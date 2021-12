Do 32 godzin wydłużył się wieczorem czas oczekiwania na odprawę ciężarówek czekających przed polsko-białoruskim przejściem granicznym w Bobrownikach. Kolejka samochodów ma 15 km. Na przekroczenie granicy w Koroszczynie oczekuje około 120 ciężarówek.

Wydłuża się kolejka ciężarówek przed przejściem w Bobrownikach / Artur Reszko / PAP

W Bobrownikach na odprawę czeka 670 ciężarówek. W ciągu ostatnich dwunastu godzin odprawiono 301 pojazdów - podała podlaska Krajowa Administracja Skarbowa.

Rano czas oczekiwania wynosił 31 godzin, w kolejce stało 700 pojazdów.

W najnowszym komunikacie z aplikacji Regionalny System Ostrzegania (RSO) czytamy, że wciąż obowiązuje strefa buforowa w Waliłach Stacji, która pomaga w regulacji ruchem na dojeździe do przejścia. Kolejka tirów na drodze krajowej nr 65 do przejścia granicznego ma 15 km.

KAS podsumowała, że w ciągu ostatniej oby odprawiono w Bobrownikach łącznie 556 tirów, które wyjechały na Białoruś.

Bobrowniki są od 9 listopada jedynym drogowym przejściem z Białorusią w Podlaskiem do obsługi ruchu towarowego. Z powodu kryzysu migracyjnego i sytuacji przygranicznej zamknięto - do odwołania - sąsiednie przejście w Kuźnicy.

Strona polska została zmuszona do takich działań w związku z brakiem reakcji strony białoruskiej na próby bezprawnego przekraczania granicy polsko-białoruskiej przez zorganizowane grupy nielegalnych migrantów w rejonie drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy - podała SG w komunikacie.

Lepsza sytuacja w Koroszczynie

Ok. 120 ciężarówek oczekuje na odprawę przez przejście graniczne z Białorusią w Koroszczynie. Czas oczekiwania to ok. 3 godziny - poinformował rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś.



Jak poinformował Deruś, na wyjeździe z Polski w ciągu 12-godzinnej zmiany funkcjonariusze odprawili ok. 534 pojazdy. Od rana liczba ciężarówek oczekujących na przekroczenie granicy pozostaje na zbliżonym poziomie, a czas stania w kolejce wydłużył się o godzinę.



Na wjeździe z Białorusi do Polski funkcjonariusze odprawili 507 pojazdów ciężarowych, w kolejce oczekuje ok. 500, a czas oczekiwania wynosi ok. 12 godzin.



Podróżni kierowani są na przejścia graniczne w Terespolu, Koroszczynie lub w Bobrownikach na Podlasiu.