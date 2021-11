Każda dodatkowa doba stania tira w kolejce na przejściu granicznym, to strata kilkuset euro na przewozie średniodystansowym - powiedział dyrektor generalny Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego Andrzej Bogdanowicz, odnosząc się do kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Przez zamknięcie przejścia granicznego w Kuźnicy na Podlasiu rosną kolejki do przejścia w Bobrownikach. Teraz na wjazd na Białoruś trzeba czekać nawet 50 godzin.

