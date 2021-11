Jest porozumienie polityczne w sprawie kolejnego pakietu sankcji wobec Białorusi. Osiągnęli je unijni ministrowie spraw zagranicznych. "Zapadła decyzja polityczna. Teraz specjaliści będą cyzelować szczegóły, żeby przekaz sankcyjny był precyzyjny i oparty o pewne ramy prawne" - tłumaczył polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.

Migranci w pobliżu przejścia granicznego Kuźnica - Bruzgi / OKSANA MANCHUK / BELTA / HANDOUT / PAP/EPA

Szef polskiej dyplomacji wyraził zadowolenie z przebiegu rozmów ministrów spraw zagranicznych UE, które odbyły się w Brukseli.

Jestem usatysfakcjonowany jednością, gdy idzie o zrozumienie sytuacji państw na wschodniej flance Unii Europejskiej, przede wszystkim Polski i Litwy. Jestem usatysfakcjonowany skalą naturalnego poparcia. Bardzo ważne jest to, że nasi partnerzy unijni w tej dyskusji, którą dzisiaj odbyliśmy, łączą dwie sprawy (...): że ta wojna hybrydowa zwrócona jest przede wszystkim przeciwko nam, dlatego, że my i Litwini z całą mocą wspieraliśmy i wspieramy społeczeństwo obywatelskie na Białorusi. Tych wszystkich, którzy dążą do tego, by doszło do sprawiedliwych demokratycznych wyborów - zaznaczył Zbigniew Rau. Wszystkie rzeczy istotne dla przyszłości białoruskiego państwa łącznie z jego kształtem konstytucyjnym, systemem politycznym muszą być zostawione do decyzji demokratycznych samych Białorusinów - zadeklarował.

Jak poinformował szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, UE w najbliższych dniach nałoży sankcje na osoby i podmioty na Białorusi. Chodzi m.in. o linie lotnicze Belavia i biura podróży zaangażowane w sprowadzanie migrantów.



Zgodziliśmy się, aby rozszerzyć zakres sankcji na reżim białoruski. Od dzisiaj będziemy mogli nakładać sankcje na więcej osób za organizację tych lotów z ludźmi z kilku krajów na Białoruś, a stamtąd nad granicę UE. Uzgodniliśmy przyjęcie piątego pakietu sankcji, które zostanie sfinalizowany w najbliższych dniach - wskazał.