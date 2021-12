"Ostatniej nocy straż graniczna odnotowała mniejszą liczbę prób siłowego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, a grupy migrantów nie były tak agresywne, jak ostatnio. Nie można jednak mówić o spokoju" – oceniła rzecznik straży granicznej por. Anna Michalska.

Minionej nocy na odcinku granicy ochranianej przez placówkę straży granicznej w Szudziałowie doszło do kilkukrotnej próby cięcia zapory technicznej na granicy z Białorusią.

Po białoruskiej stronie widzieliśmy, jak osoby w mundurach cięły fragmenty concertiny. Na tym odcinku doszło do kilku prób przejścia granicy. Choć nie były to grupy tak agresywne, jak w ostatnich dniach, to jednak w kierunku funkcjonariuszy poleciał jeden lub dwa kamienie - powiedziała Michalska.

Podkreśliła, że straż graniczna odnotowała stosunkowo niską liczbę prób siłowego przekroczenia granicy. Mimo to nie można mówić, że funkcjonariusze i żołnierze mieli spokojną noc.

Gdybyśmy porównali to z rokiem ubiegłym, to dla nas byłby to incydenty na dużą skalę. Może w porównaniu z tym, co kilka tygodni temu działo się w Kuźnicy, można mówić o względnym spokoju. Jednak w każdym razie nie była to spokojna noc dla naszych funkcjonariuszy - oznajmiła.

"Ostatniej doby zanotowano 58 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski" - poinformowała w czwartek Straż Graniczna. Funkcjonariusze straży granicznej wydali 16 postanowień o opuszczeniu terytorium RP.

Zakaz przebywania na przygranicznych terenach

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią obowiązywał stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy wydanego na wniosek Rady Ministrów rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy. Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego do 30 listopada.

Natomiast od 1 grudnia do 1 marca na mocy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego.

Wprowadzenie zakazu przebywania w strefie nadgranicznej umożliwia nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej, która we wtorek ukazała się w Dzienniku Ustaw. Wcześniej tego dnia nowelę podpisał prezydent Andrzej Duda, a Sejm odrzucił poprawki Senatu.