Nexta podaje, że migranci opuszczają obóz przy przejściu granicznym w Kuźnicy. W nocy pięć osób, w tym trójka dzieci zostało rannych podczas prób siłowego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy w pobliżu Dubicz Cerkiewnych na Podlasiu. "Białorusini zmusili migrantów do obrzucenia kamieniami polskich żołnierzy, by odwrócić ich uwagę. Próba przekroczenia granicy nastąpiła kilkaset metrów dalej" - przekazał MON. Z kolei w miejscowości Połowce policjanci zostali zaatakowani kamieniami przez dwóch mężczyzn w mundurach.

Migranci po białoruskiej stronie przejścia granicznego w Kuźnicy / MAXIM GUCHEK/BELTA HANDOUT / PAP/EPA

Na dziś z Mińska planowany jest pierwszy specjalny lot zorganizowany przez władze Iraku dla obywateli tego kraju, którzy utknęli na granicy polsko-białoruskiej i deklarują chęć powrotu do kraju

Premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla niemieckiego "Bilda" ostrzega Europę przed napływem 50 mln migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu.

Po stronie białoruskiej, przy przejściu granicznym w Bruzgach nadal koczuje około 1000 migrantów. Pozostałe osoby zostały zabrane przez służby białoruskie.

Wydarzenia na polsko-białoruskim pograniczu relacjonujemy dla Was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

11:50

Ratownicy PCPM poinformowali o tragicznym zdarzeniu. "Po godzinie 2:26 otrzymaliśmy zgłoszenie, że przynajmniej jedna osoba, która przebywa teraz w lesie, potrzebuje pomocy medycznej. Na miejscu okazało się, że poszkodowanych jest troje ludzi. W lesie byli od 1,5 miesiąca. Młody mężczyzna miał silny ból podbrzusza. Był głodny i odwodniony. Oprócz niego pomocy potrzebowało syryjskie małżeństwo. Mężczyzna miał szarpaną ranę ręki, a kobieta ranę kłutą podudzia. Ich roczne dziecko zmarło w lesie" - przekazali na Twitterze.







11:25

Trzy osoby: dwóch mężczyzn i kobietę, podejrzewanych o zniszczenie aut osób z inicjatywy Medycy na Granicy - zatrzymała podlaska policja. Zatrzymani są związani ze środowiskiem pseudokibiców. W ich mieszkaniach znaleziono m.in. maczety i noże.







11:21

Nexta, anglojęzyczny portal nadający z Białorusi podaje na Twitterze, że migranci opuszczają obóz przy przejściu granicznym w Kuźnicy i udają się do centrum "Bremino", gdzie już przebywa około 1000 ludzi.





09:16

Kilku migrantów zostało rannych podczas prób siłowego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy na Podlasiu. Jak informuje reporter RMF FM Piotr Bułakowski, chodzi o kobietę, mężczyznę oraz trójkę dzieci, którzy trafili do szpitala.

Do masowej próby przekroczenia granicy doszło w pobliżu Dubicz Cerkiewnych niedaleko Białowieży. Było tam ok. 500 osób, granicę forsowało ok. 200 migrantów. Oprócz rannych wszyscy zostali zawróceni.

Tak te zajścia opisuje rzeczniczka staży granicznej ppor. Anna Michalska: "Osoby te były bardzo agresywne, rzucały kamieniami, przy użyciu lasera i latarek świecono po oczach polskich służb. Przygotowano specjalną platformę z desek przerzucaną przez ogrodzenie, aby można było przekroczyć granicę. Po stronie białoruskiej znajdowało się kilkunastu żołnierzy białoruskich. Cudzoziemcy rzucali petardami; było słychać wystrzały, również z pistoletu sygnałowego, za które odpowiadały najprawdopodobniej służby białoruskie".









09:05

Z Bagdadu do Mińska wystartował samolot, który zabrać ma pierwszą grupę migrantów, chcących wracać z Białorusi do Iraku. Na powrotne rejsy zarejestrowało się już 430 osób. Tym pierwszym ma wrócić około 300 - to głównie kobiety z dziećmi.

Samolot, który leci po tych cudzoziemców niebawem wyląduje w Mińsku. Start planowany jest około południa czasu polskiego. Maszyna wyląduje najpierw Irbilu - kurdyjskiej stolicy, a potem w Bagdadzie.

Na jutro zaplanowano kolejny - podaje konsul Iraku w Moskwie Madżid al-Kilani, dodając, że powrót jest bezpłatny.

08:38

Liban przekazał instrukcje liniom lotniczym, by na pokład samolotów lecących na Białoruś, wpuszczać tylko osoby, które mają wizy, prawo pobytu lub obywatelstwo tego kraju.

08:28

Jak podało MON na Twitterze, dziś w nocy doszło do inspirowanej przez Białorusinów próby nielegalnego przekroczenia granicy w Dubiczach Cerkiewnych. Grupa około 100 migrantów została zatrzymana przez polskie służby.

"Białoruskie służby najpierw dokonały rekonesansu. Najprawdopodobniej uszkodziły ogrodzenie. Następnie Białorusini zmusili migrantów do obrzucenia kamieniami polskich żołnierzy, by odwrócić ich uwagę. Próba przekroczenia granicy nastąpiła kilkaset metrów dalej" - przekazał resort.

MON udostępnił nagranie z nocy, na którym widać będącą w lesie dużą grupę osób w kurtkach i z plecakami, której pilnują funkcjonariusze.





08:32

"Wojny nie będzie, ale będą dalsze prowokacje i dalszy szantaż na zlecenie Władimira Putina. Za tym stoi Moskwa i Kreml, którzy grają na to, żeby osłabić państwa członkowskie Unii Europejskiej, a Łukaszenka na tym korzysta" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Aleś Zarembiuk, szef Białoruskiego Domu w Warszawie pytany o sytuację na granicy polsko-białoruskiej.

"Rozmawia się nawet z terrorystami, ale tutaj sytuacja jest absolutnie inna. To wszystko odbierane jest jako słabość Unii Europejskiej, która doprowadzi do większych konfliktów. Będzie już nie jedno obozowisko w Kuźnicy i Bruzgach, ale jak Łukaszence coś się nie spodoba, to będą trzy obozowiska w Terespolu, Bobrownikach i w Kuźnicy" - dodał opozycjonista.

08:16

Szef Rady Europejskiej Charles Michel został uprzedzony przez gabinet kanclerz Niemiec Angeli Merkel o tym, że będzie ona rozmawiać z białoruskim prezydentem Alaksandrem Łukaszenką - ustaliła brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon. Również Polska była o tym informowana. Ponadto kanclerz Niemiec Angela Merkel zadzwoniła do premiera Mateusza Morawieckiego po rozmowie i wyraziła pełna solidarność strony niemieckiej z Polską. "Sprawa jest jednak bardzo delikatna" - przyznają dyplomaci w Brukseli.





08:08

Ostatniej doby odnotowano 501 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski - podaje straż graniczna. "Było kilka prób siłowego przekroczenia granicy przez duże grupy cudzoziemców - jedna z nich liczyła ok. 500 osób" - napisano na Twitterze.





07:53

Trzech kolejnych tzw. kurierów - Czeczena, Syryjczyka i Gruzina - przewożących osoby nielegalnie przebywające w Polsce, zatrzymała minionej doby policja w województwie podlaskim. W autach zatrzymani przewozili łącznie 28 osób.



07:27

Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że część migrantów minioną noc spędziła na koczowisku w rejonie przejścia granicznego Kuźnica-Bruzgi. Wcześniej białoruskie służby przewiozły też sporą ich grupę autobusami w niewiadomym kierunku. Na opublikowanym w sieci nagraniu widać rozporoszonych na mniejsze grupy migrantów, pojedyncze rozstawione namioty i płonące ogniska.

07:20

Jest duże prawdopodobieństwo powtórki sytuacji z polsko-białoruskiej granicy na Ukrainie - mówi Ołeksij Melnyk, ekspert z Centrum Razumkowa. Nie wyklucza, że "ten instrument będzie cynicznie wykorzystany, by stworzyć strefę destabilizacji" w tym kraju.

Według Melnyka Alaksandr Łukaszenka wraz z Władimirem Putinem "starają się forsować narrację, według której trzeba rozmawiać z Łukaszenką, uznać go za prawowitego prezydenta i iść na ustępstwa i wszystko się ureguluje". "Ale jeśli Polska, Bruksela nie ustąpią, to (...) Łukaszenka będzie chciał pozbyć się migrantów; wtedy, możliwe, ten instrument będzie cynicznie wykorzystany, by stworzyć strefę destabilizacji na Ukrainie" - prognozuje ekspert.

06:57

Policja informuje o wczorajszym ataku na swoich funkcjonariuszy przez dwóch mężczyzn, którzy stali po stronie białoruskiej i byli ubrani w mundury. Na miejscu była konieczna interwencja 70 polskich policjantów.

W stronę polskich policjantów poleciały kamienie. Teren przy ogrodzeniu patrolowali akurat funkcjonariusze oddziałów prewencji ze Szczecina, jeden z nich został uderzony w nogę, ale nie odniósł obrażeń.

W nocy policjanci interweniowali jeszcze dwa razy: w pobliżu miejscowości Klukowicze i Starzyny. Jeżeli chodzi o przejście graniczne w Kuźnicy - tam było spokojnie.





05:29

"Migranci używani są przez Białoruś jako broń. Ich celem są Niemcy, Holandia i Francja" - mówił premier Mateusz Morawieckie w wywiadzie dla niemieckiego dziennika "Bild". Ostrzegł w nim Europę przed napływem 50 mln migrantów z krajów Bliskiego Wschodu.

"Jeśli zdecydowanie nie ochronimy granic Europy, miliony ludzi z Afryki i Bliskiego Wschodu spróbują przedostać się do Europy, a szczególnie do Niemiec. W Niemczech żyje 80 milionów ludzi - czy pozwolą na to, żeby przyszło kolejnych 50 milionów?" - pyta Morawiecki retorycznie. Szef polskiego rządu dodał, że obecnie na Białorusi przebywa 20 tysięcy migrantów i jednym z zadań Europy jest pomóc im wrócić do krajów ojczystych.





05:24

