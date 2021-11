​Boris Johnson zapewnił premiera Mateusza Morawieckiego, że Wielka Brytania będzie stać "ramię w ramię" z Polską przeciwko tym, którzy "próbowaliby sprowokować kryzys migracyjny" na jej granicach - przekazały w piątek brytyjskie media po spotkaniu obu premierów.

Boris Johnson / HOLLIE ADAMS / POOL / PAP/EPA

Myślę, że jest to ważna okazja - i jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni panu za wizytę, za przybycie do Numeru 10 (Downing Street - siedziby brytyjskiego premiera - PAP), do Londynu, ponieważ jest to moment, w którym możemy potwierdzić nasze zaangażowanie w relacje, ale też w stanięcie ramię w ramię z Polską przeciwko tym, którzy próbowaliby sprowokować kryzys migracyjny, na przykład, na polskich granicach - mówił Johnson podczas spotkania z premierem Morawieckim.

Johnson powiedział, że dla Wielkiej Brytanii Polska jest zapewne "najbliższym europejskim sojusznika w NATO" w sprawach bezpieczeństwa i obrony. To jest okazja dla nas, aby potwierdzić nasze zobowiązanie wobec was jako, jak sądzę, prawdopodobnie naszego najbliższego europejskiego sojusznika w NATO w naszym myśleniu i naszym zaangażowaniu w nasze długoterminowe relacje w zakresie bezpieczeństwa i obrony..., nie mówiąc już o naszych relacjach gospodarczych - mówił brytyjski premier.

Jak głosi oświadczenie biura brytyjskiego premiera, Johnson i Morawiecki z zadowoleniem odnotowali bliskie więzi gospodarcze, społeczne i kulturalne pomiędzy Brytyjczykami i Polakami oraz wyrazili nadzieję na dalsze wzmocnienie stosunków handlowych. Ponadto, jak przekazano, Johnson przedstawił obawy dotyczące szkodliwego wpływu protokołu północnoirlandzkiego oraz faktu, że tworzy on przeszkodę dla handlu pomiędzy Irlandią Północną a pozostałą częścią Zjednoczonego Królestwa.

Johnson napisał po spotkaniu na Twitterze: Cieszę się, mogąc powitać premiera Mateusza Morawieckiego na Downing Street. Wielką Brytanię i Polskę łączy głęboka i długotrwała przyjaźń. Stoimy ramię w ramię z naszymi polskimi przyjaciółmi przeciwko tym, którzy próbowaliby zdestabilizować integralność polskich granic. Solidarność. Przy czym słowo "Solidarność" jest po polsku.