jeszcze przed rozpoczęciem debaty w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, zastępca stałego przedstawiciela Rosji przy ONZ Dmitrij Polanski przypisywał krytykom Białorusi skłonności masochistyczne, gdyż - jak stwierdził - zainicjowali dyskusję dotyczącą problemu stanowiącego dla nich powód do wstydu - zauważył Reuters.

Mają jakieś skłonności masochistyczne, ponieważ poruszenie przed nami tego tematu, który jest całkowitym wstydem dla UE, jest bardzo śmiałe - przekonywał w rozmowie z dziennikarzami Polanski. Dodał, że "to Zachód odpowiada za sytuacje w krajach, w których zamierzał zaprowadzić demokrację. Jej wynikiem jest kolejna fala uchodźców".

Jak podkreśla Reuters, dyplomata zaprzeczył w odpowiedzi na pytanie czy Rosja lub Białoruś pomagały w przerzucaniu migrantów na polską granicę.

Nie, absolutnie nie - oznajmił. Przekonywał zarazem, że nie wszystkie problemy muszą być rozwiązywane przez Radę Bezpieczeństwa.

02:51 USA i zachodnie kraje Rady Bezpieczeństwa ONZ potępiają działania Białorusi

Na czwartkowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ jej europejscy członkowie (oprócz Rosji) i USA potępiły Białoruś. Napiętnowały ją w związku z kryzysem na granicy z Polską za instrumentalne traktowanie istot ludzkich prowadzące do "zdestabilizowania zewnętrznej granicy UE".

Według rezolucji członkowie UE zasiadający w Radzie Bezpieczeństwa, USA, Wielka Brytania, a także Albania, która wkrótce zostanie niestałym członkiem RB, podkreślają, że Białoruś kierując się względami politycznymi naraża na niebezpieczeństwo życie i dobro zgromadzonych na granicy imigrantów.

Stwierdzili także, że celem Białorusi jest "destabilizacja krajów sąsiednich" i "odwrócenie uwagi od jej własnego, zdarzającego się coraz częściej naruszania praw człowieka".

Przeczytaj więcej: USA i zachodnie kraje Rady Bezpieczeństwa ONZ potępiają Białoruś

01:50 Niemieckie media: Rosyjskie samoloty wojskowe nad białoruską strefą przygraniczną

Sytuacja na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej coraz bardziej napięta: Rosja wysyła nad Białoruś bombowce dalekiego zasięgu, a w ramach "ćwiczeń wojskowych" także myśliwce - informuje portal Zeit Online. Kanclerz Niemiec Angela Merkel odbyła drugą rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Po raz drugi w ciągu dwóch dni Rosja rozmieściła w przestrzeni powietrznej nad Białorusią samoloty bojowe, zdolne do przenoszenia broni jądrowej. Ostatnio do ćwiczeń użyto dwóch bombowców dalekiego zasięgu Tu-22M3 - pisze Zeit Online.

"Obserwatorzy postrzegają to jako sygnał poparcia Rosji dla swojego sojusznika w napiętej sytuacji na granicy z Polską" - dodaje Zeit Online. "Ministerstwo Obrony w Mińsku poinformowało, że dwa strategiczne samoloty myśliwskie Tu-160 wykonały serię lotów ćwiczebnych na terenie lotniczego poligonu Różańskiego (obwód brzeski, ok. 60 km do Białowieży w linii prostej - przyp. red.). W ramach wspólnych ćwiczeń białoruskie myśliwce symulowały manewr przechwycenia".

00:00 Turcja wprowadziła zakaz sprzedaży biletów lotniczych dla obywateli Iraku, Syrii i Jemenu, udających się na Białoruś

Dyrekcja Generalna Lotnictwa Cywilnego Turcji wydała zakaz sprzedaży biletów dla obywateli Iraku, Syrii i Jemenu, udających się na Białoruś - poinformował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. Dodał, że zakaz dotyczy zarówno Turkish Airlines jak i Belavii oraz wszystkich lotnisk i "obowiązuje do odwołania".

(...)





Od wiosny gwałtownie wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Litwą, Łotwą i Polską przez migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki i innych regionów. UE i państwa członkowskie podkreślają, że to efekt celowych działań reżimu Alaksandra Łukaszenki, który instrumentalnie wykorzystuje migrantów, w odpowiedzi na sankcje.



W poniedziałek duża grupa migrantów przeszła po stronie białoruskiej w kierunku granicy z Polską. Migranci zgromadzili się w okolicach Kuźnicy. Resort obrony narodowej poinformował tego dnia, że służbom MSWiA i żołnierzom udało się zatrzymać pierwszą masową próbę przekroczenia granicy. Obecnie migranci stworzyli obozowisko w rejonie Kuźnicy, pilnują ich służby białoruskie.



Straż Graniczna podała w środę, że minionej doby w trzech miejscach w województwie podlaskim prowadzone były akcje w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy z Białorusi przez duże grupy cudzoziemców, liczące od 200 do kilkudziesięciu osób. Chodzi o zdarzenia z okolic Krynek, Białowieży i Dubicz Cerkiewnych. Rzeczniczka Podlaskiego Oddziału SG mjr Katarzyna Zdanowicz podała, że wszystkie próby zostały udaremnione, "wszystkie te osoby zostały z powrotem przekierowane, doprowadzone na Białoruś".