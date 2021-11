Państwowy Komitet Graniczny Białorusi poinformował, że duża grupa migrantów zmierza w stronę tymczasowego obozu przy granicy z Polską. Z kolei straż graniczna przekazała, że do ponad tysiąca wzrosła już liczba cudzoziemców, którzy koczują po białoruskiej stronie pod granicą Polski w pobliżu Kuźnicy. Tymczasem półtora kilometra od koczowiska w Kuźnicy żołnierze białoruscy zgromadzili dużą grupę migrantów i nie pozwalają im wrócić do obozu. W internecie natomiast pojawiły się mapy, które mają sugerować cudzoziemcom przedostanie się do Niemiec z pominięciem Polski. Szlak ma prowadzić przez Ukrainę. Od kilku dni śledzimy wydarzenia na polsko-białoruskiej granicy, gdzie po drugiej stronie zasieków koczuje kilkusetosobowa grupa migrantów z krajów Bliskiego Wschodu. Mińsk sprowadza ich samolotami i mami bezpieczną drogą na Zachód. Wydarzenia te relacjonujemy w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

Migranci koczujący przy granicy / STR / PAP/EPA

Białoruski komitet graniczny poinformował, że kolejni migranci zmierzają w stronę obozu przy granicy z Polską.

Straż graniczna przekazała, że ponad tysiąc migrantów koczuje pod granicą w pobliżu Kuźnicy.

Przez Ukrainę do Niemiec ma prowadzić nowy szlak migrantów. Władze Ukrainy zapowiedziały wzmocnienie granicy.

W czasie zamkniętego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ USA i europejscy członkowie Rady (poza Rosją) potępili działania Białorusi.

Niedaleko koczowiska w Kuźnicy żołnierze białoruscy zgromadzili dużą grupę migrantów i nie pozwalają im wrócić do obozu.





13:32 Szef MON: Wojska Wlk. Brytanii rozpoczęły rekonesans dot. współpracy przy umacnianiu ogrodzenia na granicy polsko-białoruskiej

Wojska inżynieryjne Wielkiej Brytanii rozpoczęły rekonesans dotyczący nawiązania współpracy z polskimi żołnierzami przy umacnianiu ogrodzenia na granicy polsko-białoruskiej - poinformował szef MON Mariusz Błaszczak.



Według informacji uzyskanych przez PAP w resorcie obrony, Brytyjczycy w ramach rekonesansu w Polsce mają ustalić konkretny zakres działań, jakie podejmą w ramach wsparcia dla Polaków w sytuacji kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią. Szczegóły ich rekonesansu - a zatem też zakres wsparcia, jakiego nam udzielą - mają być znane w przyszłym tygodniu. Jak usłyszała PAP w resorcie obrony, intencją ich działań ma być "przejaw solidarności sojuszniczej".

13:20 KE: Gdyby Łukaszenka odciął tranzyt gazu, to uderzyłby w interesy Rosji, a tego nie chciałby zrobić

Gdyby Alaksandr Łukaszenka przeciął tranzyt gazu przez terytorium Białorusi do Unii Europejskiej, to uderzyłby w interesy Rosji, a tego nie chciałby robić - oświadczył w piątek na konferencji prasowej w Brukseli rzecznik Komisji Europejskiej ds. zagranicznych Peter Stano, komentując czwartkowe groźby białoruskiego przywódcy.



Cytat Dosłowne traktowanie wypowiedzi Łukaszenki przyczynia się do rozpowszechniania jego kłamliwej narracji. Kontynuuje on wysiłki dezinformacyjne, co jego reżim robił też w innych sytuacjach. Nie jest to pierwsza groźba Łukaszenki pod adresem UE. ocenił Stano.

13:15 UNHCR udziela pomocy migrantom na granicy białorusko-polskiej

Dodał, że te zapowiedzi mają wywołać spekulacje na temat tego, co mogłoby się stać, albo jaki problem miałaby Unia, gdyby Łukaszenka zrealizował swoje groźby.

Obóz migrantów po białoruskiej stronie granicy odwiedzili przedstawiciele Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji oraz Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców.

Jak podaje agencja ONZ, migrantom dostarczono żywność i środki higieny osobistej. W drodze jest transport ciepłej odzieży i koców.

Wysłannicy mieli też możliwość porozmawiania z koczującymi i przedstawienia im opcji: złożenia wniosku o azyl na Białorusi, skorzystanie z opcji dołączenia do rodziny przebywającej już w Unii Europejskiej, albo sfinansowania powrotu do domu.

13:03 Punkt kontrolny w okolicach Kuźnicy

12:10 Białoruski resort obrony informuje o ćwiczeniach wojsk powietrznodesantowych przy granicy z Polską

Ministerstwo Obrony Białorusi poinformowało o prowadzeniu ćwiczeń wojsk powietrznodesantowych przy granicy z Polską - podała agencja Reutera.

Białoruscy i rosyjscy spadochroniarze zostali zrzuceni na poligon Gożski w obwodzie grodnieńskim - poinformował resort obrony Białorusi.

Fakt desantowania rosyjskich i białoruskich spadochroniarzy w pobliżu granicy z Polską potwierdziło Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej. Wyjaśniło ono, że był to niezapowiadany sprawdzian gotowości bojowej jednostek powietrznodesantowych.

11:20 Żaryn: Migranci są zaopatrywani przez Białorusinów

Migranci na bieżąco są zaopatrywani przez Białorusinów - napisał na Twitterze rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Do wpisów dołączone są zdjęcia. Widać na nich m.in artykuły spożywcze i gaz do palników służących do podgrzewania jedzenia. Na jednej z fotografii jest grupa ludzi, za którymi stoi beczka z wodą.

Kolejny wpis na Twitterze Stanisława Żaryna dotyczy narzędzi, które trafiają do imigrantów. "Otrzymują nawet sprzęt do niszczenia zabezpieczeń i budowy obozowiska" - napisał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Na dołączonych zdjęciach widać mężczyzn z siekierami oraz umundurowane osoby, które niosą szczypce do cięcia metalu.

10:50 Białoruski komitet graniczny: Kolejni migranci zmierzają w stronę obozu przy granicy z Polską

Państwowy Komitet Graniczny (GPK) Białorusi poinformował, że duża grupa migrantów zmierza w stronę tymczasowego obozu przy granicy z Polską.

"12 listopada około godz. 11. zostało zauważone przemieszczanie się dużej grupy migrantów w stronę granicy" - powiadomił serwis prasowy GPK.



W grupie ma się znajdować około 100 migrantów.



Jak odnotował GPK, sytuacja na granicy polsko-białoruskiej skomplikowała się dodatkowo w poniedziałek, kiedy w rejon granicy od strony białoruskiej podeszło około 1000 migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, pragnących przedostać się do UE.

10:48 SG: Ponad tysiąc migrantów koczuje pod granicą w pobliżu Kuźnicy

Do ponad tysiąca wzrosła już liczba migrantów, którzy koczują po białoruskiej stronie pod granicą Polski w pobliżu Kuźnicy - poinformowała rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Katarzyna Zdanowicz. Rano do koczujących dołączyło kolejnych kilkadziesiąt osób - dodała.

Mjr Zdanowicz poinformowała, że dziś rano kilkadziesiąt osób próbowało przedostać się przez przejście graniczne w Kuźnicy, ale po białoruskiej stronie, z kierunku północnego na południe, by dołączyć do koczowiska zlokalizowanego w pobliżu granicy.

Osoby te, można powiedzieć siłowo przedostały się przez to przejście. Cały czas mówię o stronie białoruskiej. Po naszej stronie wszystko było zabezpieczone (...) i osoby te przedostały się do tej dużej grupy po stronie białoruskiej - relacjonowała mjr Zdanowicz.

Mjr Zdanowicz przekazała także, że w nocy grupa około 40 osób, w większości kobiet i dzieci, została podprowadzona bardzo blisko granicy z Polską. Grupa była naciskana przez towarzyszące jej służby białoruskie, aby przekroczyła nielegalnie granice. Jak dodała, ostatecznie do tego nie doszło, a osoby odeszły od ogrodzenia.

Reporter RMF FM, Piotr Bułakowski o trudnej sytuacji przy granicy z Białorusią Michał Dukaczewski / RMF FM

Do większej próby doszło ponadto w okolicach miejscowości Połowce, gdzie po stronie białoruskiej zgromadziło się 100 osób, którzy próbowali przekroczyć granicę Polski.

Osoby te zachowywały się agresywnie. Rzucały kamieniami, gałęziami w stronę żołnierzy, funkcjonariuszy pełniących tam służbę - zaznaczyła. Tę próbę również udaremniono.

Rzeczniczka podlaskiej straży granicznej poinformowała także o nowej okoliczności, która miała miejsce w dwóch miejscach, również w okolicach Kuźnicy. Służby białoruskie posługują się laserem, który kierują w stronę służb po naszej stronie. To jest ewidentnie prowokacja - powiedziała.

Mjr Zdanowicz wyjaśniła, że to zielona, widoczna wiązka laseru. Jak dodała, nie jest znana jego siła ani to, czy może powodować uszkodzenia wzroku.

10:40 21 godzin oczekiwania kierowców ciężarówek w Koroszczynie

Na wyjazd z Polski przez towarowe przejście graniczne z Białorusią w Koroszczynie (Lubelskie) oczekuje 840 pojazdów. Szacunkowy czas oczekiwania to 21 godzin - poinformował rzecznik Izby Administracji Skarbowej (IAS) w Lublinie Michał Deruś.

Odprawiono 560 pojazdów ciężarowych. Tyle samo pojazdów w ciągu 12-godzinnej zmiany dojechało - powiedział Deruś. Dodał, że liczba odprawionych samochodów jest duża. To sugeruje, że nie ma przestojów w samej odprawie - powiedział rzecznik lubelskiej IAS.

Na kierunku przywozowym do Polski w ciągu doby odprawiono 458 pojazdów ciężarowych - poinformował Deruś. Dodał, że na wjazd do Polski oczekuje niewielka kolejka pojazdów, a szacunkowy czas oczekiwania to godzina.

10:13 Szef ukraińskiego MSW: Określono 10 odcinków na granicy, do których mogą podejść migranci

Określono 10 odcinków na granicy białorusko-ukraińskiej, do których mogą podejść migranci - poinformował szef MSW w Kijowie Denys Monastyrski. Jak dodał, ochrona tych miejsc będzie wzmocniona.

Minister, występując w jednym z programów telewizyjnych, powiedział, że między Ukrainą i Rosją oraz Ukrainą i Białorusią nie ma "normalnej granicy" - pisze portal Ukraińska Prawda.

Są strażnicy graniczni, jest wyznaczona granica, ale samej infrastruktury granicy nie ma - zaznaczył.

Dodał, że w razie potrzeby do ochrony granicy ma być zaangażowana obrona terytorialna i zapowiedział ćwiczenia "z obrony terytorialnej" w punktach możliwego zaostrzenia sytuacji.

Na razie, jak zapewniła wczoraj straż graniczna Ukrainy, sytuacja na granicy jest stabilna i nie zaobserwowano prób jej nielegalnego przekroczenia.

10:00 Sytuację wokół granicy będzie kontrolować policyjny helikopter

Na Podlasiu pogoda już się poprawiła i za chwilę z lotniska na Krywlanach w Białymstoku wystartuje policyjny helikopter Black Hawk. Jak informuje reporter RMF FM Piotr Bułakowski, piloci polecą w kierunku polsko-białoruskiej granicy.

Będą patrolowali teren wzdłuż granicy. Policjanci, którzy są na pokładzie Black Hawka, będą robili zdjęcia i nagrywali filmy. Chodzi przede wszystkim o to, aby pokazać, co dzieje się w koczowisku tuż przy przejściu granicznym w Kuźnicy, ale też, żeby polecieć i sprawdzić, co dzieje się półtora kilometra na północ. Tam - jak informowaliśmy - jest 200-osobowa grupa migrantów i niewykluczone, że właśnie tam powstanie kolejne koczowisko.

09:48 Białoruskie linie lotnicze nie przyjmą na pokład obywateli Iraku, Syrii i Jemenu

Białoruskie linie lotnicze Belavia opublikowały komunikat, w którym informują, że obywatele Iraku, Syrii i Jemenu, lecący z Turcji, nie będą przyjmowani na pokład jej samolotów.

Z zamieszczonej na stronie białoruskiego przewoźnika informacji wynika, że decyzja ta motywowana jest prośbą Turcji, a wchodzi w życie od piątku 12 listopada.



Unia Europejska i Stany Zjednoczone nie wykluczają nałożenia sankcji na linie lotnicze, które dostarczają migrantów z Bliskiego Wschodu na Białoruś, skąd następnie próbują przedostać się przez granice do UE.



09:20 MON: Migranci są zmuszani do marszu wzdłuż ogrodzenia po białoruskiej stronie granicy

"Kolejny przykład instrumentalnego traktowania migrantów przez Białoruś. Migranci są zmuszani do marszu wzdłuż ogrodzenia oddzielającego granicę" - napisało na Twitterze Ministerstwo Obrony Narodowej.

MON do wpisu załączyło film. Widać na nim idącą szybko grupę osób za ogrodzeniem oddzielającym granicę polsko-białoruską oraz słychać ponaglające krzyki w języku białoruskim.

09:08 Kolejne próby nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy

"Tylko wczoraj odnotowaliśmy 223 próby nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Wobec 26 osób wydano postanowienia o opuszczeniu terytorium RP. Zatrzymano 3 cudzoziemców (2 obywateli Iraku i 1 obywatela Syrii)" - poinformowała straż graniczna.

09:00 Spokojnie na lubelskim odcinku granicy polsko-białoruskiej

"Na granicy województwa lubelskiego z Białorusią ostatnia doba minęła spokojnie. Nie odnotowaliśmy szczególnych zdarzeń związanych z próbą nielegalnego przekroczenia granicy państwowej z terytorium Białorusi do Polski" - poinformował rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej porucznik Dariusz Sienicki.

Dodał, że polsko-białoruski odcinek granicy w woj. lubelskim liczy 171 km i w całości przebiega po rzece Bug, która jest naturalną zaporą.

08:55 Wydano 1694 zezwolenia na wjazd do strefy objętej stanem wyjątkowym

Od początku ogłoszenia stanu wyjątkowego w pasie przy granicy z Białorusią wydano 1694 zezwolenia na wjazd do strefy objętej ograniczeniami - przekazała st. chor. sztab. Ewelina Szczepańska z sekcji prasowej straży granicznej.

Na wjazd na teren objęty działaniem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej wydano 1522 pozwolenia, a na wjazd na teren działań Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej - 172 - przekazała Szczepańska.

Większość składanych wniosków motywowana jest koniecznością odwiedzin krewnych.

08:51 Prawie dwie doby oczekiwania na odprawę przed przejściem w Bobrownikach

Prawie dwie doby muszą czekać kierowcy ciężarówek na przekroczenie granicy z Białorusią przez drogowe przejście w Bobrownikach (Podlaskie) - wynika z danych służb granicznych. Kolejka jest nieco dłuższa, niż wczoraj wieczorem.

Bobrowniki to obecnie jedyne w regionie przejście graniczne obsługujące drogowy ruch towarowy. Od rana we wtorek zamknięte jest bowiem do odwołania sąsiednie przejście w Kuźnicy.

Dziś rano w kolejce do przejścia granicznego w Bobrownikach trzeba czekać 44 godziny, wieczorem w czwartek czas oczekiwania tam na odprawę wynosił 41 godzin - poinformowała podlaska KAS. Kolejka ma długość blisko 20 km, stoi w niej ok. 800 tirów. W czasie 12-godzinnej nocnej zmiany odprawiono w Bobrownikach 254 ciężarówki wyjeżdżające na Białoruś.

Niewykluczone, że liczba samochodów ciężarowych zaczęła się tam dziś zwiększać, bo do granicy dojechali kierowcy, którzy nie mogli tego zrobić wczoraj, z powodu obowiązującego w Święto Niepodległości w godz. 8-22 zakazu ruchu ciężarówek. Służby graniczne zwracają też uwagę, że w każdy weekend na podlaskich przejściach granicznych z Białorusią ruch tirów rośnie.

Na drodze dojazdowej do przejścia w Bobrownikach, przed miejscowością Waliły Stacja, wciąż obowiązuje strefa buforowa. Tworzone są one na drogach dojazdowych do podlaskich przejść z Białorusią, kiedy kolejka zaczyna się wydłużać i utrudnia ruch samochodów. Wówczas jest dzielona i porządkowana przez służby graniczne - KAS i SG - oraz przez policję. Gdy odprawiane są kolejne pojazdy z pierwszej części kolejki, sukcesywnie wpuszczane są do niej auta z drugiej jej części.

08:40 Żaryn: migranci na polsko-białoruskiej granicy nie są uchodźcami

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn zamieścił wpis na Twitterze w odpowiedzi na materiał telewizji CNN mówiący, że tysiące ludzi utknęło na granicy między Polską a Białorusią w strasznych warunkach, uwięzionych w centrum nasilającego się sporu geopolitycznego.

"Migranci, którzy przybyli na Białoruś, nie są ‘między Polską a Białorusią’ - są na Białorusi. Reżim Łukaszenki jest w pełni odpowiedzialny za tych ludzi. Oni nie są uchodźcami - są migrantami, którzy dużo zapłacili za przemycenie ich do UE " - napisał Żaryn.

"Cały kryzys został celowo stworzony przez państwo białoruskie, nie mamy do czynienia z kryzysem migracyjnym, ale z operacją polityczną przeciwko Polsce" - dodał.

W materiale CNN podano, że "migranci - w większości z Bliskiego Wschodu i Azji, którzy mają nadzieję na podróż z Polski w głąb Europy - gromadzą się po białoruskiej stronie przejścia granicznego w Kuźnicy. Władze zamknęły przejście we wtorek, a zdjęcia lotnicze pokazują duże tłumy gromadzące się w okolicy".

Według telewizji, migranci znajdują się w tragicznych warunkach. "Organizacje charytatywne twierdzą, że ludzie, którzy utknęli w strefie przygranicznej, walczą z mroźną pogodą i brakiem żywności i opieki medycznej, a doniesienia o pobiciach i wyczerpujących warunkach wciąż się pojawiają" - podkreśla telewizja.

CNN podało, że "jeden z syryjskich azylantów, który niedawno przybył do Polski po trzeciej próbie przekroczenia granicy z Białorusi" powiedział telewizji, "że po przybyciu na granicę strażnicy złapali go i trzy inne osoby w jego grupie, został pobity i doznał obrażeń twarzy, złamanego nosa i posiniaczonych żeber".

07:00 Kolejna niespokojna noc na polsko-białoruskiej granicy

Półtora kilometra na północ od koczowiska w Kuźnicy białoruscy żołnierze zgromadzili grupę około 200 migrantów i nie pozwalają im wrócić do obozu. Jak informuje reporter RMF FM Piotr Bułakowski, wczoraj wieczorem ponad 30-osobowa grupa złożona głównie z kobiet i dzieci miała być w tym miejscu siłą wepchnięta przez białoruskie wojsko na ogrodzenie z drutu kolczastego.

Do nielegalnego przekroczenia granicy jednak nie doszło. Te osoby miały tam spędzić całą noc. Obecnie jest tam około 200 osób.

Jak się dowiedział reporter RMF FM, bliżej granicy z Litwą policyjne i wojskowe samochody zostały obrzucone kamieniami. W jednym z pojazdów została rozbita szyba.

Rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa poinformował, że koło miejscowości Połowce, po stronie białoruskiej zgromadziła się grupa ok. stu imigrantów.

Osoby te nie podjęły próby przekroczenia granicy. Na miejscu po stronie polskiej interweniowało kilkudziesięciu polskich policjantów wraz z funkcjonariuszami straży granicznej i Wojska Polskiego - dodał rzecznik.

06:00 Z Białorusi do Niemiec przez Ukrainę

W mediach społecznościowych pojawiły się mapy, które mają sugerować migrantom przedostanie się do Niemiec z pominięciem Polski. Szlak ma prowadzić przez Ukrainę.

Jak informuje reporter RMF FM Piotr Bułakowski, władze Ukrainy już zapowiedziały, że - podobnie jak Polska - wzmocnią granicę. Szef tamtejszego ministerstwa spraw wewnętrznych Denys Monastyrski zapowiedział, że na granicę z Białorusią zostanie dodatkowo wysłanych 8,5 tys. żołnierzy i policjantów, a w ciągłej gotowości będzie 15 helikopterów.

Na kanałach w mediach społecznościowych, gdzie kontaktują się migranci, pojawiła się mapa sugerująca drogę do Niemiec właśnie przez Ukrainę, Słowację i Czechy. Dodajmy, że białorusko-ukraińska granica jest ponad dwukrotnie dłuższa niż granica Polski z Białorusią. Ma prawie 1100 kilometrów.

03:45 "Skłonności masochistyczne". Rosyjski dyplomata o rezolucji ONZ

Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie konfliktu na polsko-białoruskiej granicy kraje zachodnie potępiły reżim Łukaszenki. Rosyjski dyplomata nie zgodził się z przyjętą rezolucją i zarzucił jej autorom "skłonności masochistyczne".

Jeszcze przed rozpoczęciem debaty w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, zastępca stałego przedstawiciela Rosji przy ONZ Dmitrij Polanski przypisywał krytykom Białorusi skłonności masochistyczne, gdyż - jak stwierdził - zainicjowali dyskusję dotyczącą problemu stanowiącego dla nich powód do wstydu - zauważył Reuters.

Mają jakieś skłonności masochistyczne, ponieważ poruszenie przed nami tego tematu, który jest całkowitym wstydem dla UE, jest bardzo śmiałe - przekonywał w rozmowie z dziennikarzami Polanski. Dodał, że "to Zachód odpowiada za sytuacje w krajach, w których zamierzał zaprowadzić demokrację. Jej wynikiem jest kolejna fala uchodźców".

Jak podkreśla Reuters, dyplomata zaprzeczył w odpowiedzi na pytanie czy Rosja lub Białoruś pomagały w przerzucaniu migrantów na polską granicę.

Nie, absolutnie nie - oznajmił. Przekonywał zarazem, że nie wszystkie problemy muszą być rozwiązywane przez Radę Bezpieczeństwa.

02:51 USA i zachodnie kraje Rady Bezpieczeństwa ONZ potępiają działania Białorusi

Na czwartkowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ jej europejscy członkowie (oprócz Rosji) i USA potępiły Białoruś. Napiętnowały ją w związku z kryzysem na granicy z Polską za instrumentalne traktowanie istot ludzkich prowadzące do "zdestabilizowania zewnętrznej granicy UE".

Według rezolucji członkowie UE zasiadający w Radzie Bezpieczeństwa, USA, Wielka Brytania, a także Albania, która wkrótce zostanie niestałym członkiem RB, podkreślają, że Białoruś kierując się względami politycznymi naraża na niebezpieczeństwo życie i dobro zgromadzonych na granicy imigrantów.

Stwierdzili także, że celem Białorusi jest "destabilizacja krajów sąsiednich" i "odwrócenie uwagi od jej własnego, zdarzającego się coraz częściej naruszania praw człowieka".

01:50 Niemieckie media: Rosyjskie samoloty wojskowe nad białoruską strefą przygraniczną

Sytuacja na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej coraz bardziej napięta: Rosja wysyła nad Białoruś bombowce dalekiego zasięgu, a w ramach "ćwiczeń wojskowych" także myśliwce - informuje portal Zeit Online. Kanclerz Niemiec Angela Merkel odbyła drugą rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Po raz drugi w ciągu dwóch dni Rosja rozmieściła w przestrzeni powietrznej nad Białorusią samoloty bojowe, zdolne do przenoszenia broni jądrowej. Ostatnio do ćwiczeń użyto dwóch bombowców dalekiego zasięgu Tu-22M3 - pisze Zeit Online.

"Obserwatorzy postrzegają to jako sygnał poparcia Rosji dla swojego sojusznika w napiętej sytuacji na granicy z Polską" - dodaje Zeit Online. "Ministerstwo Obrony w Mińsku poinformowało, że dwa strategiczne samoloty myśliwskie Tu-160 wykonały serię lotów ćwiczebnych na terenie lotniczego poligonu Różańskiego (obwód brzeski, ok. 60 km do Białowieży w linii prostej - przyp. red.). W ramach wspólnych ćwiczeń białoruskie myśliwce symulowały manewr przechwycenia".

00:00 Turcja wprowadziła zakaz sprzedaży biletów lotniczych dla obywateli Iraku, Syrii i Jemenu, udających się na Białoruś

Dyrekcja Generalna Lotnictwa Cywilnego Turcji wydała zakaz sprzedaży biletów dla obywateli Iraku, Syrii i Jemenu, udających się na Białoruś - poinformował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. Dodał, że zakaz dotyczy zarówno Turkish Airlines jak i Belavii oraz wszystkich lotnisk i "obowiązuje do odwołania".

Od wiosny gwałtownie wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Litwą, Łotwą i Polską przez migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki i innych regionów. UE i państwa członkowskie podkreślają, że to efekt celowych działań reżimu Alaksandra Łukaszenki, który instrumentalnie wykorzystuje migrantów, w odpowiedzi na sankcje.



W poniedziałek duża grupa migrantów przeszła po stronie białoruskiej w kierunku granicy z Polską. Migranci zgromadzili się w okolicach Kuźnicy. Resort obrony narodowej poinformował tego dnia, że służbom MSWiA i żołnierzom udało się zatrzymać pierwszą masową próbę przekroczenia granicy. Obecnie migranci stworzyli obozowisko w rejonie Kuźnicy, pilnują ich służby białoruskie.



Straż Graniczna podała w środę, że minionej doby w trzech miejscach w województwie podlaskim prowadzone były akcje w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy z Białorusi przez duże grupy cudzoziemców, liczące od 200 do kilkudziesięciu osób. Chodzi o zdarzenia z okolic Krynek, Białowieży i Dubicz Cerkiewnych. Rzeczniczka Podlaskiego Oddziału SG mjr Katarzyna Zdanowicz podała, że wszystkie próby zostały udaremnione, "wszystkie te osoby zostały z powrotem przekierowane, doprowadzone na Białoruś".