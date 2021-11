Strona białoruska przygotowuje się dzisiaj na dużą próbę forsowania granicy - podała straż graniczna, relacjonując sytuację w obozie migrantów w rejonie Kuźnicy. Jak przekazano, cudzoziemcy dostają instrukcje, sprzęt oraz gaz od białoruskich służb. W ciągu ostatniej doby doszło do co najmniej dwóch kolejnych, masowych prób przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. W stronę polskich służb poleciały kamienie i gruz. Lekko ranny w głowę został jeden z policjantów. Najnowsze doniesienia z granicy zbieramy w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Polscy żołnierze przy granicy polsko-białoruskiej / KPRM /

Z ustaleń reporterów RMF FM wynika, że zasady obowiązujące podczas stanu wyjątkowego zostaną wydłużone bezterminowo.

Mateusz Morawiecki poinformował, że Polska razem z Litwą i Łotwą rozważa uruchomienie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego.

"Damy zielone światło dla poszerzenia ram prawnych naszych sankcji wobec Białorusi" - zapewnił w wywiadzie wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych Josep Borrell.

Straż graniczna podała, że strona białoruska przygotowuje się na dużą próbe forsowania granicy.





21:55 WOT o dużym poruszeniu w rejonie Kuźnicy





"Granica polsko - białoruska. Na koczowisku w rejonie Kuźnicy było duże poruszenie. Funkcjonariuszy i żołnierzy wojsk operacyjnych wzmocnili żołnierze WOT. Wspólnie stoimy na straży nienaruszalności granic" - napisały służby prasowe WOT na Twitterze terytorialsów późnym wieczorem.



Wcześniej, w niedzielę resort spraw wewnętrznych i administracji informował, że w pobliżu koczowiska migrantów w pobliżu Kuźnicy, w gotowości są wszystkie służby.



Polscy pogranicznicy są przygotowani na prowokacje i liczą, że może do nich dojść w każdej chwili. Przez cały dzień reżim Łukaszenki zwoził dziś pod polską granicę kolejnych migrantów. Wśród tych, którzy już są na miejscu, rozsiewane były plotki o możliwości przejazdu do Niemiec - informuje reporter RMF FM Roch Kowalski.



Ministerstwo spraw wewnętrznych informuje też, że Białorusini rozdają migrantom narzędzia i sprzęt, które w nocy mogą posłużyć do niszczenia płotu i forsowania granicy.



Na Podlasiu warunki dzisiejszej nocy są trudne. Temperatura spada do niemal zera, widoczność jest ograniczona przez mgłę i trwające od kilku godzin opady deszczu.





21:53 Premier Saksonii chwali Polskę

Przewodnicząca Bundestagu apeluje o szybką pomoc dla imigrantów z granicy polsko-białoruskiej. Premier Saksonii opowiada się przeciwko przyjmowaniu w Niemczech imigrantów, którzy utknęli w strefie przygranicznej. Mówi, że "Warszawa postępuje słusznie, więc nie wolno nam wbijać Polsce noża w plecy".



Przewodnicząca Bundestagu Baerbel Bas zaapelowała o szybką pomoc dla migrantów na granicy polsko-białoruskiej. "Ludzie są sprowadzani na granicę UE z fałszywymi obietnicami. Są wykorzystywani" - powiedziała polityk SPD w niedzielę w rozmowie z gazetami Funke Mediengruppe. Ostrzegła: "Nie możemy pozwolić, by ludzie i ich losy były wykorzystywane jako środek nacisku". Europa musi szybko uzgodnić, jak pomóc tym ludziom.



W kontekście sytuacji na granicy polsko-niemieckiej premier Saksonii Michael Kretschmer opowiedział się natomiast przeciwko przyjmowaniu w Niemczech lub innych krajach UE migrantów, którzy utknęli w strefie przygranicznej. "Gdybyśmy tego chcieli, nie musieliby jechać objazdem przez Mińsk, ale mogliby lecieć bezpośrednio do Niemiec".





21:28 Komunikat o rozmowach polsko-amerykańskich o sytuacji na granicy

W niedzielnym komunikacie dotyczącycm sobotniej rozmowy telefonicznej szefów dyplomacji USA i Polski zaznaczono, że szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken "Wyraził też głęboką wdzięczność za aktywne wsparcie Polski dla integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy".

Strona amerykańska przekazała też, że USA, Polska i inni sojusznicy są zjednoczeni w determinacji, by nakładać koszty na Rosję za jej agresję i "inne szkodliwe działania w regionie".



W opublikowanym w sobotę komunikacie polskiego MSZ, rzecznik Łukasz Jasina stwierdził, że podczas rozmowy z Blinkenem, minister Rau "przedstawił kryteria, którymi Polska będzie się kierować w ocenie rozwoju sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i w swoich dalszych decyzjach". Jasina dodał, że ministrowie rozmawiali też na temat sytuacji wokół Ukrainy i zgodzili się "pozostawać w stałym kontakcie".





21:13 Długie oczekiwanie na przejściach granicznych

Wciąż długa kolejka ciężarówek czekających na odprawę przed polsko-białoruskim przejściem granicznym w Bobrownikach (Podlaskie). W niedzielę wieczorem czas oczekiwania wyniósł 51 godzin, rano były to 53 godziny.

Z kolei na przejściu w Koroszczynie szacunkowy oczekiwać na wjazd do Polski trzeba ok. 24 godziny.



Na wyjazd z Polski przez towarowe przejście graniczne z Białorusią w Koroszczynie (Lubelskie) oczekuje 1350 pojazdów - poinformował rzecznik Izby Administracji Skarbowej (IAS) w Lublinie Michał Deruś.





21:07 W województwie lubelskim spokojnie na granicy

Na granicy województwa lubelskiego z Białorusią obecnie jest spokojnie. Nie odnotowaliśmy żadnych szczególnych zdarzeń związanych z próbą nielegalnego przekroczenia granicy państwowej z terytorium Białorusi do Polski - powiedział rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej por. Dariusz Sienicki.



Polsko-białoruski odcinek granicy w woj. lubelskim liczy 171 km i w całości przebiega po rzece Bug, która jest naturalną zaporą.







20:31 Oświadczenie szefa dyplomacji USA po rozmowie z ministrem spraw zagranicznych



Sekretarz stanu USA Antony Blinken oznajmił, że Stany Zjednoczone podtrzymują wsparcie dla Polski w obliczu kryzysu na granicy z Białorusią. Blinken przekazał, że działania Białorusi zagrażają bezpieczeństwu, sieją podział i mają za zadanie odwrócić uwagę od działań Rosji na granicy z Ukrainą.





20:22 Podlaska policja publikuje nagranie z granicy

Duże siłe policji zmierzające przed miejsce, w którym znajdują się zasieki, widać na nagraniu mundurowych z Podlasia pracujących w strefie przygranicznej. "My (jesteśmy - red.) zawsze na straży bezpieczeństwa" - zapewniają funkcjonariusze.









19:40 Stanisław Żaryn: Służby białoruskie skłaniają niektórych migrantów do przeprowadzania ataków na granicę RP

"Służby białoruskie skłaniają niektórych migrantów do przeprowadzania ataków na granicę RP, a nawet atakowania polskich żołnierzy i funkcjonariuszy. Białorusini liczą na eskalacje napięcia i realizację własnych planów przeciwko Polsce" - napisał na Twitterze rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.









19:33 Niemcy dementują plotki

Informacje o rzekomych autobusach, które miałyby zabrać migrantów z granicy polsko-białoruskiej do Niemiec, to niebezpieczne plotki - potwierdziło w niedzielę na Twitterze niemieckie MSZ, a także rzecznik MSW Steve Alter.



O plotkach rozpuszczanych wśród przebywających na Białorusi migrantach, że przyjadą po nich autobusy z Niemiec, które Polska przepuści, mówił w sobotę rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. "To kłamstwo - podkreślił Żaryn, podkreślając, że "polska granica będzie nadal silnie chroniona przez polskie siły".









19:24 Rozmowy o sytuacji na granicy

Zbigniew Rau rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Czech o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy









18:01 Białoruska prowokacja w najbliższych godzinach?

Polscy pogranicznicy przygotowują się do próby ponownego siłowego sforsowania granicy. Prawdopodobnie chodzi o próbę siłowego sforsowania płotu przez migrantów. Białoruskie służby celowo wprowadzają migrantów w błąd, wywołując wśród nich przekonanie, że przekroczenie granicy z Polską jest możliwe.

Reżim Łukaszenki wysyła też w okolice przejścia w Kuźnicy kolejne setki migrantów z Mińska. Sytuacja na granicy staje się coraz bardziej niespokojna. Polskie służby spodziewają się, że do prowokacji, próby szturmu może dojść już najbliższych godzinach - relacjonuje reporter RMF FM Roch Kowalski.

Na drogach wiodących do granicy cały czas widać kolumny samochodów policyjnych i wojskowych. Straż Graniczna drobiazgowo sprawdza też wszystkie auta wyjeżdżające ze strefy stanu wyjątkowego.





17:56 Szef dyplomacji UE: Damy zielone światło na sankcje wobec odpowiedzialnych za przemyt ludzi na Białoruś



"Ministrowie spraw zagranicznych UE podczas poniedziałkowego posiedzenia w Brukseli podejmą decyzję o poszerzeniu ram prawnych dla sankcji wobec Białorusi" - zapowiedział w wywiadzie dla francuskiego tygodnika "Le Journal du Dimanche" wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych Josep Borrell.



"Damy zielone światło dla poszerzenia ram prawnych naszych sankcji wobec Białorusi, tak aby można je było zastosować przeciwko wszystkim osobom zaangażowanych w przemyt migrantów do tego kraju, na przykład liniom lotniczym lub biurom podróży" - zadeklarował Borrell, dodając, że na podstawie już obowiązujących regulacji, po raz piąty sankcjami zostanie objętych około 30 urzędników administracji Alaksandra Łukaszenki, którzy byli zaangażowani w wywołanie kryzysu na polsko-białoruskiej granicy.





17:49 Dziennikarze RMF FM rejony objętego stanem wyjątkowym

Dziennikarze nie mają prawa wjazdu na teren objęty stanem wyjątkowym. Nasz reporter Roch Kowalski relacjonuje, że służby spodziewają się zaostrzenia sytuacji na granicy.









16:45 Media niezależne z Białorusi: Kolejna grupa migrantów zmierza na granicę

Media niezależne informują w niedzielę o kolejnej kolumnie migrantów, która zmierza ku granicy Białorusi z Polską. W internecie publikowane są nagrania, na których widać grupę migrantów z plecakami przemieszczających się szosą.



Nagrania opublikowały w Telegramie m.in. niezależne portale Radio Swaboda i Zerkalo.io.



Według relacji w sieciach społecznościowych zdjęcia pochodzą z niedzieli, a grupa migrantów znajduje się na drodze w kierunku przejścia granicznego Bruzgi-Kuźnica Białostocka.





16:36 Borrell po rozmowie z szefem białoruskiego MSZ: ludzie nie mogą być używani jako broń

"Rozmawiałem z ministrem spraw zagranicznych Białorusi Makiejem o niestabilnej sytuacji humanitarnej na granicy z UE. Życie ludzi musi być chronione, a agencje humanitarne powinny zostać wpuszczone"- napisał na Twitterze Wysoki Przedstawiciel UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell po rozmowie telefonicznej z Uładzimirem Makiejem.



"Obecna sytuacja jest nie do zaakceptowania i musi zostać przerwana. Ludzie nie powinni być używani jako broń" - podkreślił Borrell.



Strona białoruska podała z kolei w komunikacie, że rozmawiano na temat "trudnej sytuacji na granicy Białorusi i UE".



Resort spraw zagranicznych podał, że Uładzimir Makiej przedstawił rozmówcy informację na temat "działań Białorusi na rzecz zmniejszenia napływu migrantów z krajów Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu, a także o pomocy humanitarnej, udzielonej uchodźcom na granicy we współpracy ze strukturami ONZ".



Strona białoruska "potwierdziła zainteresowanie jak najszybszym uregulowaniem kryzysu migracyjnego".

MSZ Białorusi wskazało również w komunikacie, że potwierdza pryncypialną gotowość do "równoprawnego dialogu", a także podkreśliło, że "sankcje nie mają perspektyw i są kontrproduktywne".





16:00 Transport kontenerów mieszkalnych dla żołnierzy dotarł na granicę





15:51 Polskie służby nadają komunikaty w języku arabskim

Stanisław Żaryn opublikował materiał, na którym słychać jak na granicy polskie służby nadają komunikaty skierowane do migrantów. Nagrania są w języku arabskim.









15:39 Rząd szykuje zmiany w ustawie o granicy

Zasady obowiązujące podczas stanu wyjątkowego - po jego wygaśnięciu z początkiem grudnia - zostaną ustawą wydłużone bezterminowo. To ustalenia reporterów RMF FM na temat planów rządu. Najprawdopodobniej już w tym tygodniu Sejm zajmie się zmianą ustawy o ochronie granic, która utrzyma m.in. zakaz poruszania się w strefie przygranicznej.





15:27 Ktoś zniszczył samochody Medykom na Granicy

Podlaska policja ustala okoliczności zniszczenia pięciu samochodów należących do osób, które działają w inicjatywie Medycy na Granicy zajmującej się pomocą medyczną migrantom przy granicy polsko-białoruskiej.









14:50 "La Repubblica": Putin chce ścisnąć UE w imadle

"Gromadząc kontyngenty wojskowe na granicy z Ukrainą i pozwalając tysiącom migrantów nacierać na polską granicę z Białorusią, rosyjski prezydent Władimir Putin objął w kilka tygodni rolę reżysera podwójnego kryzysu na wschodzie Europy, którego ewidentnym celem jest wywołanie niestabilności w Unii Europejskiej i wywołanie presji na NATO" - podkreśla redaktor naczelny rzymskiej gazety "La Repubblica" Maurizio Molinari.



Zwrócił uwagę na sekwencję kroków Kremla: najpierw rosyjskie oddziały przybyły pod granicę z Ukrainą, co wywołało zaniepokojenie na Zachodzie, w tym w USA.



Następnie, stwierdza autor komentarza, w pełni tego kryzysu Putin stworzył drugi, "wspierając białoruskiego dyktatora Alaksandra Łukaszenkę w decyzji o sprowadzeniu tysięcy migrantów z Azji i Bliskiego Wschodu pod polską granicę, by wywołać nowy, wybuchowy front z Unią Europejską".







14:27 Grupa Granica o migrantach

"Przypuszczamy, że w odpowiedzi na planowaną na jutro debatę na forum UE na temat zaostrzenia sankcji wobec Białorusi, białoruskie władze mogą dążyć do dalszej destabilizacji sytuacji na granicy" - pisze w oświadczeniu Grupa Granica.

Organizacja wskazuje, że migranci poddawani są profesjonalnej akcji dezinformacyjnej. Podkreśla, że otrzymują oni informacje od białoruskich służb o możliwości osiedlenia się w Polsce lub w Niemczech.





13:58

Portal Nexta publikuje nagranie z centrum Mińska, na którym widać miejsce, z którego migranci zabierani są busami na granicę z Polską.





13:43

"Eskalacja konfliktu na granicy z Polską to najnowszy krok reżimu Łukaszenki w celu podważenia bezpieczeństwa w regionie. Wykorzystuje on zdesperowanych migrantów jako pionki w swojej próbie wywołania niestabilności i utrzymania się przy władzy, bez względu na koszty ludzkie" - napisała w artykule opublikowanym w "The Sunday Telegraph" szefowa brytyjskiego MSZ Liz Truss.

"Wielka Brytania nie będzie odwracać wzroku. Będziemy stać u boku naszych sojuszników w regionie, którzy strzegą granicy wolności. Dlatego też jesteśmy dumni, że jako pierwszy kraj europejski udzieliliśmy Polsce pomocy, zgadzając się na wysłanie niewielkiego zespołu personelu w celu zapewnienia wsparcia inżynieryjnego, aby złagodzić presję na granicy" - podkreśliła.

13:36

Władysław Kosiniak-Kamysz / Piotr Polak / PAP

To nasza racja stanu, aby granica była bezpieczna, aby integralność terytorialna i nienaruszalność granic, czyli zasady konstytucyjne, były przestrzegane. Granica nie barw partyjnych, granica jest biało-czerwona - powiedział w Kielcach lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz.

Chorobę trzeba leczyć w miejscu jej przyczyny, a nie tylko reagować na skutki. Przyczyną jest to, że Łukaszenka wykorzystuje biednych ludzi, oszukując ich, mamiąc ich fałszywą nadzieją, że daje im bilet do lepszej przyszłości za wiele tysięcy dolarów. Trzeba zatrzymać miejsca, z których startują samoloty linii białoruskich. To się w niektórych przypadkach udało, ale to wciąż za mało. Potrzebujemy w tej sprawie pomocy Stanów Zjednoczonych i wsparcia Unii Europejskiej - podkreślił lider ludowców.

13:14

Nowe nagranie z Kuźnicy opublikowane przez MSWiA.





12:58

Wczoraj w okolicach Szudziałowa funkcjonariusze białoruskich służb dwukrotnie obrzucili polskich żołnierzy kamieniami - podał resort obrony. Na szczęście żaden z zaatakowanych mundurowych nie został poszkodowany.





12:39

Polska granica będzie skuteczną i ostateczną barierą dla działań Łukaszenki. Nie ma wątpliwości, że sprawy zaszły za daleko. Wiemy już, że żeby zatrzymać reżim białoruski, nie wystarczą same słowa - ocenił premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z PAP. Mamy świadomość, że potrzebne będą wzmocnione sankcje. W obecnej sytuacji właściwie codziennie rozmawiam z przywódcami europejskich państw w sprawie kryzysu na granicy z Białorusią - dodał.

12:35

Rosja jest gotowa pomóc w rozwiązaniu kryzysu migracyjnego na granicach Białorusi z UE - powiedział prezydent Władimir Putin. Odrzucił przy tym oskarżenia pod adresem Rosji i oznajmił, że Zachód próbuje na nią przerzucić odpowiedzialność.

11:36

"Polska granica pozostaje zamknięta i będzie chroniona. Nikt nie ma zgody na jej przekraczanie bez wymaganych dokumentów. Zostaliście oszukani przez Białoruś. Służby białoruskie wykorzystują was. Możecie domagać się od Białorusinów zwrotu kosztów i powrotu do domu" - taki komunikat puszczany jest cudzoziemcom koczującym przy polsko-białoruskiej granicy.





11:30

Strona białoruska przygotowuje się dzisiaj na dużą próbę forsowania granicy - poinformowała na Twitterze straż graniczna, załączając nowy film z obozowiska migrantów w rejonie Kuźnicy. "Niektóre namioty zaczynają znikać. Cudzoziemcy dostają instrukcje, sprzęt oraz gaz od białoruskich służb" - podkreślono.



Zdjęcia pokazujące poruszenie w obozie opublikowało też Ministerstwo Obrony Narodowej. "Migranci zaczynają znosić gałęzie z lasu. Pojawili się również przedstawiciele białoruskich mediów. Większość namiotów, w których przebywali migranci jest usuwana" - podał resort.





10:40

Wszystkich ponad 50 migrantów, którzy w sobotę siłowo przedostali się do Polski w rejonie miejscowości Starzyna w gminie Dubicze Cerkiewne, od razu zatrzymano i dorowadzono do linii granicy - poinformowała rzecznik Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Katarzyna Zdanowicz.





10:37

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn opublikował na Twitterze zdjęcie mężczyzny, który - według jego relacji - oddał strzały w powietrze, potem próbował uszkodzić polską barierę graniczną. Nie sprecyzował jednak, kiedy dokładnie i w jakim miejscu doszło do tego incydentu.





10:29

Jutro powinna zapaść decyzja o dacie rozpoczęcia budowy zapory na granicy z Białorusią. Kończy się wybór dostawców konstrukcji.



Chcemy rozpocząć prace jeszcze w tym roku. Zima nie przeszkodzi nam, na pewno temperatura powyżej -10 stopni nie utrudni prowadzenia prac inżynieryjnych - tłumaczył minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.



Jutro zbiera się międzyresortowy zespół zajmujący się budową zapory. Ma przedstawić harmonogram prac oraz efekt rozmów z potencjalnymi wykonawcami zapory.



Są prowadzone rozmowy, jest rozpoznanie rynku, firm, które będą budowały tę zaporę. Rozmawiamy z bardzo poważnymi firmami, które mają odpowiedni potencjał i dobrą reputację - zapewniał Kamiński.

10:24

Na granicy województwa lubelskiego z Białorusią noc minęła spokojnie. Nie odnotowaliśmy szczególnych zdarzeń związanych z próbą nielegalnego przekroczenia granicy państwowej z terytorium Białorusi do Polski - przekazał PAP rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej porucznik Dariusz Sienicki. Polsko-białoruski odcinek granicy w woj. lubelskim liczy 171 km i w całości przebiega po rzece Bug, która jest naturalną zaporą.





09:50

69,8 proc. badanych uważa, że opozycja powinna współpracować z rządem ws. kryzysu na granicy Polski z Białorusią - wynika z sondażu SW Research dla rp.pl. Przeciwnego zdania jest 8,4 proc. respondentów. 21,8 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.



Częściej za współpracą opozycji z rządem są mężczyźni (71 proc.), osoby o wykształceniu zasadniczym zawodowym (72 proc.), badani o dochodzie netto od 2001 do 3000 zł (76 proc.) oraz osoby z miast od 100 do 199 tys. mieszkańców (85 proc.). Wraz ze wzrostem wieku rośnie odsetek osób, które uważają, że w tej sprawie opozycja powinna współpracować z rządem - z 56 proc. w grupie do 24 lat, do 75 proc. wśród osób powyżej 50 lat - komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.

09:37

W nocy żołnierze i funkcjonariusze zostali obrzuceni gruzem przez migrantów, którzy próbowali przedostać się do Polski. Migrantom nie udało się przedrzeć na polską stronę - przekazał resort obrony.



W ost. dniach pojawiały się informację o zwożeniu nad granicę gruzu i kamieni z białoruskich zakładów budowlanych. Widziano kilka ciężarówek z takim ładunkiem... - skomentował ten fakt rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.





09:19

Policja zaprezentowała na Twitterze zdjęcia radiowozu uszkodzonego w czasie szturmu migrantów na granicę.





09:06

Od początku ogłoszenia stanu wyjątkowego w pasie przy granicy z Białorusią wydano 1736 zezwoleń na wjazd do strefy objętej ograniczeniami - przekazała st. chor. sztab. Ewelina Szczepańska z sekcji prasowej Straży Granicznej.



Na wjazd na teren objęty działaniem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej wydano 1561 pozwoleń, a na wjazd na teren działań Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej - 175 pozwoleń - podała Szczepańska.



Większość składanych wniosków motywowana jest koniecznością odwiedzin krewnych.

09:05

Wczoraj odnotowaliśmy 223 próby nielegalnego przekroczenia granicy Polski z Białorusią. Wobec 77 osób wydane zostały postanowienia o opuszczeniu RP. Minionej doby doszło do dwóch siłowych prób przekroczenia granicy - podała na Twitterze Straż Graniczna.



Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 33 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego blisko 17,3 tys. w październiku, prawie 7,7 tys. we wrześniu i ponad 3,5 tys. w sierpniu.

08:30

Czterech kierowców przewożących migrantów nielegalnie przebywających w Polsce zatrzymali w ciągu ostatniej doby podlascy policjanci. To dwaj obywatele Gruzji, Polak i Syryjczyk - poinformował rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa.



Kierowcy zostali zatrzymani "w związku z pomocnictwem przy nielegalnym przekraczaniu granicy". Przewożeni przez nich migranci to Syryjczycy, Irakijczycy i dwóch obywateli Turcji.



W Rzędzianach Syryjczyk z niemiecką kartą pobytu przewoził w volkswagenie dwóch obywateli Syrii.



W Ryżówce policjanci zatrzymali opla, w którym było czterech Irakijczyków. Autem kierował Gruzin, który miał kartę pobytu na terenie Polski.



W punkcie kontrolnym w Głębokim Brodzie policja zatrzymała toyotę, w której Polak przewoził dwóch obywateli Turcji i dwóch Irakijczyków.



Policjanci z Krakowa w punkcie kontrolnym w Szczytach Dzięciołowie zatrzymali toyotę, w której Gruzin przewoził trzech Syryjczyków.

07:56

Od wtorku nieczynne jest przejście graniczne w Kuźnicy na Podlasiu. Przez to rosną kolejki na drodze dojazdowej do Bobrownik.



Kierowcy muszą czekać na odprawę nawet 53 godziny. Sznur samochodów ma ponad 30 kilometrów. Ciężarówki na DK 65 stoją już kilka kilometrów za Białymstokiem. Gdyby kolejka jeszcze się wydłużyła, to przed stolicą Podlasia stworzona będzie strefa buforowa.



Kolejki wydłużają się też przed przejściem granicznym w Koroszczynie na Lubelszczyźnie. Tam teraz na odprawę trzeba czekać 26 godzin.

07:35

W związku z przygotowywaną prowokacją, do migrantów wysyłany jest alert RCB z ostrzeżeniem w języku angielskim, żeby nie wierzyli plotkom o tranzycie do Niemiec - poinformował w sobotę szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. SMS zawiera także link do strony z poszerzoną informacją w pięciu językach.



Polska treść alertu brzmi następująco: Wśród migrantów rozpuszczane są plotki o zorganizowanej akcji, która ma się odbyć 15 listopada. Migrantom zapowiada się, że przyjadą po nich autobusy z Niemiec a Polska je przepuści. To kłamstwo. Polska granica będzie nadal silnie chroniona przez polskie siły. Autorzy tych plotek liczą, że uda się zachęcić migrantów do szturmu na granicę Polski. Może dojść do niebezpiecznych sytuacji.

07:26

Kilkadziesiąt osób forsowało wieczorem granicę w pobliżu miejscowości Klukowicze-Kolonia w powiecie siemiatyckim. W stronę polskich służb poleciały kamienie. Lekko ranny w głowę został jeden z policjantów, ale nie wymagał on hospitalizacji.

Do drugiego incydentu doszło kilkanaście kilometrów na północ w miejscowości Starzyna. Tam granicę miało forsować ponad 100 osób. Według informacji naszego reportera, 50 migrantów przedostało się do naszego kraju, ale służbom udało się ich zatrzymać.