"To nie jest kryzys migracyjny, tylko poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa UE"– powiedział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Margaritis Schinas w czasie debaty w Parlamencie Europejskim, dotyczącej napiętej sytuacji na granicy zewnętrznej UE z Białorusią. Komisja Europejska zaproponowała stworzenie czarnej listy, na której byliby umieszczani przewoźnicy, zajmujący się przemytem i handlem ludźmi oraz ułatwiający takie działania.

Margaritis Schinas / JULIEN WARNAND / POOL / PAP/EPA

Wciągnięcie na czarna listę operatorów dowolnego rodzaju transportu - lądowego, lotniczego, wodnego śródlądowego czy morskiego - odbywałoby się po zbadaniu każdego konkretnego przypadku.



Przewoźnicy, którzy znajdą się na czarnej liście, otrzymają zakaz przelotów nad unijną przestrzenią powietrzną i zawijania do europejskich portów. Nie będą też mogli tankować ani naprawiać swoich maszyn na terenie UE. Muszą się też liczyć z zawieszeniem licencji.

Próby destabilizacji UE przez instrumentalizację ludzi nie zadziałają. UE jest zjednoczona i podejmuje różne działania, aby rozwiązać problem z sytuacją na zewnętrznych granicach UE z Białorusią - oświadczyła szefowa KE Ursula von der Leyen. Ogłosiła także potrojenie funduszy dla Polski, Litwy i Łotwy na ochronę granicy. Zapowiedziała również 3,5 mln euro na powroty migrantów. Chodzi nie tylko o loty powrotne, ale także ośrodki służące reintegracji migrantów w krajach ich pochodzenia.



Ursula von der Leyen / JULIEN WARNAND / POOL / PAP/EPA

Musimy nazwać rzeczy po imieniu i powiedzieć, czym są te działania: zdecydowaną próbą wywołania ciągłego i przedłużającego się kryzysu, jako części szerszego, wspólnego wysiłku na rzecz destabilizacji Unii Europejskiej, testującego jej jedność i determinację. To nie jest kryzys migracyjny, tylko poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa UE - tłumaczył w czasie debaty wiceszef KE Margaritis Schinas.



Granice Polski są testowane. Granice Litwy, Łotwy także. Ale to są granice Europy. Wyzwanie dla jednego jest wyzwaniem dla wszystkich. UE zdecydowanie potępiła i nadal zdecydowanie potępia tę instrumentalizację ludzi. Rada Europejska zidentyfikowała to zagrożenie na posiedzeniach w czerwcu i październiku. A przewodnicząca von der Leyen stanęła przed tą izbą we wrześniu i powiedziała jasno, że nie będzie to tolerowane - podkreślił Schinas.

Wiceszef KE zwrócił uwagę, że szlaki tranzytowe wykorzystywane przez przemytników do sprowadzania migrantów na białoruską granicę są jeden po drugim zamykane.



Loty z Bagdadu przez Dubaj, Bejrut, Stambuł, Damaszek i Taszkent zostały wstrzymane. Europa liczyła na swoich przyjaciół i jest ich wielu. Dajemy jasno do zrozumienia, że nie ma luk, które można by wykorzystać w partnerstwach, które Unia Europejska utrzymuje na całym świecie. Ponieważ sprawa wykracza daleko poza granice Europy - jest to kwestia globalnego zaniepokojenia, gdy niewinni ludzie są wykorzystywani - zaznaczył. Jak dodał, budowana jest globalna koalicja, aby przeciwstawić się instrumentalizacji migrantów.



Przewodnicząca Von der Leyen poruszyła tę sprawę na szczeblu międzynarodowym oraz z kluczowymi partnerami, w tym ze Stanami Zjednoczonymi. 11 listopada na wniosek UE odbyło się zamknięte posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Nasze państwa członkowskie są również w pełni zaangażowane w podejście "Team Europe" - tłumaczył Schinas.

Reżim białoruski stara się odwrócić uwagę od przerażającej sytuacji wewnątrz kraju, wykorzystując desperację ludzi i popychając ich w kierunku granic UE. To się nie uda. W odpowiedzi rozszerzyliśmy bowiem nasz system sankcji i przyjmujemy kolejny pakiet środków przeciwko sprawcom tego hybrydowego ataku reżimu Łukaszenki - oznajmił szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.



Spurek: Komisja Europejska jest nieskuteczna

Europosłanka Sylwia Spurek w czasie debaty oceniła, że Komisja Europejska jest nieskuteczna w pomocy migrantom.



Mam jedną minutę i chcę ją przeznaczyć na to, żeby podziękować tym, którzy pomagają na granicy: Grupa Granica, Nomada, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Homo Faber, Polskie Forum Migracyjne, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Salam LAB, Dom Otwarty, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Inicjatywa Chlebem i Solą, http://uchodźcy.info, Kuchnia Konfliktu, Katarzyna i Maciej Stuhrowie, Elżbieta Podleśna, Grażyna Chyra, Monika Tomaszewska, Mikołaj Kiembłowski, Mirosław Miniszewski, Katarzyna Poskrobko, Joanna i Jarosław Koniarscy, Katarzyna Weremczuk, Joanna i Marek Jacel, Michał Sutyniec, Kamil Syller oraz wiele innych osób - powiedziała. Oni robią to, bo Komisja Europejska jest nieskuteczna. Dziękuję! - dodała.