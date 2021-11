W trzech miejscach w województwie podlaskim prowadzone były akcje z związku z nielegalnym przekroczeniem granicy z terytorium Białorusi przez duże grupy cudzoziemców - informuje straż graniczna. Chodzi o zdarzenia z okolic Krynek, Białowieży i Dubicz Cerkiewnych. Tymczasem Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że służby białoruskie zastraszają migrantów, oddając strzały w ich obecności. "Wydarzenia na granicy polsko-białoruskiej to nie kryzys migracyjny, to kryzys polityczny wywołany przez Łukaszenkę w celu destabilizacji sytuacji w UE" – ocenił premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem. Na sytuację na granicy zareagowała także Kwatera Główna NATO. W tej sprawie debatował też Parlament Europejski.

Migranci w obozowisku na granicy polsko-białoruskiej / LEONID SCHEGLOV/BELTA HANDOUT / PAP/EPA

Straż graniczna poinformowała o trzech dużych próbach nielegalnego przekroczenia granicy.



Niemieccy dziennikarze chcieli wjechać do strefy stanu wyjątkowego.

MON informuje, że służby białoruskie zastraszają migrantów oddając strzały w ich obecności.



Premier Mateusz Morawiecki i przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel na wspólnej konferencji prasowej skomentowali napiętą sytuację na polsko-białoruskiej granicy. "To kryzys polityczny" - ocenił Morawiecki.

NATO podało, że kraje sojusznicze są w pełni solidarne z Polską. "Białoruś ponosi odpowiedzialność za kryzys" - przekazała Kwatera Główna.

Parlament Europejski debatował w tej sprawie. Deputowani większości frakcji zgodzili się co do tego, że Europa powinna dofinansować budowę zapory na granicy.





20:55 Francja solidaryzuje się z Polską

Francja wyraża solidarność z Polską, a także Litwą i Łotwą w obliczu niedopuszczalnej instrumentalizacji przepływów migracyjnych przez białoruski reżim; chcemy skoordynowanego i wspólnego sposobu ochrony zewnętrznych granic UE - oświadczyło w środę francuskie MSZ.



Od września zapewniamy Litwie wsparcie materialne i osobowe. Do tej pory na Litwie i Łotwie rozmieszczono prawie 200 pracowników Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex - przypomniał resort spraw zagranicznych Francji.

Na tym etapie Polska nie korzysta z tych środków europejskich, które pozostają dostępne - zauważyło francuskie MSZ.

20:50 Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych o sytuacji na granicy

20:45 Szef polskiego MSZ rozmawiał ze swoim tureckim odpowiednikiem

20:40 Migranci gromadzą się w Mińsku

Migranci cały czas gromadzą się w Mińsku - pisze na Twitterze Hanna Liubakova, białoruska dziennikarka. Wielu z nich uważa, że sytuacja na granicy nie jest tak zła, jak przedstawiają ją media i dlatego chcą spróbować przedostać się do Polski.





20:34 Pentagon nie widzi związku między kryzysem na granicy z Białorusią, a działaniami rosyjskich wojsk

Nie widzimy związków między sytuacją na granicy unijno-białoruskiej i niepokojącymi ruchami wojsk Rosji przy granicy z Ukrainą - oświadczył w środę rzecznik Pentagonu John Kirby. Wezwał jednak Rosję do wyjaśnienia swoich intencji, stojących za niecodziennymi manewrami.



20:24 Żaryn: Czwartek może być pełen działań destabilizujących

Mamy na pewno sygnały, które wskazują, że jutrzejszy dzień może być pełen różnego rodzaju aktów destabilizujących - powiedział w środę rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn pytany o sytuację na granicy polsko-białoruskiej.



Oczywiście ten rejon Kuźnicy pozostaje największym wyzwaniem, ale widzimy, że migranci są dzieleni na mniejsze grupy. Sytuacja kryzysowa jest rozciągana wzdłuż naszej granicy, także wszędzie musimy być czujni i wszędzie nasi funkcjonariusze i żołnierze muszą mieć oczy otwarte - zaznaczył Żaryn w Polsat News.

20:08 Ursula Von der Leyen w Waszyngtonie

19:54 Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej tematem rozmów w Waszyngtonie

19:50 Reportaż RMF FM z granicy

"Za nic nie chcemy tam wrócić. Białorusini traktowali nas bardzo źle, bili nas, zabrali nam wszystkie rzeczy i pieniądze" - mówią trzej Syryjczycy, którzy znaleźli się w pułapce: bez możliwości powrotu na Białoruś i bez prawa przebywania na terytorium Polski. Kilka dni temu przeszli przez kolczasty drut dzielący Polskę i Białoruś. Mówią, że drut rozcięli białoruscy pogranicznicy.

19:47 Rzecznik WOT: Przy granicy jest ok. 800 osób

19:46 Rzecznik WOT: Terytorialsom nie puszczą nerwy

19:44 Rzecznik WOT: To może być próba zakłócania 11 listopada

19:43 Białoruskie wojska na granicy

19:24 Migranci ukrywali się w karetce

19:14 Apel Tuska w sprawie kryzysu na granicy

19:01 Niemiecka chadecja apeluje o wsparcie Polski

Alexander Dobrindt, szef bawarskiej grupy posłów chadeckich w Bundestagu, w wypowiedzi dla DPA wezwał w środę partie przyszłego rządu - SPD, Zielonych i FDP - do wsparcia wysiłków Polski, mających na celu zabezpieczenie granicy z Białorusią.



Spodziewam się, że partie koalicyjne nie cofną się w tej sprawie i poprą zabezpieczanie granic jako wyraz sprzeciwu wobec prób szantażu ze strony reżimu Łukaszenki - powiedział Dobrindt w Berlinie agencji dpa.

18:50 Rzecznik WOT: Migranci przygotowują się na dłuższy pobyt

Grupa liczy ok. 800 osób. Ostatnie informacje są takie, że tych osób ubywa lub są podmieniane - jedne wyjeżdżają, inne są dosyłane, żeby odświeżyć grupę - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM rzecznik Wojsk Obrony Terytorialnej, pułkownik Marek Pietrzak, pytany o migrantów koczujących przy polsko-białoruskiej granicy w okolicach Kuźnicy. To głównie mężczyźni, ale niestety są też tam kobiety, są też tam dzieci. Ta grupa jest tak ułożona przez służby białoruskie, że te osoby, które wyzwalają w nas emocje są dyslokowane bezpośrednio przy koncentrinie, potem są namioty, domki wybudowane. Od wczoraj tam powstała znacząca infrastruktura. W sztuce przetrwania i survivalu te osoby są dość zaawansowane - dodał.

18:38 Tusk apeluje o solidarność UE z Polską

Lider PO Donald Tusk zwrócił się w środę do przywódców państw-członków UE z apelem o solidarność z Polską i Litwą w obliczu kryzysu na granicy z Białorusią. Wezwał do użycia "wszystkich dostępnych środków nacisku", by powstrzymać eskalację napięcia na wschodniej granicy Unii.

Lider Platformy Obywatelskiej przebywa w środę w Brukseli, gdzie prowadzi m.in. rozmowy w związku z obecnym kryzysem migracyjnym.

Wystosował też list otwarty do przywódców państw Unii Europejskiej. "Zwracam się do Was, przywódców państw-członków Unii Europejskiej, z gorącym apelem o pełną solidarność z Polską i Litwą w obliczu wstrząsającego kryzysu na granicy z Białorusią" - napisał szef PO.

18:29 Von der Leyen w Waszyngtonie

Absolutnie podzielamy pogląd, że jest to atak hybrydowy, którego celem jest zdestabilizowanie, ale ten atak się nie powiedzie. Będziemy chronić nasze demokracje - powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen po odbyciu ponad godzinnej rozmowy z prezydentem USA Joe Bidenem. Oświadczyła, że kryzys na polsko-białoruskiej granicy nie dotyczy tylko Polski i Białorusi, ale jest odpowiedzialnością całej UE.



Znamy ten schemat działania ataków hybrydowych. Jesteśmy przyzwyczajeni do nich, widzieliśmy je przy okazji prób ingerencji w nasze wybory, widzimy cyberataki i rozsiewanie dezinformacji. Teraz widzimy instrumentalizację migrantów na granicy UE - powiedziała polityk.



Von der Leyen dodała, że razem z amerykańskim prezydentem zgodzili się, by zwrócić się do krajów, z których wylatują migranci, ustalili też, że rozważą sankcje przeciwko liniom lotniczym, które umożliwiają "przemyt ludzi" na Białoruś. Zaapelowała do białoruskich władz, by udzieliły agencjom humanitarnym ONZ dostępu do migrantów.



Szefowa KE zapowiedziała, że Unia w przyszłym tygodniu ustali nowe sankcje przeciwko Białorusi, które dotkną zarówno osoby związane z reżimem jak i przedsiębiorstwa.



Ważne jest, żeby reżim Łukaszenki zrozumiał, że jego zachowanie ma swoją cenę - podkreśliła przewodnicząca Komisji. Dodała, że amerykańskie sankcje przeciw Mińskowi wejdą w życie w grudniu.



Jak powiedziała von der Leyen, jej rozmowy z Bidenem były "bardzo produktywne", a poza kwestią granicy z Białorusią dotyczyły też innych tematów międzynarodowych, w tym pandemii.

18:08 Nadbużański SG: Na granicy w woj. lubelskim jest spokojnie

W woj. lubelskim na granicy z Białorusią jest spokojnie. Nie odnotowaliśmy szczególnych zdarzeń związanych z próbą nielegalnego przekroczenia granicy państwowej - przekazał w środę popołudniu rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej porucznik Dariusz Sienicki.



18:01 Parlament Europejski debatuje o sytuacji na granicy

17:33 Ursula Von der Leyen po spotkaniu z Joe Bidenem

Sytuacja na granicy z Białorusią nie jest kryzysem migracyjnym, ale próbą destabilizacji sąsiadów Białorusi. Poszerzymy zakres sankcji wobec Białorusi - powiedziała Ursula Von der Leyen po spotkaniu z Joe Bidenem w Waszyngtonie.

17:31 Białoruskie służby odpychają migrantów z przejść granicznych

Funkcjonariusze białoruskich służb odpychają migrantów, którzy chcą dotrzeć do przejścia granicznego z Polską, gdzie mogliby złożyć wnioski o ochronę międzynarodową - relacjonuje w środę białoruski opozycyjny dziennikarz Tadeusz Giczan.



"To spotyka migrantów starających się dotrzeć do oficjalnego przejścia granicznego, na którym Polska - jak twierdzą jej władze - przyjęłaby ich wnioski o azyl. Białoruskie wojska wewnętrzne odpychają ich z powrotem w otchłań lasów Białorusi" - napisał na Twitterze Giczan.



17:28 NATO jest gotowe do dalszej pomocy sojusznikom

17:19 Ukraina przygotowuje się do scenariusza polsko-białoruskiego

Ukraina przygotowuje się do scenariusza takich wydarzeń, do jakich dochodzi na białorusko-polskiej granicy - oświadczył w środę szef MSW w Kijowie Denys Monastyrski. Zapowiedział wzmocnienie ochrony granicy z Białorusią.



Jak dodał, strona ukraińska określiła odcinki na granicy z Białorusią, na których jest największe prawdopodobieństwo zgromadzenia się migrantów.

17:10 Manfred Weber za budowaniem muru na granicy z Białorusią

Nikt nie chce budować murów i płotów, ale jeśli technicznie nie ma innej możliwości, by chronić nasze granice, wówczas inwestycje w bariery fizyczne również muszą być możliwe. (...) Jako EPL opowiadamy się za tym, by w wyjątkowej sytuacji środki unijne udostępnić na budowę tego rodzaju infrastruktury - mówił przewodniczący frakcji EPL ManfredWeber podczas debaty pt. "Eskalacja kryzysu humanitarnego na granicy unijno-białoruskiej, w szczególności w Polsce".

To nie jest kryzys migracyjny, tylko atak hybrydowy na Unię Europejską. Dyktator Łukaszenka najpierw zwalczał demokratyczną opozycję we własnym kraju, zamykał ludzi w więzieniach. Uruchomiliśmy sankcje i teraz wywiera presję na Unię Europejską. To jest (jego) model biznesowy. System oligarchiczny na Białorusi działa właśnie w taki sposób - ocenił niemiecki polityk.



Będziemy chronić nasze granice. Przemytnicy i dyktatorzy nie będą decydować, kto do nas wjeżdża - zadeklarował.



Zastrzegł jednocześnie, że przy ochronie granic nie wolno naruszać "godności i praw migrantów".



Litwa i Łotwa pokazały, jak traktować te osoby w sposób humanitarny i odpowiedzialny. Tak się nie dzieje w Polsce. Władze Polski nie przyjmują obecnie wsparcia Frontexu. Nie mamy przejrzystości co do tego, co się dzieje na granicy - ubolewał Weber.

17:08 Borrell: Mamy do czynienia z nowym szlakiem migracyjnym

Zdjęcia, które można było zobaczyć w Polsce, na pewno są szokujące, a sytuacja może się zaostrzyć. Mamy do czynienia z potencjalnym nowym szlakiem migracyjnym - mówił podczas debaty w PE szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

Władze Białorusi wykorzystują ludzi jako narzędzia do realizacji celów politycznych - wskazał.

17:05 Episkopat o kryzysie migracyjnym

Stanowczo potępiam wykorzystywanie przez stronę białoruską dramatów ludzkich do prowadzenia działań przeciwko suwerenności Polski - napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w komunikacie wobec eskalacji napięć na granicy polsko-białoruskiej.



17:02 Zatrzymana karetka z 18 migrantami

Policjanci z Olecka na Mazurach zatrzymali do kontroli karetkę pogotowia, którą podróżowało kilkunastu migrantów.

Na przednich siedzeniach siedzieli dwaj 28-latkowie ubrani w kombinezony ochronne, mające sugerować, że karetką jest przewożona osoba zakażona koronawirusem. Tak jednak nie było, w przestrzeni ładunkowej znajdowało się 18 cudzoziemców, którzy na terenie Polski znaleźli się nielegalnie. Auto zostało zabezpieczone, a kierujący, pasażer i obcokrajowcy zostali zatrzymani i przekazani do dyspozycji Straży Granicznej i prokuratury - mówi aspirant Tomasz Markowski, rzecznik warmińsko-mazurskiej policji.

16:33 NATO o kryzysie migracyjnym

Kwatera Główna NATO podała, że Polska poinformowała w tym dniu Radę Północnoatlantycką o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.



"Kraje sojusznicze NATO są w pełni solidarne z Polską i innymi sojusznikami, dotkniętymi instrumentalizacją migrantów przez Białoruś. Sojusznicy jasno dali do zrozumienia, że Białoruś ponosi odpowiedzialność za kryzys, a wykorzystywanie migrantów przez reżim Łukaszenki jako taktyka hybrydowa jest nieludzkie, nielegalne i niedopuszczalne" - podała Kwatera Główna Sojuszu.



"NATO nadal uważnie monitoruje sytuację. Sekretarz Generalny pozostaje w bliskim kontakcie z rządami państw sojuszniczych w tej sprawie. NATO jest gotowe do dalszej pomocy naszym sojusznikom i utrzymania bezpieczeństwa w regionie" - dodała.

16:31 UE oczekuje, że Polska wpuści Frontex na granice

16:01 Na razie nie ma w planach szczytu UE w sprawie kryzysu

W Parlamencie Europejskim powinna się niebawem zacząć debata poświęcona sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.

Na razie nie ma konkretnych planów zwołania szczytu Unii Europejskiej w tej sprawie. Jak usłyszała nasza korespondentka, najpierw muszą się odbyć spotkania ministrów w tej sprawie.

W poniedziałek planowane jest spotkanie szefów dyplomacji UE, gdzie zapadną decyzje w sprawie sankcji. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, może także zostać zwołane nadzwyczajne spotkanie ministrów spraw wewnętrznych.

Z informacji naszej korespondentki wynika też, że jest oczekiwanie, że Polska zgodzi się na obecność Frontexu na granicy i wpuści przedstawicieli KE. Jak usłyszała nasza korespondentka, jeżeli Polska oczekuje solidarności i wsparcia całej Unii, to musi też pokazać, że sprawa ma europejski wymiar.

Chodzi także o to, żeby pokazać Łukaszence i Putinowi, że UE w kwestii humanitarnego podejścia wobec migrantów - nie jest podzielona.

15:06 Straż graniczna publikuje kolejne filmy z granicy

Straż graniczna na swoim koncie na Twitterze publikuje kolejne filmy z granicy polsko-białoruskiej. "Kolejny przykład ukierunkowania imigrantów przez służby białoruskie oraz współdziałania cudzoziemców z tymi służbami, w celu przedostania się nielegalnie do Polski i UE" - piszą służby.



15:01 Szef MSW Austrii dziękuje Polakom za działania na granicy

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński rozmawiał telefonicznie ze swoim odpowiednikiem w Austrii Karlem Nehammerem. Szef austriackiego MSW podziękował Polsce za działania wobec naporu migrantów na granicę UE i zadeklarował pełne wsparcie polityczne - podało polskie MSWiA.





14:50 Rząd zastanawia się nad częściowym dopuszczeniem dziennikarzy na tereny przygraniczne

Rząd zastanawia się nad częściowym dopuszczeniem dziennikarzy na tereny przygraniczne. Reporterzy nie mogliby jednak swobodnie poruszać się po miejscowościach objętych stanem wyjątkowym.

Według wstępnej koncepcji, przy granicy powstanie dla nich jeden punkt - zapowiadał premier Mateusz Morawiecki.

Rozważamy utworzenie całego, odpowiedniego miejsca, ośrodka blisko bardzo granicy, w którym to ośrodku dziennikarze by mieli też dużo szybszy dostęp do informacji, do osób, które mieszkają w pasie przygranicznym - powiedział premier.

Rząd uważa, że obecność kamer i fotoreporterów mogłaby jedynie zaognić sytuację na granicy i doprowadzić do prowokacji.

14:40 Von der Leyen: popieramy pełny dostęp agencji ONZ do migrantów na Białorusi

Popieramy pełny dostęp agencji ONZ do migrantów na Białorusi - oświadczyła na Twitterze przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen po rozmowie telefonicznej z Filippo Grndim, wysokim komisarzem Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców (UNHCR).

Dobra rozmowa Filippo Grandim w sprawie sytuacji migrantów, którzy utknęli na granicy UE z Białorusią. Pilnie należy znaleźć rozwiązanie wspólnie z agencjami ONZ. Popieramy pełny dostęp agencji ONZ do migrantów pozostawionych samym sobie na Białorusi - napisała von der Leyen.

14:35 Żaryn: Białoruś manipuluje obrazem wydarzeń i stara się wzbudzić litość wobec migrantów

Białoruś manipuluje obrazem wydarzeń, ukazuje rzekomą agresję Polski i stara się wzbudzić litość wobec migrantów - podkreślił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Jak zaznaczył, jesteśmy ofiarami agresji hybrydowej jako państwo i manipulacji jako społeczeństwo.



14:17 Komisja Europejska: Rosja powinna wpłynąć na Białoruś w celu zażegnania kryzysu na granicy

Rosja powinna użyć swoich wpływów na Białorusi, by doprowadzić do zakończenia kryzysu migracyjnego wywołanego przez władze w Mińsku - zaapelował na konferencji prasowej w Brukseli rzecznik Komisji Europejskiej ds. zagranicznych Peter Stano.

Odnosząc się do wypowiedzi szefa MSZ Rosji Siergieja Ławrowa, który porównał we wtorek sytuację na granicy polsko-białoruskiej do tej z 2015 r. w Turcji, przedstawiciel KE stwierdził, że jest to "dezinformacja".

Ktokolwiek twierdzi lub doszukuje się podobieństw między sytuacją w Turcji w 2015 r. a Białorusią teraz, co do zasady uprawia dezinformację. Jest to metoda często stosowana przez naszych przyjaciół i partnerów z Rosji. Spójrzmy na fakty: to z czym mamy do czynienia na Białorusi, to zorganizowany przez państwo, sztucznie wywołany kryzys migracyjny. I tak go należy traktować - oznajmił Peter Stano.

Wszyscy wiedzą jak to działa - co reżim Łukaszenki robi, żeby zwabić ludzi na Białoruś. Obiecuje wjazd do Unii Europejskiej, a potem - po wylądowaniu w Mińsku - wypycha tych ludzi na granicę i zmusza do nielegalnych prób jej przekroczenia (...) - doprecyzował rzecznik KE.

14:15 Białoruś zapowiada regularne patrole rosyjskich bombowców nad swoją granicą

Ministerstwo obrony Białorusi poinformowało o zwiększeniu sił obrony przeciwlotniczej przy swojej granicy zachodniej i północno-zachodniej, a także o tym, że nad Białorusią będą regularnie latać rosyjskie bombowce strategiczne.



14:10 Sasin: Spółki Skarbu Państwa wspierają naszych funkcjonariuszy na granicy polsko-białoruskiej

Spółki Skarbu Państwa wspierają naszych żołnierzy i funkcjonariuszy na granicy polsko-białoruskiej, podejmują takie działania nie pierwszy raz, kierując się społeczną odpowiedzialnością biznesu - powiedział w Zamościu wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Dodał, że na apel ministerstwa aktywów państwowych szeroko odpowiedziały już spółki Skarbu Państwa, takie jak m.in. KGHM, PGNiG, Polska Grupa Energetyczna, PZU.

14:06 Migranci, którzy przebywają w koczowisku zabrali głos

Białoruscy pogranicznicy siłą zmuszają nas, byśmy przedzierali się do Polski - mówi jeden z irackich Kurdów, który przebywa w koczowisku przy granicy z Polską. Rozmawiali z nim dziennikarze niezależnego białoruskiego portalu Zerkało.

Mężczyzna opowiadał, że na Białoruś legalnie przyleciał z matką i dwoma braćmi. Za każdego z członków rodziny zapłacili po 3 tysiące dolarów - celem miała być Unia Europejska. Z Mińska taksówką dostali się w rejon granicy, potem szli pieszo, aż dotarli do granicznych zapór - tam zamieszkali w prowizorycznym obozie. W ocenie mężczyzny w koczowisku i jego okolicach jest około 3 tysięcy ludzi.

Jak twierdzi - warunki są dramatyczne - główne problemy to zimno i brak żywności. Jak powiedział dziennikarzom - liczył, że Polacy otworzą granicę dla cudzoziemców i umożliwią im przedostanie się do Niemiec. To główny cel ich podróży. Z wypowiedzi mężczyzny wynika, że jest zdziwiony blokadą, a jednocześnie tym, że białoruscy mundurowi siłą zmuszają ich do przekraczania granicy.

13:36 Premier: Musimy rozmawiać z UE o skutecznym zablokowaniu lotów z Bliskiego Wschodu na Białoruś

Musimy rozmawiać z UE o skutecznym zablokowaniu lotów z Bliskiego Wschodu na Białoruś - powiedział premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu w Warszawie z szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem. Podkreślił, że w odpowiedzi na kryzys migracyjny na granicy Polski z Białorusią "powinniśmy razem z UE wypracować wspólną odpowiedź". Zapewnił, że jego rozmówca z UE ma "pełną świadomość takiej koniczności".

Dodał, że trzeba też rozpocząć "akcje dyplomatyczną z poziomu Brukseli" w stolicach Bliskiego Wschodu. Podkreślił, że nie ma żadnych wątpliwości, że to reżim białoruski sprowadza migrantów z Bliskiego Wschodu na granicę, po to, żeby transportować tych ludzi do Europy Zachodniej.



Dziś musimy zwiększyć naszą presję poprzez odpowiedni mechanizm sankcji, żeby (reżim na Białorusi - przyp. red.) skończył z tą praktyką - powiedział premier.

13:31 Szef białoruskiego MSZ: UE wysyła sygnały w sprawie rozmów z Białorusią

Szef MSZ Białorusi Uładzimir Makiej powiedział, że jego kraj jest gotów do dialogu. Zapewnił, że Mińsk dostaje z Unii Europejskiej sygnały, iż "trzeba wyjść z tej sytuacji" i można byłoby rozpocząć "poufne rozmowy".

Białoruś - kontynuował - jest gotowa "do rozwiązywania wszelkich, nawet najbardziej drażliwych kwestii za pomocą dialogu".

Makiej oświadczył, że oskarżenia pod adresem Białorusi o organizowanie napływu imigrantów są "bezpodstawne". Oskarżył kraje zachodnie, że potrafią jedynie "wymachiwać toporem sankcji" i ostrzegł, że Białoruś wspólnie z Rosją "znajdzie odpowiedź na tworzone sztucznie zagrożenie" ze strony NATO na granicy z Białorusią.

Wszelkie nieprzyjazne działania wobec naszych krajów nie mogą i nie powinny pozostawać bez skonsolidowanej odpowiedzi - ostrzegł szef MSZ Białorusi.

13:27 Premier o sytuacji na granicy

Wydarzenia na granicy polsko-białoruskiej to nie kryzys migracyjny, to kryzys polityczny wywołany przez Łukaszenkę w celu destabilizacji sytuacji w UE - powiedział po spotkaniu z szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem premier Mateusz Morawiecki.



Wydarzenia z ostatnich dni to test dla Polski i test dla Europy i zdajemy sobie sprawę z tego, że ryzyka mogą eskalować, że sytuacja może się pogarszać, że możemy mieć do czynienia z coraz to nowymi metodami prowokacji ze strony Łukaszenki i jego mocodawców - mówił szef rządu.



Premier RP Mateusz Morawiecki i Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel podczas konferencji prasowej po spotkaniu w kancelarii premiera w Warszawie. / Marcin Obara / PAP

13:06 Żołnierze 1 Podlaskiej Brygady OT powołani w pilnym trybie realizują zadania na granicy

"Żołnierze 1 Podlaskiej Brygady OT powołani w trybie natychmiastowego stawiennictwa realizują zadania w ramach operacji Silne Wsparcie" - poinformowano na Twitterze resortu obrony. Zamieszczono też zdjęcia żołnierzy WOT podczas patrolu w Sokółce na Podlasiu.



12:50 Szefowa KE będzie rozmawiać z prezydentem USA o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen będzie dziś w Waszyngtonie rozmawiać z prezydentem USA Joe Bidenem o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej - poinformowała na konferencji prasowej w Brukseli rzeczniczka KE Dana Spinant.

Przewodnicząca i prezydent poruszą szeroki wachlarz tematów związanych z partnerstwem UE i USA. W szczególności odniosą się do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej - poinformowała przedstawicielka KE.

12:30 SG: W grupach migrantów, którzy ostatniej doby próbowali sforsować granicę mogło być w sumie 360 osób

W trzech dużych grupach, które ostatniej doby próbowały sforsować granicę w rejonie Białowieży, Dubicz Cerkiewnych i Krynek, mogło być w sumie do 360 osób - wynika z informacji przekazanych przez st. chor. sztab. Ewelinę Szczepańską z sekcji prasowej straży granicznej.

W grupie, która w nocy próbowała sforsować granicę w rejonie Białowieży było ok. 200 osób. W drugiej grupie, w okolicach Dubicz Cerkiewnych, miało być do 60 osób, z kolei w okolicach Krynek, we wtorek granicę próbowało przekroczyć ok. 100 migrantów.

Jak przekazała, próby siłowego przekroczenia granicy zostały udaremnione.

W okolicach Białowieży części migrantów udało się przekroczyć linię granicy, ale próba ta - podobnie jak pozostałe - została udaremniona - powiedziała Szczepańska.

Jesteśmy przygotowani na to, że te próby będą się powtarzać. Próby siłowego forsowania granicy są prowadzone od jakiegoś czasu - dodała i zaznaczyła, że najpierw grupy próbujące przekroczyć granicę liczyły kilka osób, następnie kilkanaście, a teraz są to nawet grupy kilkusetosobowe.

Straż graniczna zaznacza, że granica obecnie jest patrolowana m.in. z powietrza. Cały czas jesteśmy na miejscu. W momencie, kiedy widzimy, że grupy są zbierane, mamy możliwość jeszcze dodatkowo intensyfikowania działań, żeby granica była bezpieczna i to będziemy robić za każdym razem - powiedziała Ewelina Szczepańska.

12:10 MON: Migranci są pod ścisłym nadzorem funkcjonariuszy białoruskich służb

"Migranci koczujący na Białorusi przy granicy z Polską są pod ścisłym nadzorem i kontrolą funkcjonariuszy białoruskich służb" - informuje Ministerstwo Obrony Narodowej na Twitterze.

12:00 SG: Służby białoruskie dostarczyły prowiant migrantom

"Wczoraj późnym popołudniem, w okolicach Kuźnicy, służby białoruskie dostarczyły prowiant dla migrantów. Wszystko działo się pod czujnym okiem reżimowych mediów. Akcja propagandowa po drugiej stronie granicy polsko-białoruskiej trwa" - napisała na Twitterze straż graniczna.

11:40 Rozpoczęło się spotkanie premiera Morawieckiego z szefem Rady Europejskiej

W Warszawie rozpoczęło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesem Michelem. Głównym tematem rozmów kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej.

Rzecznik polskiego rządu Piotr Müller ocenił wcześniej, że wizyta Michela w Warszawie jest wyrazem solidarności Unii Europejskiej wobec sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.

Spotkanie będzie dotyczyło aktualnej sytuacji, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Unii Europejskiej, sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, litewsko-białoruskiej oraz łotewsko-białoruskiej, bo te trzy państwa są aktualnie przedmiotem ataku o charakterze wojny hybrydowej ze strony Białorusi - mówił Müller.

Rzecznik rządu wyraził nadzieję, że instytucje unijne zakończą procedury związane z sankcjami wobec Białorusi.

11:35 Rozporządzenie MEiN: Na obszarze 9 powiatów przygranicznych będzie można wprowadzić naukę zdalną

Na obszarze powiatów: augustowskiego, bialskiego, białostockiego, hajnowskiego, łosickiego, sejneńskiego, siemiatyckiego, sokólskiego i włodawskiego dyrektor szkoły lub przedszkola będzie mógł do 30 listopada wprowadzić naukę zdalną - wynika z rozporządzenia ministra edukacji i nauki

Chodzi o rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej.

Minister edukacji i nauki poinformował rano o podpisaniu tego rozporządzenia. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt tego rozporządzenia z adnotacją, że został on skierowany do podpisu ministra, a następnie skierowany do ogłoszenia.

"Rozporządzenie (...) wynika z potrzeby określenia sposobu funkcjonowania jednostek systemu oświaty z uwagi na kryzys migracyjny i napiętą sytuację na granicy polsko-białoruskiej" - podano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Wejdzie ono w życie z dniem ogłoszenia.

11:25 Kreml: Słowa Morawieckiego o odpowiedzialności Rosji za sytuację na granicy z Białorusią są nie do przyjęcia

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że Rosja uważa za "nieodpowiedzialne i nie do przyjęcia" słowa premiera Polski Mateusza Morawieckiego o tym, że Rosja ponosi odpowiedzialność za sytuację na granicy polsko-białoruskiej.

Uważamy za absolutnie nieodpowiedzialne i nie do przyjęcia słowa premiera Polski o tym, że Rosja ponosi odpowiedzialność za tę sytuację. To oświadczenie jest absolutnie nieodpowiedzialne i nie do przyjęcia - powiedział Pieskow na codziennym briefingu dla prasy.

Jak przekazuje rosyjska agencja TASS, Pieskow nazwał "próbą uduszenia Białorusi" ewentualną decyzję o zamknięciu granicy polsko-białoruskiej.

10:51 Żaryn: Migranci otrzymują instrukcje dot. przygotowania transparentów i rozdawania im dzieciom

"Migranci otrzymują kolejne instrukcje dotyczące przygotowania medialnej osłony ataków na granicę Polski" - poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Dodał, że chodzi o przygotowanie transparentów oraz rozdawanie im dzieciom.

11:50 SG: Trzy duże próby nielegalnego przekroczenia granicy

Minionej doby w trzech miejscach w województwie podlaskim prowadzone były akcje z związku z nielegalnym przekroczeniem granicy z terytorium Białorusi przez duże grupy cudzoziemców - informuje straż graniczna.

Poinformowała o tym mjr Katarzyna Zdanowicz, rzecznik Podlaskiego Oddziału SG. Chodzi o zdarzenia z okolic Krynek, Białowieży i Dubicz Cerkiewnych. W okolicy Krynek grupa imigrantów, którym udało się sforsować ogrodzenie graniczne i dostać do Polski, liczyła ok. stu osób, w okolicach Białowieży było to ok. dwustu osób, zaś koło Dubicz Cerkiewnych - kilkadziesiąt osób (rzecznik nie miała dokładnych danych). Wcześniej RMF FM informowało o dwóch grupach migrantów, które sforsowały granicę i weszły na teren naszego kraju.

Wszystkie te próby zostały udaremnione, wszystkie te osoby zostały z powrotem przekierowane, doprowadzone na Białoruś - mówiła mjr Zdanowicz.

Dodała, że przy przejściu granicznym w Kuźnicy nadal jest obozowisko imigrantów, według szacunków straży granicznej, jest tam kilkaset osób, początkowo liczbę tę szacowano na 800 osób, ale się ona zmniejsza. Być może jest ich trochę mniej, ale niewiele - dodała.

10:15 Na granicy jest ok. 15 tys. żołnierzy

"Już około 15 tys. żołnierzy chroni naszą granicę. Wojsko Polskie, straż graniczna i policja każdego dnia wykonują tytaniczną pracę, by ochronić ojczyznę przed atakiem reżimu Łukaszenki. Oni muszą czuć nasze wsparcie, muszą wiedzieć, że stoi za nimi cały naród" - napisał szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak na Twitterze.



9:25 Rzecznik rządu: brany jest pod uwagę scenariusz całkowitego zamknięcia granicy z Białorusią

W dalej idących scenariuszach brane jest pod uwagę całkowite zamknięcie granicy z Białorusią. Wysyłamy informacje do władz Białorusi, że jest to możliwe, jeśli nie zaprzestaną swych działań. Żadnej informacji zwrotnej w tej sprawie nie ma - mówił rzecznik rządu Piotr Müller w rozmowie z portalem Wirtualna Polska.

Jednym z wariantów, który mamy w analizach jest to, że funkcjonariusze służb białoruskich na przykład udostępnią jednej, dwóm, trzem osobom, które są w tych grupach broń i po prostu dojdzie do sytuacji, która będzie związana z jej użyciem i będziemy wtedy mieli kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Wtedy oczywiście władze białoruskie powiedzą, że absolutnie nie mają nic z tym wspólnego - mówił Müller.

Podkreślił, że "to typowy przejaw wojny hybrydowej", która polega na tym "w przeciwieństwie do tego, co było 50 czy 100 lat temu, że szybkość rozprzestrzeniania się informacji jest bardzo wysoka".

Rzecznik rządu zapowiedział, że polskie władze będą się domagały sankcji dla linii lotniczych, wożących migrantów na Białoruś, z domaganiem się zakazu lotów na terenie UE włącznie.

Zapytany, czy w związku z sytuacja na granicy z Białorusią Polska zdecyduje się na uruchomienie artykuł 4 traktatu NATO, który mówi o konsultacjach w razie zagrożenia jednego z sojuszników, odpowiedział, że "takie działania nie są wykluczone" i konsultacje w tej sprawie się odbywają.

Kolejnym etapem jest formalizowanie tego typu działań - powiedział Müller.

9:10 MON: Służby białoruskie oddają strzały w obecności migrantów

Na Twitterze MON zamieszczono dwa krótkie filmy, na których zarejestrowano strzał oddany po białoruskiej stronie granicy przez uzbrojonego mężczyznę w mundurze. Na nagraniach widać grupę migrantów stojących przy granicznych zabezpieczeniach po białoruskiej stronie granicy. Wśród nich są dzieci.

Zarejestrowano też moment, w którym uzbrojony mężczyzna w mundurze oddał strzał, stojąc kilka metrów od grupy ludzi, wywołując tym wśród nich krzyki przerażenia. Uzbrojeni mężczyźni wykonują też gwałtowne i agresywne ruchy wobec grupy migrantów.

Resort opatrzył pierwsze nagranie podpisem: "Służby białoruskie zastraszają migrantów oddając strzały w ich obecności". Pod drugim filmem MON napisał: "Uchwyciliśmy także akty przemocy ze strony Białorusinów".

9:00 Niemieccy dziennikarze próbowali wjechać do strefy objętej stanem wyjątkowym

Kilkunastu niemieckich dziennikarzy chciało wczoraj około godz. 17 wjechać do strefy objętej stanem wyjątkowym. Zostali zatrzymani na drodze krajowej numer 19.

Jak informuje reporter RMF FM Piotr Bułakowski, policjanci na punkcie kontrolnym na wysokości miejscowości Kruglany - kilka kilometrów przed Kuźnicą - zatrzymali autobus, którym podróżowało kilkunastu obywateli Niemiec.

Pokazując legitymacje prasowe chcieli wjechać do strefy objętej stanem wyjątkowym, a konkretnie dojechać do miejsca, gdzie koczuje największa grupa migrantów. Policjanci ich wylegitymowali.

Dziennikarze jedynie nagrali pracę funkcjonariuszy na punkcie kontrolnym i zawrócili.

8:49 599 prób nielegalnego przekroczenia granicy

Ostatniej doby odnotowano 599 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski - poinformowała straż graniczna. Zatrzymanych zostało 9 osób, w tym obywatele Libanu, Iraku i Syrii.

Wydano także 48 postanowień o opuszczeniu terytorium RP. Z kolei za pomocnictwo w przekroczeniu granicy zatrzymano trzy osoby, jednego obywatela Rosji, a także obywatela Szwecji i obywatela Litwy.

Od początku roku straż graniczna zanotowała prawie 32 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego 3,2 tys. w listopadzie, blisko 17,3 tys. w październiku, prawie 7,7 tys. we wrześniu i ponad 3,5 tys. w sierpniu.

7:10 Spokojna noc w pobliżu Kuźnicy

W pobliżu Kuźnicy, gdzie znajduje się kilkusetosobowe koczowisko, noc minęła spokojnie - informuje Piotr Bułakowski. Nie było nielegalnych prób przekroczenia granicy, nie było też żadnych prowokacji.

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, cudzoziemcy mieszkający w namiotach nie niszczyli odbudowanego fragmentu ogrodzenia i nie doszło do żadnych incydentów. Nasz dziennikarz usłyszał w straży granicznej, że w tym koczowisku nie zmieniła się także liczba migrantów - wciąż mowa o ośmiuset osobach.

6:00 Dwie grupy migrantów sforsowały granicę

Dwie grupy migrantów sforsowały polsko-białoruską granicę i weszły na teren naszego kraju. Miało to miejsce w pobliżu Krynek i Białowieży. Do pierwszego z incydentów doszło wczoraj. Do drugiego - po północy. Według Ministerstwa Obrony Narodowej, wszyscy migranci, którzy nielegalnie przekroczyli granicę w tych dwóch miejscach, zostali zatrzymani.

Jak informuje reporter RMF FM Piotr Bułakowski, do pierwszego ze zdarzeń doszło wczoraj, ok. 15:30 w pobliżu Białowieży. Nawet 200 osób miało sforsować granicę i wejść na teren naszego kraju. Na miejsce od razu wysłano pograniczników oraz 40 policjantów.

Do drugiego nielegalnego przekroczenia granicy doszło tuż po północy w pobliżu Krynek. W tym przypadku mowa o grupie liczącej około 60 osób. Na miejscu było 36 policjantów.

W tych miejscach działania zostały już zakończone. Tymczasem jak informuje Ministerstwo Obrony Narodowej na Twitterze, tej nocy było wiele prób przełamania polskiej granicy z terytorium Białorusi. "Wszyscy, którzy się przedarli, zostali zatrzymani" - zapewniono.

Grupa migrantów przy granicy

Grupa migrantów od poniedziałku jest obecna przy granicy polsko-białoruskiej w okolicach Kuźnicy. Według wyliczeń straży granicznej, chodzi o około 800 osób, a szef MSWiA Mariusz Kamiński uważa, że wzdłuż całej granicy może być nawet 4 tysiące migrantów.



Problemy są także przy granicy białorusko-litewskiej, tam bowiem także pojawiły się grupy migrantów. Litewski parlament już podjął decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na terenie przygranicznym.



Zapora na granicy

Do połowy przyszłego roku na odcinku granicy z Białorusią stanie stalowy płot z drutem kolczastym wyposażony w urządzenia elektroniczne.



Zapora wzdłuż granicy z Białorusią powstanie na długości 180 km na terenie Podlasia. Na terenie Lubelszczyzny naturalną zaporą jest rzeka Bug. Łącznie zapora będzie miała 5,5 metra wysokości. Wzdłuż granicy zamontowane będą czujniki ruchu oraz kamery dzienne i nocne.



Gdzie obowiązuje stan wyjątkowy? / RMF FM

Od 2 września w przygranicznym pasie z Białorusią w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów.



Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni.