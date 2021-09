Po doniesieniach o śmierci migrantów przy granicy Polski z Białorusią Unia Europejska chce obecności Fronteksu na granicy polsko-białoruskiej – ustaliła nieoficjalnie korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon. Bruksela chce także większej transparentności. „Będziemy nadal oferować polskim władzom wsparcie europejskie” – przekazał natomiast oficjalnie rzecznik Komisji Europejskiej. „Skontaktujemy się z polskimi władzami, aby omówić sposoby zapobiegania takim incydentom w przyszłości” – dodał.

Siedziba Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) w Warszawie. / Jakub Kamiński / PAP/EPA

Bruksela główną winę w związku z zaistniałą sytuacją przypisuje Łukaszence, który wywiera presję na Unię Europejską. "Próby instrumentalizacji ludzi stworzyły trudną sytuację dla polskich władz" - przyznaje rzecznik KE.

Śmierć migrantów wywołała jednak niepokój w Brukseli, co do sposobu radzenia sobie przez polskie władze z sytuacją na granicy z Białorusią. UE chciałaby, mimo stanu wyjątkowego, większej przejrzystości, a więc obecności mediów i organizacji pozarządowych w strefie przygranicznej - ustaliła dziennikarka RMF FM. Instytucję niepokoi, że tak naprawdę nie wiadomo, co się dzieje w tej strefie. Chce więc lepszego przepływu informacji. Jak dowiedziała się nieoficjalnie dziennikarka RMF FM, wkrótce mają zostać podjęte rozmowy w tej sprawie ze stroną polską.

Bruksela chce także, aby na granicę Polski z Białorusią zostali wysłani funkcjonariusze unijnego Fronteksu, czyli Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Jak podkreślają rozmówcy dziennikarki RMF FM, "logiczne jest, że skoro jest to zewnętrzna granica Unii, a więc wspólna granica, to jest tam także rola dla unijnej agencji". Frontex wyraził już gotowość do udzielenia takiej pomocy. "Frontex przedstawił polskim władzom swoją gotowość, żeby pomóc i ułatwić zarządzanie europejskimi granicami zewnętrznymi" - potwierdza rzecznik.

Nieoficjalnie jednak wiadomo, że polskie władze ofertę tej pomocy odrzucają. To niepokoi Brukselę, ale rozmówcy naszej dziennikarki przyznają, że bez zaproszenia Frontexu przez Warszawę nie jest możliwa jego obecność na granicy Polski z Białorusią. "Frontex natomiast skutecznie wspiera Litwę i Łotwę na granicy z Białorusią" - przypomina Komisja Europejska.

Ciała migrantów przy granicy

W niedzielę w trzech różnych miejscach przy granicy znaleziono ciała imigrantów. Po stronie polskiej odnaleziono ciała trzech osób , m.in. Irakijczyka - ludzie ci zmarli z wychłodzenia. Służby i prokuratura wyjaśniają sprawę.

Z kolei w Gibach na Podlasiu, przy granicy z Litwą, znaleziono grupę trojga obywateli Iraku. Wskutek skrajnego wychłodzenia jedna osoba zmarła. Pozostałe dwie zostały przetransportowane do szpitali. Teren, na którym znajdowali się migranci, nie jest objęty stanem wyjątkowym.

Z kolei już na Białorusi, tuż przy granicy z Polską, znaleziono ciało kobiety. Była przy niej trójka dzieci i dwoje dorosłych. Białoruski reżim wykorzystuje sprawę do antypolskiej propagandy. Tamtejsza straż graniczna wydała komunikat, w którym pisze, że "stwierdzono wyraźne ślady wleczenia ciała z Polski do Białorusi". Napisała także, że według towarzyszących kobiecie imigrantów, polskie służby groziły im bronią i zmusiły ich do przejścia przez granicę na Białoruś.

Sprawdź, co sądzą Polacy: Stan wyjątkowy pozwolił opanować kryzys na granicy? Sondaż

Kryzys na granicy i stan wyjątkowy

Przypomnijmy, że kryzys na granicy polsko-białoruskiej trwa od początku sierpnia. Reżim Alaksandra Łukaszenki ściąga migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, po czym przewozi ich na granice z Polską i Litwą. Mińskowi zależy bowiem na zdestabilizowaniu sytuacji w sąsiadujących z Białorusią krajach.

Od 2 września w pasie granicznym z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego, obowiązuje stan wyjątkowy. Obejmuje 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów.

Gdzie obowiązuje stan wyjątkowy? / RMF FM

Przedstawiciele rządu uzasadniali konieczność wprowadzania stanu wyjątkowego sytuacją na granicy z Białorusią, gdzie reżim Łukaszenki prowadzi "wojnę hybrydową".