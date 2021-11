Doszło do co najmniej dwóch kolejnych, masowych prób przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. W czasie jednej z nich w stronę polskich służb poleciały kamienie. Lekko ranny w głowę został jeden z policjantów. Najnowsze doniesienia z granicy zbieramy w naszej relacji.

07:35

W związku z przygotowywaną prowokacją, do migrantów wysyłany jest alert RCB z ostrzeżeniem w języku angielskim, żeby nie wierzyli plotkom o tranzycie do Niemiec - poinformował w sobotę szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. SMS zawiera także link do strony z poszerzoną informacją w pięciu językach.



Polska treść alertu brzmi następująco: Wśród migrantów rozpuszczane są plotki o zorganizowanej akcji, która ma się odbyć 15 listopada. Migrantom zapowiada się, że przyjadą po nich autobusy z Niemiec a Polska je przepuści.To kłamstwo. Polska granica będzie nadal silnie chroniona przez polskie siły. Autorzy tych plotek liczą, że uda się zachęcić migrantów do szturmu na granicę Polski. Może dojść do niebezpiecznych sytuacji.

07:26

Kilkadziesiąt osób forsowało wieczorem granicę w pobliżu miejscowości Klukowicze-Kolonia w powiecie siemiatyckim. W stronę polskich służb poleciały kamienie. Lekko ranny w głowę został jeden z policjantów, ale nie wymagał on hospitalizacji.

Do drugiego incydentu doszło kilkanaście kilometrów na północ w miejscowości Starzyna. Tam granicę miało forsować ponad 100 osób. Według informacji naszego reportera, 50 migrantów przedostało się do naszego kraju, ale służbom udało się ich zatrzymać.