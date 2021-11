Nie obyło się bez incydentów na polsko-białoruskiej granicy. Według policji w nocy doszło do co najmniej trzech prób nielegalnego wejścia na teren naszego kraju. Blisko 70 policjantów zostało wysłanych w pobliże miejscowości Połowce. Tam funkcjonariusze zostali zaatakowani kamieniami przez dwóch mężczyzn w mundurach.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Migranci koczujący po białoruskiej stronie / LEONID SCHEGLOV/BELTA HANDOUT / PAP/EPA

Na dziś z Mińska planowany jest pierwszy specjalny lot zorganizowany przez władze Iraku dla obywateli tego kraju, którzy utknęli na granicy polsko-białoruskiej i deklarują chęć powrotu do kraju. Nie wiadomo, ilu Irakijczyków zdecydowało się na ten krok.

Premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla niemieckiego "Bilda" ostrzega Europę przed napływem 50 mln migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu.

Po stronie białoruskiej, przy przejściu granicznym w Bruzgach nadal koczuje około 1000 migrantów. Pozostałe osoby zostały zabrane przez służby białoruskie.

Wydarzenia na polsko-białoruskim pograniczu relacjonujemy dla Was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

07:27

Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że część migrantów minioną noc spędziła na koczowisku w rejonie przejścia granicznego Kuźnica-Bruzgi. Wcześniej białoruskie służby przewiozły też sporą ich grupę autobusami w niewiadomym kierunku. Na opublikowanym w sieci nagraniu widać rozporoszonych na mniejsze grupy migrantów, pojedyncze rozstawione namioty i płonące ogniska.

07:20

Jest duże prawdopodobieństwo powtórki sytuacji z polsko-białoruskiej granicy na Ukrainie - mówi Ołeksij Melnyk, ekspert z Centrum Razumkowa. Nie wyklucza, że "ten instrument będzie cynicznie wykorzystany, by stworzyć strefę destabilizacji" w tym kraju.

Według Melnyka Alaksandr Łukaszenka wraz z Władimirem Putinem "starają się forsować narrację, według której trzeba rozmawiać z Łukaszenką, uznać go za prawowitego prezydenta i iść na ustępstwa i wszystko się ureguluje". "Ale jeśli Polska, Bruksela nie ustąpią, to (...) Łukaszenka będzie chciał pozbyć się migrantów; wtedy, możliwe, ten instrument będzie cynicznie wykorzystany, by stworzyć strefę destabilizacji na Ukrainie" - prognozuje ekspert.

06:57

Policja informuje o wczorajszym ataku na swoich funkcjonariuszy przez dwóch mężczyzn, którzy stali po stronie białoruskiej i byli ubrani w mundury. Na miejscu była konieczna interwencja 70 polskich policjantów.

W stronę polskich policjantów poleciały kamienie. Teren przy ogrodzeniu patrolowali akurat funkcjonariusze oddziałów prewencji ze Szczecina, jeden z nich został uderzony w nogę, ale nie odniósł obrażeń.

W nocy policjanci interweniowali jeszcze dwa razy: w pobliżu miejscowości Klukowicze i Starzyny. Jeżeli chodzi o przejście graniczne w Kuźnicy - tam było spokojnie.





05:29

"Migranci używani są przez Białoruś jako broń. Ich celem są Niemcy, Holandia i Francja" - mówił premier Mateusz Morawieckie w wywiadzie dla niemieckiego dziennika "Bild". Ostrzegł w nim Europę przed napływem 50 mln migrantów z krajów Bliskiego Wschodu.

"Jeśli zdecydowanie nie ochronimy granic Europy, miliony ludzi z Afryki i Bliskiego Wschodu spróbują przedostać się do Europy, a szczególnie do Niemiec. W Niemczech żyje 80 milionów ludzi - czy pozwolą na to, żeby przyszło kolejnych 50 milionów?" - pyta Morawiecki retorycznie. Szef polskiego rządu dodał, że obecnie na Białorusi przebywa 20 tysięcy migrantów i jednym z zadań Europy jest pomóc im wrócić do krajów ojczystych.





05:24

Na dziś planowany jest pierwszy specjalny lot zorganizowany przez władze Iraku dla obywateli tego kraju, którzy utknęli na granicy polsko-białoruskiej i deklarują chęć powrotu do kraju.