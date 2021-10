„Decyzja o budowie ogrodzenia jest decyzją, która zapadła wiele miesięcy temu” – mówił Jarosław Kaczyński, odnosząc się do budowy muru na granicy polsko-białoruskiej. Zwrócił też uwagę, że stanu wyjątkowego nie można przedłużać w nieskończoność, dlatego należałoby zmienić przepisy. „Mamy pewien kryzys, który być może będzie trwał bardzo długo i dlatego też trzeba to odpowiednio uregulować” – przekonywał prezes PiS. Jak dodał, nie widzi potrzeby, aby w obszarze objętym stanem wyjątkowym przebywali dziennikarze, relacjonując, co się tam dzieje.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Sejm uchwalił ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej . Zgodnie z regulacją na granicy z Białorusią powstanie bariera zabezpieczająca przed migracją. Szacowany koszt planowanej inwestycji to 1 mld 615 mln zł.

Decyzja o budowie ogrodzenia jest decyzją, która zapadła wiele miesięcy temu - przekonywał Jarosław Kaczyński w RMF FM, odnosząc się do zarzutów, że reakcja na trudną sytuację na polsko-białoruskiej granicy została podjęta za późno.

Opozycja do ustawy ws. budowy muru odnosi się, mówiąc o "wielkim wale". Jeżeli chodzi o takiego rodzaju zarzuty, to ja bym radził opozycji, żeby spojrzała w lustro. Zarzuty wobec nas to bardziej podła taktyka, która ma prowadzić do pewnego odwrócenia stanu społecznej opinii - mówił prezes PiS.

Cytat Klarowne procedury w Polsce istnieją, tylko ich zastosowanie przedłużyłoby budowanie tego ogrodzenia przynajmniej o rok, a nam to jest potrzebne szybko i dialektyka podejrzliwości stosowana teraz przez opozycję nie ma żadnych faktycznych podstaw. tłumaczył wicepremier Kaczyński.

"Decyzja o budowie ogrodzenia zapadła wiele miesięcy temu" Michał Dukaczewski / RMF FM

Jak dodał, potrzebne są kolejne regulacje prawne, ponieważ sytuacja jest wciąż trudna, a stanu wyjątkowego nie można przedłużać w nieskończoność. Lepiej stworzyć ustawę bardziej odpowiadająca rzeczywistym potrzebom, bo stan wyjątkowo może obwiązywać - nawet w bardzie niewielkiej części państwa - ale on przewiduje mnóstwo rygorów, których się tutaj nie stosuje. Nie ma potrzeby, żeby kogoś internować, żeby wprowadzać cenzurę - mówił, ale jednocześnie przekonywał, że jego zdaniem nie ma potrzeby, by w miejscu obowiązywania stanu wyjątkowego pojawili się dziennikarze, żeby relacjonować tamtejsze wydarzenia. Nie widzę sensu i potrzeby, szczególnie, że niestety jest bardzo wiele złej woli. Gdyby w Polsce było normalnie, gdyby nie było "opozycji totalnej", tylko normalna opozycja, gdyby język nie był tak potwornie zdegradowany, zwulgaryzowany, gdybyśmy mogli po prostu normalnie porozmawiać. Granica każdej wolności są elementy, które określają wolność innych ludzi. Ja nie czuję się człowiekiem wolnym, kiedy słyszę, że mam wy... - mówił prezes PiS.

"Nie widzę sensu i potrzeby wpuszczania dziennikarzy na granicę" Michał Dukaczewski / RMF FM

Krzysztof Ziemiec pytał swojego gościa również o to, co zrobić, żeby uszczelnić granice, ale żeby zapewnić zasady humanitaryzmu. Media obiegają zdjęcia i nagrania dzieci, ale także dorosłych, którzy koczują w lasach w bardzo trudnych warunkach. Ja nie przeczę, że tego rodzaju przypadki - z winy oczywiście Łukaszenki i całej tej polityki - mogą się zdarzyć, ale jeżeli się zdarzają, to te dzieci, a także i dorośli otrzymają pełną pomoc - przekonywał Kaczyński.

Te dzieci zostały objęte odpowiednią opieką, ale nie mogliśmy rozdzielić rodzin. Ponieważ ci rodzice nie chcieli złożyć odpowiednich dokumentów w Polsce, to zostali - ale razem z dziećmi, co jest oczywiste i humanitarne - odstawieni na teren Białorusi, ale w takich warunkach, w których niczym im nie zagrażały - dodał.

"Te dzieci zostały objęte odpowiednią opieką" Michał Dukaczewski / RMF FM

Szlak migracyjny z Białorusi przez Polskę do Niemiec

Tylko w piątek strażnicy graniczni odnotowali 592 próby nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Zatrzymano jednego obywatela Iraku.

Od początku roku Straż Graniczna udaremniła ponad 18 tysięcy prób nielegalnego sforsowania granicy polsko-białoruskiej, z czego ponad 7 tys. miało miejsce w październiku.



W związku z sytuacją na polsko-białoruskiej granicy od 2 września w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy.

Stan wyjątkowy w województwie lubelskim L.P. OBRĘB EWIDENCYJNY GMINA POWIAT 1. SOBIBÓR Włodawa włodawski 2. ORCHÓWEK Włodawa włodawski 3. WŁODAWA I Włodawa włodawski 4. WŁODAWA II Włodawa włodawski 5. SUSZNO Włodawa włodawski 6. SZUMINKA Włodawa włodawski 7. RÓŻANKA Włodawa włodawski 8. STAWKI Włodawa włodawski 9. PAWLUKI Hanna włodawski 10. DOŁHOBRODY Hanna włodawski 11. HANNA Hanna włodawski 12. KUZAWKA Hanna włodawski 13. JANÓWKA Hanna włodawski 14. KUZAWKA KOLONIA Sławatycze bialski 15. SŁAWATYCZE Sławatycze bialski 16. MOŚCICE DOLNE Sławatycze bialski 17. LISZNA Sławatycze bialski 18. NOWOSIÓŁKI Sławatycze bialski 19. TEREBISKI Sławatycze bialski 20. JABŁECZNA Sławatycze bialski 21. PAROŚLA PNISKI Sławatycze bialski 22. SZOSTAKI Kodeń bialski 23. ZABŁOCIE Kodeń bialski 24. ZABŁOCIE KOLONIA Kodeń bialski 25. ZALEWSZE Kodeń bialski 26. KODEŃ III Kodeń bialski 27. KODEŃ II Kodeń bialski 28. KODEŃ I Kodeń bialski 29. ELŻBIECIN Kodeń bialski 30. ZAHACIE Kodeń bialski 31. OKCZYN Kodeń bialski 32. KOSTOMŁOTY Kodeń bialski 33. MURAWIEC – ŻUKI Terespol bialski 34. KOŁPIN OGRODNIKI Terespol bialski 35. DOBRATYCZE KOLONIA Terespol bialski 36. LEBIEDZIEW Terespol bialski 37. MICHALKÓW Terespol bialski 38. POLATYCZE Terespol bialski 39. BŁOTKÓW Terespol bialski 40. TERESPOL Terespol bialski 41. ŁOBACZEW MAŁY Terespol bialski 42. LECHUTY MAŁE Terespol bialski 43. SAMOWICZE Terespol bialski 44. KUKURYKI Terespol bialski 45. KUZAWKA Terespol bialski 46. NEPLE Terespol bialski 47. STARZYNKA Terespol bialski 48. MOKRANY STARE Zalesie bialski 49. MOKRANY NOWE Zalesie bialski 50. KRZYCZEW Terespol bialski 51. BOHUKAŁY Terespol bialski 52. ŁĘGI Terespol bialski 53. PRATULIN Rokitno bialski 54. ZACZOPKI Rokitno bialski 55. DERŁO Rokitno bialski 56. WOROBLIN Janów Podlaski bialski 57. OSTRÓW Janów Podlaski bialski 58. JANOW PODLASKI WYGODA Janów Podlaski bialski 59. WERCHLIŚ Janów Podlaski bialski 60. JANÓW PODLASKI WIEŚ Janów Podlaski bialski 61. STARY PAWŁÓW Janów Podlaski bialski 62. STARE BUCZYCE Janów Podlaski bialski 63. BUBEL GRANNA Janów Podlaski bialski 64. BUBEL ŁUKOWISKA Janów Podlaski bialski 65. STARY BUBEL Janów Podlaski bialski 66. KONSTANTYNÓW WIEŚ Konstantynów bialski 67. ANTOLIN Konstantynów bialski 68. GNOJNO Konstantynów bialski

Stan wyjątkowy w województwie podlaskim L.P. OBRĘB EWIDENCYJNY GMINA POWIAT 1 NIEMIRÓW Mielnik siemiatycki 2 MĘTNA Mielnik siemiatycki 3 TOKARY Mielnik siemiatycki 4 WILANOWO Mielnik siemiatycki 5 KLUKOWICZE Nurzec-Stacja siemiatycki 6 LITWINOWICZE Nurzec-Stacja siemiatycki 7 WYCZÓŁKI Nurzec-Stacja siemiatycki 8 BOBRÓWKA Czeremcha hajnowski 9 ZUBACZE Czeremcha hajnowski 10 PISZCZATKA Czeremcha hajnowski 11 POŁOWCE Czeremcha hajnowski 12 STAWISZCZE Czeremcha hajnowski 13 CZEREMCHA Czeremcha hajnowski 14 WÓLKA TERECHOWSKA Czeremcha hajnowski 15 KUZAWA Czeremcha hajnowski 16 OPAKA DUŻA Czeremcha hajnowski 17 POHULANKA Czeremcha hajnowski 18 POLICZNA Kleszczele hajnowski 19 BIAŁA STRAŻ Kleszczele hajnowski 20 WOJNÓWKA Dubicze Cerkiewne hajnowski 21 STARZYNA Dubicze Cerkiewne hajnowski 22 GÓRNY GRÓD Dubicze Cerkiewne hajnowski 23 KLAKOWO Dubicze Cerkiewne hajnowski 24 KRUGŁE Dubicze Cerkiewne hajnowski 25 WYGON Dubicze Cerkiewne hajnowski 26 WIERZCHOWSKIE Hajnówka hajnowski 27 PODOLANY Białowieża hajnowski 28 BIAŁOWIEŻA Białowieża hajnowski 29 ZASTAWA KRZYŻE Białowieża hajnowski 30 GRUSZKI Narewka hajnowski 31 STARE MASIEWO Narewka hajnowski 32 MASIEWO NOWE Narewka hajnowski 33 BABIA GÓRA Narewka hajnowski 34 BRZEZINA Michałowo białostocki 35 CISÓWKA Michałowo białostocki 36 ZALESZANY Michałowo białostocki 37 NOWOSADY Michałowo białostocki 38 JAŁÓWKA Michałowo białostocki 39 KONDRATKI Michałowo białostocki 40 GONCZARY Michałowo białostocki 41 KITURYKI Michałowo białostocki 42 DUBLANY Michałowo białostocki 43 KOLONIA MOSTOWLANY Michałowo białostocki 44 MOSTOWLANY Gródek białostocki 45 ZIELONA Gródek białostocki 46 ZUBRY Gródek białostocki 47 ŚWISŁOCZANY Gródek białostocki 48 GOBIATY Gródek białostocki 49 NAREJKI Gródek białostocki 50 BOBROWNIKI Gródek białostocki 51 JARYŁÓWKA Gródek białostocki 52 CHOMONTOWCE Gródek białostocki 53 RUDAKI Krynki sokólski 54 ŁOSINIANY Krynki sokólski 55 KRUSZYNIANY Krynki sokólski 56 OZIERANY WIELKIE Krynki sokólski 57 BIAŁOGORCE Krynki sokólski 58 OZIERANY MAŁE Krynki sokólski 59 KUNDZICZE TREJGLE Krynki sokólski 60 ŁAPICZE Krynki sokólski 61 KRYNKI Krynki sokólski 62 KRYNKI MIASTO Krynki sokólski 63 JUROWLANY Krynki sokólski 64 PIEROŻKI Szudziałowo sokólski 65 GRZYBOWSZCZYZNA Szudziałowo sokólski 66 HARKAWICZE Szudziałowo sokólski 67 USNARZ GÓRNY Szudziałowo sokólski 68 BABIKI Szudziałowo sokólski 69 MINKOWCE Szudziałowo sokólski 70 ZUBRZYCA MAŁA Szudziałowo sokólski 71 MISZKINIKI Szudziałowo sokólski 72 ZUBRZYCA WIELKA Szudziałowo sokólski 73 WOJNOWCE Szudziałowo sokólski 74 NOMIKI Sokółka sokólski 75 ZAŚPICZE Sokółka sokólski 76 BILMINY I PALESTYNA Kuźnica sokólski 77 KLIMÓWKA Kuźnica sokólski 78 SZYMAKI Kuźnica sokólski 79 CZEPIELE Kuźnica sokólski 80 TOŁCZE Kuźnica sokólski 81 PARCZOWCE Kuźnica sokólski 82 NOWODZIEL Kuźnica sokólski 83 CZUPRYNOWO Kuźnica sokólski 84 KUŹNICA Kuźnica sokólski 85 KOWALE KOL. Kuźnica sokólski 86 CHREPTOWCE Kuźnica sokólski 87 WOJNOWCE Kuźnica sokólski 88 KOWALE Kuźnica sokólski 89 SACZKOWCE Kuźnica sokólski 90 KUŚCIŃCE-WOŁYŃCE Kuźnica sokólski 91 ZAJZDRA Kuźnica sokólski 92 POHORANY Sidra sokólski 93 KRZYSZTOFOROWO Sidra sokólski 94 CHWOROŚCIANY Nowy Dwór sokólski 95 NOWY DWÓR Nowy Dwór sokólski 96 ROGACZE Nowy Dwór sokólski 97 JAGINTY Nowy Dwór sokólski 98 CHORUŻOWCE Nowy Dwór sokólski 99 DOLINCZANY Lipsk augustowski 100 LIPSZCZANY Lipsk augustowski 101 RYGAŁÓWKA Lipsk augustowski 102 RAKOWICZE Lipsk augustowski 103 SIÓŁKO Lipsk augustowski 104 LICHOSIELCE Lipsk augustowski 105 KOPCZANY Lipsk augustowski 106 BARTNIKI Lipsk augustowski 107 STARE LEŚNE BOHATERY Lipsk augustowski 108 NOWE LEŚNE BOHATERY Lipsk augustowski 109 WOŁKUSZ Lipsk augustowski 110 LUBINOWO Lipsk augustowski 111 GRUSZKI Płaska augustowski 112 RUDAWKA Płaska augustowski 113 RYGOL Płaska augustowski 114 MUŁY Giby sejneński 115 DWORCZYSKO Giby sejneński

Polska najczęściej nie jest krajem docelowym dla większości migrantów - przez nasz kraj chcą się przedostać na zachód.

Krajem pochodzenia migrantów najczęściej jest Irak, ale są oni również obywatelami Syrii, Jemenu i Iranu.