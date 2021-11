Na odcinku podlaskiego oddziału SG doszło do kolejnej próby siłowego sforsowania granicy; brało w niej udział 150 osób. "Atak rozpoczął się rzucaniem w stronę żołnierzy różnych przedmiotów, a następnie próbą zniszczenia ogrodzenia - przekazał MON. "Żołnierze oddali strzały ostrzegawcze w powietrze" - dodał resort. Straż graniczna ostatniej doby odnotowała 468 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Rada Bezpieczeństwa ONZ zajmie się dziś kryzysową sytuacją na wschodniej granicy UE z Białorusią. Jest tam teraz 15 tys. żołnierzy Wojska Polskiego. Po drugiej stronie granicy w obozowiskach koczuje kilkuset migrantów, którzy chcą przedostać się do Polski. Dla większości z nich krajem docelowym są Niemcy. Szef MON Mariusz Błaszczak zapowiedział, że "jesteśmy przygotowani na odparcie ataku" przedarcia się migrantów przez polsko-białoruską granicę. Wydarzenia na polsko-białoruskiej granicy relacjonujemy dla Was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

/ foto. Terytorialsi/Twitter /

Rada Bezpieczeństwa ONZ zajmie się dziś kryzysową sytuacją na wschodniej granicy UE z Białorusią

Kreml twierdzi, że Rosja nie jest powiązana z wydarzeniami na granicy polsko-białoruskiej.

Na granicy jest 15 tys. żołnierzy Wojska Polskiego

W rejonie Białowieży doszło do próby siłowego przekroczenia granicy przez kilkuset migrantów. "Żołnierze oddali strzały ostrzegawcze w powietrze" - podał MON

Ostatniej doby odnotowano 468 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski

Według polskich służb widać, że migranci szykują się na dłuższy pobyt - budowane są nawet prowizoryczne szałasy.

Alaksandr Łukaszenka poprosił Władimira Putina o przysłanie rosyjskich żołnierzy na granice Białorusi z Polską. Zagroził też, że w odpowiedzi na unijne sankcje Białoruś może odciąć tranzyt gazu przez swoje terytorium







16:00

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie telefonicznej ze swoim litewskim odpowiednikiem Gitanasem Nausedą zapowiedział "adekwatną odpowiedź" na rozwój sytuacji na granicy.

"Rozmawiałem przez telefon z Gitanasem Nausedą o trudnej sytuacji na granicy UE-Białoruś. Zapewniłem, że Ukraina będzie odpowiadać adekwatnie do sytuacji na naszej granicy" - napisał Zełenski na Twitterze.



Straż graniczna zapewnia, że sytuacja na granicy ukraińsko-białoruskiej (która ma długość ponad tysiąca kilometrów) jest pod kontrolą. Zapowiedziano przy tym jej wzmocnienie.

15:35

Ambasada Iraku w Moskwie poinformowała, że organizuje ewakuację obywateli irackich, którzy chcą wrócić do kraju z terytorium Białorusi - podał rosyjski dziennik "Wiedomosti", powołując się na komunikat placówki.



Chętni do powrotu są proszeni o kontakt z konsulatem Iraku telefonicznie, pocztą elektroniczną lub przez komunikator WhatsApp.



15:33

Na granicę Ukrainy z Białorusią będzie skierowanych dodatkowo 8,5 tys. wojskowych i policjantów; ochronę wzmocni też 15 śmigłowców - poinformował szef ukraińskiego MSW Denys Monastyrski podczas wizyty w graniczącym z Białorusią obwodzie wołyńskim.



Minister udał się tam, "by sprawdzić gotowość obrony ukraińskiej granicy przed sztucznie spowodowanym kryzysem migracyjnym" - napisał resort.



15:19

Alaksandr Łukaszenka poprosił Władimira Putina o przysłanie rosyjskich żołnierzy na granice Białorusi z Polską. Białoruski prezydent poinformował o tym ministrów podczas specjalnego posiedzenia rządu.

14:43

Komisja Europejska podtrzymała, że nie przekaże środków UE na "drut kolczasty" na zewnętrznych granicach UE. Wskazała, że ma środki m.in. na systemy nadzoru.



Rzecznik KE Adalbert Jahnz przekazał, że fundusze Unii Europejskiej mogą zostać wykorzystane do wzmocnienia kontroli granicznych państw członkowskich poprzez współfinansowanie infrastruktury, systemów nadzoru i sprzętu, ale nie na zakup drutu kolczastego.



W wieloletnich ramach finansowych (UE) mamy 6,4 mld euro przyznanych państwom członkowskim na te cele - powiedział na konferencji prasowej w Brukseli.

14:42

Scenariusz zakładający, że dziś dojdzie do większego szturmu ze strony migrantów na granicę jest bardzo prawdopodobny - ocenił w rozmowie z PAP rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Dodał, że w czasie obchodów Święta Niepodległości część sił pełni służbę gdzie indziej.

13:52

Komisja Europejska podała, że Unia Europejska będzie dążyć do umieszczenia na "czarnej liście" linii lotniczych, przewożących na Białoruś migrantów, którzy później próbują przekroczyć granicę UE, i będzie koordynować z USA planowane sankcje wobec Mińska.

Mowa jest też o sankcjach, którymi ma zostać objętych około 30 osób i podmiotów, w tym białoruskie linie lotnicze Belavia.

13:39

Alaksandr Łukaszenka zagroził, że w odpowiedzi na unijne sankcje Białoruś może odciąć tranzyt gazu przez swoje terytorium. Przestrzegał, że jeśli zostaną wprowadzone "nieakceptowalne" sankcje, to Białoruś będzie reagować.

"My ogrzewamy Europę, a oni nam jeszcze grożą, że zamkną granicę. A jeśli my odetniemy gaz? Dlatego kierownictwu Polski, Litwinom i innym szaleńcom poradziłbym, by najpierw myśleli, zanim coś powiedzą" - dodał Łukaszenka.

13:06

W Mińsku gromadzą się kolejne grupy migrantów, którzy zapewne będą transportowani na zachód, w kierunku Polski lub Litwy - przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

"Szlak migracyjny wciąż jest zasilany ludźmi" - napisał na Twitterze.

W kolejnym wpisie Żaryn poinformował, że wśród migrantów, którzy grupują się obecnie w Mińsku, "znajdują się dzieci przygotowywane do działań propagandowych". Dodał, że dzieciom wręczane są transparenty.

Do wpisów załączył krótkie filmy. Na jednym z nich, widać jak na ulicach gromadzą się grupy cudzoziemców z bagażami. Na kolejnym pokazane jest dziecko, które trzyma w ręku transparent.

12:57

Europol wyśle do Polski ekspertów od walki z przemytem ludzi. "Eksperci ds. przemytu osób z Europolu pomogą Polsce stawić czoła sytuacji, która powstała na granicy" - powiedziała rzeczniczka KE Dana Spinat.

12:02

Rosyjskie linie lotnicze Aerofłot oświadczyły, że nieprawdziwe są doniesienia o ich udziale w masowym transportowaniu na Białoruś uchodźców z krajów Bliskiego Wschodu. Przewoźnik podkreślił, że nie wykonuje regularnych rejsów do Iraku i Syrii.

"Informacje o udziale czy wsparciu Aerofłotu w organizacji masowego przywozu imigrantów na terytorium Białorusi nie są zgodne z rzeczywistością" - oświadczyły linie w komunikacie.

Aerofłot zapewnił, że przelot obywateli Iraku, Iranu i Syrii przez terytorium Rosji wymaga otrzymania przez nich wiz tranzytowych i że od 1 października z Bejrutu do Mińska przez Moskwę przyleciało tranzytem jedynie 19 osób.

11:36

"Rosja nie ma związku z tym, co dzieje się na granicy Białorusi i Polski. Co więcej, prezydent Władimir Putin rozmawiał wczoraj telefonicznie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel; omówili oni sytuację i ustalili, że będą się dalej kontaktować" - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Dodał następnie: "Rosja, jak wszystkie inne kraje, stara się działać na rzecz rozwiązania tej sytuacji".

Zastrzegł jednak, że "nie może mówić" o konkretnych działaniach podejmowanych przez Moskwę na rzecz rozwiązania kryzysu. Rzecznik dodał, że Putin kontaktuje się ze swym białoruskim odpowiednikiem Alaksandrem Łukaszenką.

Rzecznik Kremla oświadczył też, że wzrost napięcia na granicy polsko-białoruskiej i obecność tam żołnierzy powinny wywoływać zaniepokojenie - jak to ujął - "u wszystkich trzeźwo myślących ludzi w Europie".

11:10

W środę w rejonie Białowieży doszło do próby siłowego przekroczenia granicy przez kilkuset migrantów; atak rozpoczął się rzucaniem w stronę żołnierzy różnych przedmiotów, a następnie próbą zniszczenia ogrodzenia - przekazał w czwartek MON. "Żołnierze oddali strzały ostrzegawcze w powietrze" - dodał resort.

Ponadto MON poinformował również, że "w tym samym czasie w okolicach Szudziałowa doszło do kolejnego ataku migrantów na żołnierza". "Został uderzony gałęzią w klatkę piersiową. Oddał dwa strzały ostrzegawcze w powietrze. Żołnierzowi nic się nie stało" - podkreśliło ministerstwo. "Agresywni napastnicy oddalili się w głąb Białorusi" - zaznaczył MON.

09:04

Na odcinku podlaskiego oddziału SG doszło do kolejnej próby siłowego sforsowania granicy; brało w niej udział 150 osób - przekazał wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki. Jak dodał, ze względu na zaangażowanie służb w Święto Niepodległości możliwe jest, że wieczorem dojdzie do "szturmu" na granicę. "Jesteśmy na to przygotowani" - zapewnił w rozmowie z Polsat News.

08:50

Dziennikarz RMF FM Piotr Bułakowski dowiedział się, że wczoraj wieczorem niedaleko Białowieży zgromadziła się kilkusetosobowa grupa migrantów. Wstępnie mowa nawet o 300-400 osobach. Nie doszło jednak do próby nielegalnego przekroczenia granicy. Na miejscu od razu pojawiło się około 30 policjantów. Rano z lotniska na Krywlanach w Białymstoku miał wystartować policyjny Black Hawk, aby patrolować teren wzdłuż granicy. Z powodu mgły start jednak się opóźni.





08:43

Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka z okazji Dnia Niepodległości życzy narodowi polskiemu i Polsce solidarności, pomyślności i wiary w przyszłość. Na oficjalnym portalu białoruskiego prezydenta pojawiło się oświadczenie "w imieniu miłującej pokój, wielonarodowej Białorusi".

Jak zauważa dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, w obecnej sytuacji te życzenia brzmią trochę prowokacyjnie. Szczególnie w kontekście użycia stwierdzeń "wielonarodowa Białoruś" w obliczu napływu migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu, a także zapewniania o pokojowych intencjach w sytuacji prowokacyjnych działań białoruskich służb na granicy.

Co ciekawe - Łukaszenka pisze o silnych więziach łączących Polskę i Białoruś od czasów starożytnych... Odnosi się też do obecnych warunków - jest przekonany, że mimo sytuacji politycznej, trudnych wyzwań i zagrożeń oba kraje przez otwarty dialog "będą mogły wspólnie realizować pragmatyczne idee jednoczące". Warunkami dobrej współpracy mają być natomiast między innymi nieingerencja w sprawy wewnętrzne i znaczące projekty inwestycyjne.

08:39

Ostatniej doby odnotowano 468 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski - poinformowała straż graniczna. Wobec 42 cudzoziemców zostały wydane postanowienia o opuszczeniu terytorium RP.

Od początku roku straż graniczna zanotowała ponad 32 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego blisko 17,3 tys. w październiku, prawie 7,7 tys. we wrześniu i ponad 3,5 tys. w sierpniu.

Do połowy przyszłego roku na odcinku granicy z Białorusią stanie stalowy płot zwieńczony drutem kolczastym i wzbogacony o urządzenia elektroniczne.

07:44

Przez zamknięcie przejścia granicznego w Kuźnicy na Podlasiu rosną kolejki do przejścia w Bobrownikach. Teraz na wjazd na Białoruś trzeba czekać nawet 50 godzin.

W tej chwili sznur samochodów ciężarowych ma prawie 30 kilometrów. Policja wprowadziła strefę buforową w miejscowości Waliły-Stacja. Dopiero, gdy przy granicy zwolni się miejsce, jadą kolejne ciężarówki. Ma to ułatwić mieszkańcom poruszanie się po lokalnych drogach.

Wydłuża się też czas oczekiwania na odprawę w Koroszczynie w Lubelskiem. Teraz wynosi on 14 godzin. W weekend ruch na granicy jest największy, kolejki mogą się więc jeszcze wydłużyć.

07:06

W razie konfliktu, gdyby sytuacja na granicy polsko-białoruskiej wymknęła się spod kontroli Alaksandr Łukaszenka "będzie musiał wołać Rosję na pomoc" i jej siły będą wprowadzane na Białoruś w przyspieszonym trybie - uważa rosyjski komentator wojskowy Paweł Felgenhauer, często cytowany przez zachodnie media.

Rosyjski ekspert zwraca uwagę, że NATO jest zobowiązane artykułem 4. Traktatu Północnoatlantyckiego, a Rosję i Białoruś również łączą traktaty. Jeśli konflikt będzie się zaostrzał, może rozpocząć się koncentracja wojsk z obu stron - ocenia Felgenhauer.

"Sytuacja jest rzeczywiście niebezpieczna. Rosja na razie nie zamierza przesuwać sił, ale może to uczynić w szybkim tempie, jeśli będzie to potrzebne. Samo w sobie ściąganie wojsk z jednej i z drugiej strony jest niebezpieczne. Do tej pory na granicy polsko-białoruskiej nie było konfrontacji" - powiedział komentator.

Zdaniem Felgenhauera Łukaszenka chce postąpić wobec UE podobnie, jak niegdyś prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan: "uzyskać ustępstwa pod groźbą fali uchodźców". Dla Łukaszenki - dodaje ekspert - "jest to kluczowe, ponieważ jego reżim teraz się chwieje. Model gospodarczy, który budował balansując między Moskwą i Zachodem zawalił się z powodu sankcji zachodnich". Tak więc, teraz "wysyła on sygnały: zadzwońcie do mnie, dogadamy się, nie będzie więcej żadnych uchodźców. Uznajcie mnie za prezydenta i cofnijcie sankcje".





07:01

Tysiące uchodźców codziennie uciekają z Afganistanu do sąsiedniego Iranu, a tendencja ta może ostatecznie poważnie dotknąć Europę - powiedział szef organizacji humanitarnej Norweska Rada Uchodźców (NRC) Jan Egeland. Jego zdaniem ten kryzys może wkrótce przyćmić wydarzenia na granicy Polski i Białorusi.

06:56

Jak ujawnił w rozmowie z RMF FM dyplomata UE, apel o obecności Frontexu, organizacji pozarządowych oraz mediów na granicy "był głównym powodem wizyty Charlesa Michela w Warszawie i spotkania z premierem Morawieckim".

Unijny dyplomata wyjaśnił, że utrzymywanie przez Polskę odmowy wobec europejskiej obecności "będzie paliwem dla propagandy Łukaszenki i Putina", a także, że "podejrzenia wokół Polski, że ma coś do ukrycia będą narastać".





06:49

Noc na polsko-białoruskiej granicy była spokojna. Jak informuje policja, nie było masowych prób forsowania granicy.

Koczowisko migrantów po białoruskiej stronie przypomina te, które jeszcze kilka tygodni temu funkcjonowało na wysokości Usnarza Górnego - tutaj jednak mamy zdecydowanie więcej osób - nawet tysiąc.

Według polskich służb widać, że migranci szykują się na dłuższy pobyt - budowane są nawet prowizoryczne szałasy, są kłótnie o miejsce.

Migranci budują koczowisko / STRINGER / PAP/EPA

Wczoraj wieczorem w białoruskiej telewizji reżimowej skierowano do Polaków pytanie, czy niczego nie nauczył nas 1939 rok. Postraszono, że jeżeli nie przemawia do nas płacz dzieci, to przemówią rosyjskie bombowce. Wcześniej ministerstwo obrony w Moskwie podało, że dwa takie samoloty patrolowały w środę teren Białorusi. Takie loty mają być regularne.

06:38

W środę wieczorem Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało film, na którym widać żołnierzy białoruskich z karabinami snajperskimi i granatnikami przy granicy z Polską. "To projekcja siły ze strony Białorusinów" - podał we wpisie resort obrony.