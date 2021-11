Czterech kolejnych tzw. kurierów podejrzanych o transport od granicy z Białorusią nielegalnych imigrantów, zatrzymała minionej doby policja w województwie podlaskim. W niedzielę strażnicy graniczni zanotowali 470 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej – poinformowała w poniedziałek Straż Graniczna. Jak dodają pogranicznicy, od sierpnia zanotowano ponad 28,5 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski.

Zatrzymani kierowcy, to obywatele Polski, Jordanii, Wietnamu i Ukrainy; łącznie przewozili dziesięć osób.



Do zatrzymań doszło podczas kontroli w Sobolewie, Stadnikach, Szczytach-Dzięciołowie i Bielsku Podlaskim.



W Sobolewie policjanci zatrzymali do kontroli mercedesa, w którym polski kierowca przewoził trzech obywateli Afganistanu. W Stadnikach funkcjonariusze skontrolowali kierowcę auta marki kia; okazało się, że Jordańczyk przewoził dwóch obywateli Turcji. W miejscowości Szczyty-Dzięciołowo zatrzymany został do kontroli volkswagen, którego kierowca, obywatel Wietnamu, przewoził dwóch mężczyzn pochodzących z Kurdystanu. Trzech kolejnych Kurdów przewoził Ukrainiec - kierowca toyoty zatrzymany w Bielsku Podlaskim.



Wszystkie przewożone osoby przebywały nielegalnie na terenie naszego kraju i zostały przekazane funkcjonariuszom Straży Granicznej. Kierowcy zostali zatrzymani za pomoc imigrantom w nielegalnym przekroczeniu granicy, a ich samochody zabezpieczono na parkingu dowodów rzeczowych - dodała Elżbieta Zaborowska z zespołu prasowego podlaskiej policji,



Jak podała w poniedziałek rano na Twitterze Straż Graniczna, ostatniej doby udaremniono 470 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. "Wobec 87 osób wydane zostały postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski. Pozostałym próbom zapobiegliśmy" - dodano.

Kryzys migracyjny przy polsko-białoruskiej granicy

Od sierpnia Straż Graniczna zanotowała 28,5 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. "W sierpniu odnotowaliśmy ponad 3,5 tys., we wrześniu prawie 7,7 tys., a w październiku blisko 17,3 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy państwowej z Białorusi do Polski. Od początku kryzysu migracyjnego wywołanego przez reżim (sierpień br.) to już ponad 28,5 tys. prób" - poinformowała w poniedziałek rano na Twitterze Straż Graniczna.



Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy.

Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni.