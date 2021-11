Od kilku dni na polsko-białoruskiej granicy jest spokojniej niż jeszcze np. przed tygodniem. Służby wciąż odnotowują jednak próby siłowego przejścia przez ogrodzenie. Zdaniem polskich pograniczników, zazwyczaj pomagają w nich, funkcjonariusze z Białorusi.

Na zdjęciu z 21 listopada żołnierze białoruscy na polsko-białoruskiej granicy w Dubiczach Cerkiewnych / PAP/MON /

07:40 Wyniki najnowszego sondażu

Połowa Polaków uważa, że w sprawie sytuacji na granicy z Białorusią rząd powinien włączyć w sprawę inne państwa sojusznicze oraz międzynarodowe instytucje, takie jak Frontex - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Niewiele osób jest za tym, by przyjąć migrantów lub by nawiązać rozmowy z prezydentem Białorusi Alaksandrem Łukaszenką.

07:30 Premier z wizytą na Węgrzech

Premier Mateusz Morawiecki uda się we wtorek do Budapesztu na spotkanie szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej, którzy będą rozmawiać o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy.



Spotkanie szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier, zostało zwołane na prośbę premiera Morawieckiego. "Pan premier poprosił o zwołanie Grupy Wyszehradzkiej właśnie ze względu na sytuację geopolityczną, która ma aktualnie miejsce" - mówił rzecznik rządu Piotr Müller w poniedziałek w Polsat News.



Centrum Informacyjne Rządu zapowiedziało, że szczyt poświęcony będzie bieżącej sytuacji na granicy Unii Europejskiej. "Spotkanie służy koordynacji wspólnych działań państw Unii Europejskiej oraz NATO" - poinformowało CIR w komunikacie.





07:00 Kolejne zatrzymania "kurierów"

Sześć kolejnych osób, które przewoziły migrantów zatrzymała ostatniej doby podlaska policja. W samochodach przewozili 23 osoby nielegalnie przebywające w Polsce - podała we wtorek rano podlaska policja.



Zatrzymani w związku z pomocnictwem w nielegalnym przekroczeniu granicy tzw. kurierzy to dwóch obywateli Uzbekistanu oraz obywatele Turcji, Sri Lanki, Kazachstanu i Polak.



Do zatrzymania samochodów przewożących migrantów doszło w Skustelach, Piątnicy, Narwi, Starych Gutach i Bielsku Podlaskim.