Komisarz Unii Europejskiej do spraw wewnętrznych chce przyjechać do Polski i na miejscu sprawdzić, jak wygląda sytuacja na polsko-białoruskiej granicy. Jutro Ylva Johansson będzie rozmawiać z szefem polskiego resortu spraw wewnętrznych Mariuszem Kamińskim, by wyrazić swój niepokój w związku z kryzysem na granicy Polski z Białorusią. Poinformował o tym rzecznik Komisji Europejskiej.

