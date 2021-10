W sobotę na granicy polsko-białoruskiej odnotowano prawie 400 prób jej nielegalnego przekroczenia - poinformowała w niedzielę na Twitterze Straż Graniczna. Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 29 nielegalnych imigrantów.

W sobotę funkcjonariusze SG odnotowali 398 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Zatrzymano 29 nielegalnych imigrantów: 24 obywateli Iraku, trzech Syrii, dwóch obywateli Libanu. Pozostałym próbom strażnicy zapobiegli.

Za pomocnictwo zatrzymano 3 cudzoziemców: obywateli Syrii, jednego Ukrainy i jednego obywatela Niemiec.

Stan wyjątkowy przy polsko-białoruskiej granicy przedłużony