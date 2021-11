Zasady obowiązujące podczas stanu wyjątkowego – po jego wygaśnięciu z początkiem grudnia – zostaną ustawą wydłużone bezterminowo. To ustalenia reporterów RMF FM na temat planów rządu. Najprawdopodobniej już w tym tygodniu Sejm zajmie się zmianą ustawy o ochronie granic, która utrzyma m.in. zakaz poruszania się w strefie przygranicznej.

Kontrola przed wjazdem na teren objęty stanem wyjątkowym / Michał Dukaczewski, RMF FM

Sytuacja na granicy na pewno zdominuje najbliższy tydzień w polityce. Tym bardziej że już podnoszą się głosy prawników - choćby sędziego Sądu Najwyższego profesora Włodzimierza Wróbla - że władza sięga po niekonstytucyjne metody, bo ograniczać prawa obywatelskie można w czasie stanu nadzwyczajnego i nie można do zwykłej ustawy dodawać takich ograniczeń.

Na to zwraca też uwagę opozycja. To powinno być w pełni transparentne i odbywać się zgodnie z konstytucją. Jak się już raz zacznie ograniczać swobody obywatelskie - w tym, czy innym miejscu - to zawsze można do tego sięgnąć ponownie - zaznacza Jan Grabiec z Platformy Obywatelskiej.

Należy spodziewać się burzy w Sejmie - tym bardziej że rząd chce przedłużyć obecne zasady przy granicy - tak długo jak będzie chciał tego szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

To będą przepisy uniwersalne. Takie, które będą w przyszłości mogły być wykorzystywane na różne, trudne sytuacje. Sama ustawa nie określa terminu - podkreślił w rozmowie z RMF FM Mariusz Kamiński.

Prawo do informacji publicznej w Trybunale Konstytucyjnym

W tym tygodniu - czeka nas jeszcze jedna ważna sprawa dotycząca granicy, ale naszych swobód obywatelskich.

W środę Trybunał Konstytucyjny ma rozstrzygnąć wniosek I prezes Sadu Najwyższego, czy prawo do informacji publicznej jest konstytucyjne. Eksperci już mówią, że to może być koniec jawności życia publicznego.