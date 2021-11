"Wszystkie opcje są na stole" - mówi w RMF FM wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, nawiązując do możliwego scenariusza zamknięcia granicy z Białorusią. Poczekajmy na efekt nałożonych na reżim Łukaszenki sankcji - dodaje. Tymczasem policja informuje o kolejnych próbach nielegalnego przekroczenia granicy, a ministerstwo obrony o wzmocnieniu posterunku na przejściu graniczny w Kuźnicy, gdzie zgromadziła się grupa ok. tysiąca migrantów. Szef niemieckiej policji wystąpił w irackiej telewizji: ostrzegł przed nielegalnym przyjazdem do Europy przez Białoruś. Sejm zajmie się m.in. pilnym rządowym projektem nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej. Najnowsze informacje na temat wydarzeń na polsko-białoruskiej granicy znajdziecie w naszym raporcie dnia. Dane w nim są aktualizowane na bieżąco.

Migranci koczujący w Kuźnicy po białoruskiej stronie / OKSANA MANCHUK / BELTA / HANDOUT / PAP/EPA

Próba wejścia na terytorium Polski - doszło do niego w lesie, w okolicach Starzyny

Na przejściu granicznym w Kuźnicy noc spędziła grupa około tysiąca migrantów, która wczoraj została tam przeprowadzona przez białoruskie służby

Pięć osób, które pomagały w nielegalnym przekroczeniu granicy i 10 osób nielegalnie przebywających w Polsce zatrzymali minionej nocy policjanci przy granicy z Białorusią

Sejm zajmie się m.in. pilnym rządowym projektem nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej





"Mamy informacje i to są informacje w zasadzie jawne, że pojawiają się pomysły, by część z tych migrantów wyposażyć w broń palną, żeby mieli możliwość zaatakowania polskich strażników granicznych" - mówił w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM Paweł Jabłoński, wiceszef MSZ.

"Sytuacja jest naprawdę bardzo napięta i w każdej chwili może dojść do jej zaostrzenia. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że mamy do czynienia z partnerem nieobliczalnym, z partnerem, który - mamy nadzieję - gdzieś w pewnym momencie się zatrzyma, ale nie wiemy, który to będzie moment. Musimy być gotowi na to, że będzie dochodziło do bardzo poważnego zaostrzenia sytuacji" - mówił Jabłoński.





Dziennikarze obecni po białoruskiej stronie przejścia granicznego w Kuźnicy informują o mroźnej nocy, którą zgromadzeni tam migranci spędzili na betonie, mając ze sobą jedyne śpiwory. Namioty z niedalekiego koczowiska miały ze sobą pojedyncze osoby.

"Co najmniej jedna osoba została zabrana przez karetkę" - poinformowała na Twitterze Hanna Liubakova, dziennikarka z Mińska, publikując jednocześnie nagranie, na którym widać nieprzytomnego człowieka, niesionego przez kilka osób do ambulansu. Kobieta dodała przy tym od siebie: "Martwię się o osoby na granicy. Reżim je oszukał dając wizy i fałszywe obietnice".





Straż graniczna informuje o dwóch przeprowadzonych wczoraj próbach sforsowania płotu na granicy. W obu przypadkach doszło do walki z polskimi pogranicznikami. Jeden żołnierz został ranny - dowiedział się reporter RMF FM Roch Kowalski.

W obu przypadkach udział brała duża grupa migrantów, prowokowana i wspierana przez białoruskie służby. Do pierwszego ataku doszło do Dubiczach Cerkiwenych, na południe od Hajnówki. Tam przeciwko polskim pogranicznikom używano laserów. Zniszczony został także jeden wojskowy pojazd.

W próbie forsowania granicy w Czeremsze udział brało 48 migrantów. W wyniku starć ranny został jeden żołnierz uderzony kamieniem w głowę. Udzielono mu pomocy medycznej na miejscu, nie wymagał hospitalizacji.

"Te sankcje, które zostały nałożone, to jest rozszerzenie listy osób, które będą miały zakaz wjazdu do Unii Europejskiej do co najmniej 166 osób. To są osoby, które są decyzyjne w aparacie władzy, więc to jest istotne z punktu widzenia funkcjonowania tego państwa. (...) Białoruś w tej chwili nie jest w stanie nic załatwić, a przeżywa potężny kryzys gospodarczy. Jeżeli będzie taka konieczność, to kolejny etap sankcji to rozszerzenie działań o charakterze gospodarczym. Wszystkie opcje są w tej chwili na stole, zarówno kwestie dotyczące tranzytu, zamknięcia granic" - powiedział w Porannej rozmowie RMF FM Paweł Jabłoński wiceminister spraw zagranicznych.

Na pytanie, czy możliwe jest całkowite zamknięcie granicy polsko-białoruskiej, dyplomata odpowiedział: “Absolutnie taka możliwość istnieje, ale zobaczymy, jaki efekt będą miały sankcje zatwierdzone wczoraj".





"Tam są kobiety i dzieci, nie wyobrażam sobie, jak oni przetrwają noc w takich warunkach" - mówi w rozmowie z naszym reporterem jeden z mieszkańców strefy przy granicy z Białorusią. Większość migrantów z okolic koczowiska w Kuźnicy od wczoraj znajduje się na tamtejszym przejściu granicznym. Nielicznym udaje się przedrzeć na polską stronę. Tym, którzy decydują się na leśną wędrówkę, po polskiej stronie do wczoraj pomagali Medycy na Granicy. Dziś zmienią ich członkowie innej organizacji - Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, a dokładnie medyczny zespół ratunkowy, w skład którego również wchodzą lekarze, ratownicy, pielęgniarki i pracownicy humanitarni. Ekipa PCPM na pogranicze ma dotrzeć dziś wieczorem i przejąć dotychczasową misję medyków na granicy, którzy podsumowali swoje działania.

Migranci koczujący po białoruskiej stronie granicy / OKSANA MANCHUK / BELTA / HANDOUT / PAP/EPA

Pięć osób, które pomagały w nielegalnym przekroczeniu granicy i 10 osób nielegalnie przebywających w Polsce zatrzymali minionej nocy policjanci przy granicy z Białorusią.

Po północy pełniący służbę na granicy policjanci ze Szczecina w Olchowiczach po krótkim pościgu zatrzymali kierowcę, który przewoził 4 Syryjczyków. To obywatel Ukrainy, mężczyzna został zatrzymany. Z kolei po 2:00 policjanci z Krakowa w Orli zatrzymali kolejnego obywatela Ukrainy, który przyznał, że jedzie odebrać migrantów. W miejscu spotkania czekało na niego trzech Syryjczyków. Z kolei wczoraj wieczorem, około 19:00 zatrzymano dwóch Polaków, którzy wieźli w samochodzie nielegalnie przebywającego w Polsce Irańczyka. Nieco później w Dubinie zatrzymano też kierowcę z Tadżykistanu, który wiózł dwóch obywateli Afganistanu.

Niespokojny wieczór i jeden poważny incydent związany z siłową próbą wejścia na terytorium Polski - doszło do niego w lesie, w okolicach Starzyny. Na dramatycznych nagraniach opublikowanych w mediach społecznościowych widać sporą grupę osób, która jest przepychana przez białoruskich funkcjonariuszy na rozstawiony na granicy płot. Słychać krzyki kobiet, a w pewnym momencie dochodzi też do ostrej wymiany słów między polskimi a białoruskimi funkcjonariuszami. Widać, że użyto też gazu łzawiącego - relacjonuje reporter RMF FM Mateusz Chłystun. Policja poinformowała, że była to próba wtargnięcia do naszego kraju kilkusetosobowej grupy, ale została powstrzymana.



Na przejściu granicznym w Kuźnicy noc spędziła grupa około tysiąca migrantów, która wczoraj została tam przeprowadzona przez białoruskie służby.

Czy polscy wojskowi będą konsultować swoje decyzje w sprawie kryzysu migracyjnego z NATO, na podstawie artykułu czwartego Traktatu Północnoatlantyckiego? To możliwe, bo według nieoficjalnych informacji prezydent dziś ma o tym rozmawiać z premierem, szefami MON i MSWiA, a także przedstawicielami resortu dyplomacji, wojska, służb, straży granicznej i policji.

Na przejściu granicznym w Kuźnicy umacniane są posterunki - poinformował wieczorem w mediach społecznościowych szef MON Mariusz Błaszczak. Zgromadziła się tam duża grupa migrantów. Jak podkreśla rzecznik straży granicznej ppor. Anna Michalska, najważniejsze by nie ulec prowokacjom. Wczoraj kilkusetosobowa grupa migrantów próbowała sforsować granicę w rejonie Starzyny w okolicach Hajnówki.





Szef policji federalnej Dieter Romann ostrzegł w irackiej telewizji przed nielegalnym przyjazdem do Europy przez Białoruś. Na antenie kurdyjsko-irackiej stacji telewizyjnej RUDAW TV Romann powiedział: "Polska granica jest i pozostanie zamknięta. Białoruś nie pozwoli wam wrócić do domu. Nie macie drogi powrotnej". Doda, że uchodźcy trafiają "do bagnistych puszcz białoruskich", wielu z nich już tam zginęło.

Sejm zajmie się m.in. pilnym rządowym projektem nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej. Nowe przepisy mają - zdaniem projektodawców - zapewnić skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną, tak aby chronić granicę w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego. Ich celem jest także poprawa bezpieczeństwa funkcjonariuszy Straży Granicznej, a także dopuszczenie - na specjalnych zasadach - dziennikarzy, by mogli pracować w obszarze przygranicznym.

