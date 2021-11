Kolejna kolumna migrantów zmierza w kierunku granicy Białorusi z Polską - taką informację przekazują niezależne media białoruskie. W internecie publikowane są nagrania, na których widać maszerującą grupę migrantów z plecakami. Polscy pogranicznicy przygotowują się do próby ponownego siłowego sforsowania granicy.

Nagrania opublikowały w Telegramie m.in. niezależne portale Radio Swaboda i Zerkalo.io.

Według relacji w sieciach społecznościowych zdjęcia pochodzą z niedzieli, a grupa migrantów znajduje się na drodze w kierunku przejścia granicznego Bruzgi-Kuźnica Białostocka.



Polskie służby spodziewają się próby siłowego sforsowania płotu przez migrantów. Białoruskie służby celowo wprowadzają migrantów w błąd, wywołując wśród nich przekonanie, że przekroczenie granicy z Polską jest możliwe.

Reżim Łukaszenki wysyła też w okolice przejścia w Kuźnicy kolejne setki migrantów z Mińska. Sytuacja na granicy staje się coraz bardziej niespokojna. Polskie służby spodziewają się, że do prowokacji, próby szturmu może dojść już w najbliższych godzinach.



Na drogach wiodących do granicy cały czas widać kolumny samochodów policyjnych i wojskowych. Straż Graniczna drobiazgowo sprawdza też wszystkie auta wyjeżdżające ze strefy stanu wyjątkowego.

Tysiące migrantów przy granicy

8 listopada ku granicy Białorusi z Polską w zorganizowany sposób przemieściło się ok. dwa tysiące migrantów.



Następnie ludzie ci, pilnowani przez białoruskich funkcjonariuszy, rozbili obozowisko przy granicy i podejmują próby nielegalnego przekroczenia granicy.



Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez rząd w Warszawie, w pasie przygranicznym po białoruskiej stronie granicy z Polską, przebywa obecnie od 2 do 4 tys. migrantów, regularnie dochodzi do prób siłowego przekroczenia granicy oraz prowokacji ze strony służb białoruskich.