"Jesteśmy w każdej chwili w stanie sfinansować powrót migrantów do kraju ich pochodzenia, wykonaliśmy też szereg akcji dyplomatycznych w Iraku i innych krajach Bliskiego Wschodu po to, żeby zaprzestać dodatkowego dopływu migrantów do Białorusi" – mówił premier Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji z premier Estonii Kają Kallas. "Jesteśmy w posiadaniu bardzo drastycznego filmu, gdzie funkcjonariusze białoruscy instruują irackich i pochodzących z Bliskiego Wschodu migrantów, w jaki sposób nożem atakować polskich funkcjonariuszy. To oznacza, że scenariusze po stronie białoruskiej mogą być bardzo drastyczne" - zdradził szef rządu.

REKLAMA